Krajina je ochotná zvážiť nasadenie vojsk na Ukrajine, aby sa zabezpečil mier, tvrdí portugalský premiér

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
SITA
Vojna na Ukrajine
Portugalská armáda by mohla nasadiť svoje sily na ukrajinskom území.

Portugalský premiér Luís Montenegro vyhlásil, že jeho krajina je ochotná zvážiť možné nasadenie vojsk na Ukrajine, aby sa zabezpečilo dodržiavanie budúcej mierovej dohody medzi Kyjevom a Moskvou po jej uzavretí. Referuje o tom web Ukrajinská pravda.

Montenegro uviedol, že že Portugalsko sa pridržiava spoločného postoja Európskej únie v otázke nasadenia vojsk na Ukrajine: „Nechceme tu byť počas vojny, ale Portugalsko je súčasťou koalície ochotných a bude sa zúčastňovať na mierových operáciách.“ Zdôraznil, že v kontexte mierovej misie a bezpečnostných záruk Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) by portugalská armáda mohla nasadiť svoje sily na ukrajinskom území.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Putin o tom nerozhoduje: Podľa Zelenského naznačil pozastavenie útokov, aby mohol Kyjev zorganizovať prezidentské voľby
2.
Rusi presúvajú rakety Orešnik do Bieloruska: Zelenskyj varuje Európu, hrozbu nemožno zachytiť dronmi
3.
Putin necíti zodpovednosť za smrť ľudí na Ukrajine. Hovoril aj o zastavení útokov, má však podmienku
Zobraziť všetky články (1516)

„Napríklad spolu s Lotyšskom a Litvou by sa mohla zúčastňovať na mierových misiách a prispievať k zaisteniu bezpečnosti.“ Vytvorenie obranných síl na zabezpečenie potenciálneho prímeria na Ukrajine bolo navrhnuté na stretnutí európskych lídrov v Berlíne v pondelok 15. decembra. V spoločnom vyhlásení sa uvádza, že sily pod vedením Európy, podporované USA, podporia ukrajinské ozbrojené sily a zabezpečia ukrajinské nebo a moria.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Putin o tom nerozhoduje: Podľa Zelenského naznačil pozastavenie útokov, aby mohol Kyjev zorganizovať prezidentské voľby

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Jozef Kákoš z Depaul Slovensko: Stačí jednoduchá otázka. Takto môžete človeku bez domova zachrániť život
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Šialený Hitlerov megavlak: 5-hviezdičkový hotel na koľajniciach mal byť budúcnosťou dopravy, postaviť ho nebolo možné
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Milan Bez Mapy po kauze s Nickom Papcunom: Svojich sledovateľov a ich peniaze si vážim. Vieme, ako sa to nestane vám
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac