V zozname najkrajších letísk sveta pre rok 2026 sa nachádza jedno európske. Nájdete ho v Nemecku

Letisko vo Frankfurte

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Nemáme ho ďaleko.

Keď priletíme na dovolenku, prvým miestom, z ktorého si môžeme urobiť o danej destinácii dojem, je samotné letisko. Preto sa mnohé snažia vybudovať si svoje dobré meno a reputáciu aj tým, ako vyzerajú a aké aktivity cestujúcim počas čakania ponúkajú. Ak milujete letiská, mali by ste navštíviť týchto sedem, ktoré získali ocenenie “najkrajších letísk sveta pre rok 2026”. 

Ocenenie Prix Versailles, ktoré vyzdvihuje architektúru a dizajn, bolo udelené siedmim letiskám naprieč svetom a jedno z nich sa nachádza dokonca aj u nás, v Európe, informuje Euronews. Víťazná sedmička vyniká svojím architektonickým dizajnom, ktorý ju odlišuje od ostatných a robí výnimočnými.

Po boku Číny a USA aj Nemecko

V zozname ocenených letísk sa nachádza Terminál 3 medzinárodného letiska Guangzhou Baiyun v Číne, Medzinárodné letisko Pittsburgh v USA alebo dvojica indických letísk. Z európskych sa v ňom umiestnilo len jedno jediné – Terminál 3 letiska Frankfurt vo Frankfurte nad Mohanom.

Letisko vo Frankfurte
Letisko vo Frankfurte, foto: Profimedia

Terminál nemeckého letiska prvých cestujúcich privítal len počas tohto apríla a ročne má odbaviť šialených 19 miliónov ľudí. Prix Versailles o ňom hovorí ako o naplnení jedného z najväčších infraštruktúrnych projektov kontinentu. Bol navrhnutý tak, aby sa tu cestujúci necítili ako na letisku, ale ako v centre mesta. Dokonca tu môžete obdivovať umenie nemeckého umelca menom Julius von Bismarck.

Toto sú najkrajšie letiská sveta pre rok 2026:

  • Terminál 3 letiska Guangzhou Baiyun, Čína
  • Terminál 3 letiska Frankfurt, Nemecko
  • Terminál 2 medzinárodného letiska Lokpriya Gopinath Bordoloi, India
  • Terminál 1 medzinárodného letiska Nový Bombaj, India
  • Medzinárodné letisko Techo, Kambodža
  • Medzinárodné letisko Pittsburgh, USA
  • Terminál 1 medzinárodného letiska San Diego, USA

Boli sme na najlepšom letisku na svete

Ďalším z ocenení, ktoré vyzdvihuje kvalitu letísk po svete, je World Airport Awards spoločnosti Skytrax. A vôbec nie prekvapivo sa už po 14-krát stalo letiskom roka pre rok 2026 Changi v Singapure (Singapore Changi Airport). Nedávno sme ho preto navštívili.

Singapur je jednou z prestupných staníc pri cestovaní do okolitých krajín juhovýchodnej Ázie, ktorú my Slováci využívame. Keď sa dostanete na letisko Changi, máte otvorené brány na Bali, Filipíny, do Malajzie, Japonska, Thajska – prakticky kamkoľvek si zmyslíte. Zatiaľ čo medzipristátie na niektorých letiskách sa môže rovnať nudným hodinám čakania, tu to neplatí. Predstavte si ho ako futuristickú záhradu, zábavný a nákupný park v jednom.

Vlak prechádzajúci vedľa vodopádu v zóne Jewel Changi, ktorá bola otvorená v roku 2019, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Hlavnou atrakciou je ikonický vodopád

Nachádza sa tu ikonický vodopád, ktorý meria až 40 metrov, sa spúšťa o 10.00 h a v niektoré dni v týždni ešte o hodinu neskôr. Takže si predtým, než sa k nemu vyberiete, najprv overte, či je už v prevádzke, aby ste zbytočne nestrácali čas, ktorý môžete využiť inými aktivitami na letisku.

Môžete si tu pozrieť aj vybudovanú motýliu záhradu a motýliu strechu alebo vyskúšať jazdu najvyššou šmykľavkou na letisku na svete, ktorá má výšku asi 10 metrov.

Okrem množstva atrakcií, ktoré areál letiska a miestny nákupno-zábavný komplex Jewel Changi ponúka, nás príjemne prekvapili aj ceny gastra. Zatiaľ čo v Európe sme zvyknutí na to, že ceny v potravinách na letiskách sú aj s prirážkou, tu sa dá najesť celkom lacno. Viac sa dozviete v reportáži.

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