Nový krimifilm Colors of Evil: Black je hitom Netflixu. Vyšetruje zmiznutia detí v Poľsku

Na Netflix pred pár dňami dorazil nový film Colors of Evil: Black, ktorý podľa divákov pripomína severské kriminálky zo škandinávskych krajín. Aktuálne je síce na streamovacej platforme najsledovanejší, ale vyslúžil si len priemerné hodnotenie. Ide už o druhú časť, ktorá však na tú prvú nenadväzuje.
Nový poľský film s názvom Kolory zła: Czerń (Colors of Evil: Black) prevalcoval rebríčky sledovanosti na Netflixe prakticky na celom svete vrátane Slovenska, ako sme si všimli na FlixPatrole. Zdá sa, že diváci si ho okamžite zamilovali.
Leopold Bilski sa pustí do vyšetrovania ďalšieho desivého prípadu
Táto nová krimidráma s minutážou 110 minút sleduje štátneho zástupcu menom Leopold Bilski, ktorý vyšetruje zmiznutie detí v odľahlom poľskom mestečku, pričom musí rozlúštiť miestnu legendu skôr, ako bude neskoro.
Ide už o druhý príbeh so štátnym zástupcom Leopoldom Bilskim, kým druhá časť má podtitul „Black“, prvá mala „Red“. Podľa divákov však filmy na seba nenadväzujú, preto je jedno, ktorú časť si pustíte ako prvú. Vo filme Kolory zła: Czerwień (Colors of Evil: Red) z roku 2024 štátny zástupca Bilski vyšetroval vraždu mŕtveho dievčaťa, ktorého telo sa našlo na pláži.
Má hodnotenie 63 %
Napriek úspechu na streamovacej platforme Netflix diváci druhej časti na filmovom portáli ČSFD udelili len priemerné hodnotenie – 63 %. Podľa divákov bol však prvý film lepší, o čom svedčí aj vyššie hodnotenie na ČSFD – 72 %. Vraj bol akčnejší, napínavejší a drsnejší.
Druhej časti vyčítajú fádnosť, neoriginálny príbeh a urýchlený záver. Zároveň tvrdia, že film je zbytočne dlhý a miestami nudný.
“Nudná a tuctová kriminálka.”
“Fádne a nudné, prvá časť bola lepšia.”
“Rozťahaná kriminálka, kedy divák celú dobu tuší, kam to bude smerovať, a nemýli sa.”
“Jednotka bola napínavejšia a s lepšou premisou,” kritizujú viacerí diváci.
Našli sa však aj takí diváci, ktorí vychválili úplne všetko, a druhá časť ich, naopak, bavila viac ako prvá.
“Znovu sa mi to trafilo do vkusu a vlastne nemám čo vytknúť, zaslúži si to len samú chválu. Skvele funguje takmer všetko – výber hercov, scenár, hudba, atmosféra aj celkové filmárske spracovanie. Oceňujem tiež odvahu otvoriť v Poľsku stále citlivé a tabuizované témy, akými sú pedofília, cirkev alebo klientelizmus. Na našich severných susedov som naozaj pyšný a už teraz sa teším na pokračovanie.”
“Výborná kriminálka, pri ktorej som po skončení mal pocit, že som pozrel nejakú epizódu seriálu trvajúcu len štyridsať minút,” chvália diváci.
Tip na záver
Ak však máte chuť na skutočne dobrú severskú kriminálku a nechcete urobiť krok vedľa, máme pre vás ešte jeden zaručene dobrý tip. Pozrite si poriadne napínavý nórsky kriminálny seriál s názvom Jo Nesbø’s Detective Hole, ktorý vznikol ako adaptácia úspešných kriminálnych románov nórskeho spisovateľa Joa Nesbøa.
Seriál o detektívovi menom Harry Hole mal na Netflixe premiéru v apríli tohto roka a okamžite sa stal hitom. Navyše na ČSFD mu stále svieti vysoké hodnotenie – až 79 %.
Deväťdielna miniséria vás zavedie do Nórska, kde budete spolu s detektívom Holeom pátrať po sériovom vrahovi. Záver je šokujúci, pretože vraha sa vám pravdepodobne vôbec nepodarí uhádnuť.
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