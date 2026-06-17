Známe kúpalisko štartuje letnú sezónu, láka aj na novinky. Okúpete sa tu už cez víkend

Kúpalisko v Nitre

Foto: interez.sk

Martin Cucík
Nitrianske kúpalisko otvára svoje brány už tento víkend. Návštevníci sa môžu pokochať aj vynoveným parkom, ktorý úspešne zbiera ocenenia.

Nitrianske letné kúpalisko Sihoť vstupuje do novej sezóny s viacerými úpravami a investíciami, ktoré majú návštevníkom spríjemniť letné kúpanie. Areál sa pripravuje na otvorenie, ktoré je plánované na sobotu 20. júna 2026.

Pred letnou sezónou prešli viaceré slovenské kúpaliská rekonštrukciami a modernizáciou, pričom výnimkou nie je ani Nitra. Kúpalisko Sihoť prináša viacero noviniek vrátane novej šmykľavky, opraveného bazéna a postupného zavádzania bezbariérových prvkov. Nie všetky plánované práce však boli dokončené v pôvodnom termíne. O otvorení 20. júna informovalo samotné kúpalisko na sociálnej sieti.

Bazény, atrakcie a 5 000 ľudí

Kúpalisko Sihoť disponuje viacerými bazénmi rôznych veľkostí. Návštevníci majú k dispozícii 50-metrový plavecký bazén, rekreačný bazén s dĺžkou 37,5 metra a detský bazén s dĺžkou 27 metrov. Rekreačný aj detský bazén sú vyhrievané približne na 25 °C, čo umožňuje komfortné kúpanie aj počas menej horúcich dní.

Kúpalisko v Nitre
Foto: interez.sk

Plány do budúcnosti a ďalšie investície

Podľa mesta sa pripravujú aj ďalšie modernizačné kroky. V pláne je rekonštrukcia 50-metrového plaveckého bazéna, výmena technológií, stavebné úpravy strojovne a zavedenie ohrevu vody pomocou tepelného čerpadla v detskom bazéne. Projektová dokumentácia bola pripravená ešte minulý rok s nákladom necelých 25 000 eur. Viac informácií sa dozviete v samostatnom článku.

Kúpalisko v Nitre
Foto: interez.sk

Samotné práce by mali začať najskôr po skončení aktuálnej sezóny. Bežná každoročná údržba areálu, ktorá zahŕňa napríklad nátery a prípravu bazénov, stojí mesto približne 30 000 eur ročne. Hovorca mesta Tomáš Holúbek pre TASR uviedol, že investície do šmykľavky a obnovy bazéna presiahli spolu 276 000 eur a jej využívanie bude zahrnuté v cene vstupného.

Kúpalisko v historickom mestskom parku

Areál kúpaliska je súčasťou Mestského parku na Sihoti, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie zelené plochy v Nitre. Rozprestiera sa na približne 20 hektároch a skladá sa z viacerých historických častí.

Nitriansky mestský park
Foto: interez.sk

Najstaršia časť, s názvom Starý park Sihoť, vznikla v 19. storočí a v minulosti bola prirodzene formovaná okolo rieky Nitry a mlynského náhonu. V roku 2023 prešiel park najväčšou rekonštrukciou vo svojej histórii, ktorá stála viac ako 6 miliónov eur, pričom väčšina financií pochádzala z eurofondov.

Obnova priniesla kompletnú modernizáciu chodníkov, osvetlenia, zelene aj oddychových zón. Celkovo bolo revitalizovaných takmer 94 000 m² územia. V parku pribudli nové ihriská, pikniková lúka, streetworkoutové prvky, mólo nad zvernicou aj obnovená “Žabia fontána”.

Slávnostné otvorenie pre verejnosť prebehlo 1. júna 2024. Projekt si získal aj odborné uznanie a park získal viaceré ocenenia vrátane Stavby roka a Parku roka. V roku 2026 k nim pribudlo aj medzinárodné ocenenie BIG SEE Make Sense Awards, ktoré hodnotí výnimočné architektonické a krajinárske realizácie v Európe a vo svete.

Aj s historickým vláčikom

Návštevníci Nitry môžu počas letných mesiacov spoznávať historické centrum mesta aj z paluby turistického vláčika. Ten premáva od 1. júna do 31. augusta a jeho prevádzku zabezpečuje spoločnosť Arriva Nitra v spolupráci s Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu. Obľúbená atrakcia ponúka jazdu popri najvýznamnejších pamiatkach a kultúrnych zaujímavostiach mesta, pričom súčasťou je aj audiovýklad v slovenčine a angličtine.

Turistický vláčik v Nitre
Foto:T ASR – Henrich Mišovič

Trasa vedie zo Svätoplukovho námestia cez pešiu zónu, Wilsonovo nábrežie, Mestský park na Sihoti až k Pribinovmu námestiu a následne späť do centra. Počas víkendov sa ponuka rozšíri aj o jazdy k Zoborskému kláštoru. Turistický vláčik je zároveň obľúbený medzi školami a organizovanými skupinami, pre ktoré sú počas pracovných dní vyhradené dopoludňajšie termíny.

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