Kaliňák: Nemocnica v Prešove napreduje, polícia začala trestné stíhanie. Výsledná cena je stále nejasná

Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove pokračuje, no projekt naďalej sprevádzajú spory medzi vládou a opozíciou. Kým minister obrany Robert Kaliňák ubezpečuje, že práce na stavbe napredujú a prvé výsledky by mali byť viditeľné čo najskôr, opoziční poslanci upozorňujú na nejasnosti okolo ceny, rozlohy nemocnice aj zákonnosti niektorých krokov. Najnovšie padli aj obvinenia, že minister pri prezentovaní projektu verejnosti zavádzal.
Výstavba novej nemocnice v Prešove pokračuje. Deklaroval to minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) v stredu v parlamente. Prišiel tam na mimoriadny Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť. Ten však nebol uznášaniaschopný, šéf rezortu však zostal na neformálnej debate s prítomnými.
Nemocnica sa podľa ministra stavia ďalej
„Nemocnica sa už stavia, zároveň sa odstraňujú poškodené stĺpy a rozbieha sa intenzita výstavby tak, aby sme boli čo najrýchlejšie schopní doručiť nejaké výsledky,“ uviedol novinárom.
Minister zároveň potvrdil, že polícia, ktorá začala v súvislosti s výstavbou novej nemocnice trestné stíhanie, bola na mieste zaznamenať dôkazy. Priblížil tiež, že s bývalým zhotoviteľom sa ešte diskutuje o vysporiadaní záväzkov zo zmluvy. Pripúšťa, že sa s ním môžu aj súdiť.
Opozícia ocenila, že minister s nimi prišiel neformálne diskutovať. Kritizovala však, že na viaceré otázky nedostala odpoveď a okolo procesu a postupu sú stále nejasnosti. Obávajú sa, že konečná cena projektu bude omnoho vyššia, ako sa predpokladá. „Cena sa bude hýbať k miliarde a nebude to stáť toľko, ako hovorí minister, že 600 miliónov eur,“ okomentoval poslanec František Majerský (KDH).
KDH hovorí o zavádzaní pri rozlohe nemocnice
Stachura podľa informácií Denníka N po stretnutí uviedol, že minister podľa neho priznal nesprávne údaje o rozlohe pripravovanej nemocnice. „Pán minister nám priamo povedal, že klamal a zavádzal verejnosť. Verejne totiž tvrdil, že nemocnica má 210-tisíc metrov štvorcových, a z toho odvodzoval, koľko stojí meter štvorcový. V skutočnosti má táto kocka s podzemnými podlažiami celkovú plochu 155-tisíc metrov štvorcových,“ povedal Stachura.
Podľa opozičného poslanca minister do celkovej výmery započítal aj tri parkovacie domy. KDH namieta, že cenu za meter štvorcový parkovacích objektov nemožno porovnávať s cenou za meter štvorcový modernej nemocnice. Hnutie preto naďalej tvrdí, že pripravovaná nemocnica v Prešove bude najdrahším zdravotníckym zariadením svojho druhu na Slovensku.
Poslanec Tomáš Szalay (SaS) sa zase pýtal na zákonnosť vydania stavebného povolenia, keďže sa nerealizovalo posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Szalay si myslí, že v tomto prípade sa malo urobiť. Oskar Dvořák (PS) sa zase zaujímal o novú zmluvu. Upozornil na to, že zmluva sa mala podpísať len s jednou firmou, nie konzorciom.
Výstavbu sprevádzajú komplikácie
Výstavbu nemocnice pritom už v minulosti sprevádzali vážne komplikácie. Ministerstvo obrany koncom apríla pozastavilo stavebné práce po tom, čo kontroly odhalili problémy na nosných prvkoch rozostavaného objektu. Minister Robert Kaliňák vtedy uviedol, že kvalita vykonaných prác bola natoľko závažná, že mohla ohroziť statiku a stabilitu budovy. Na stavbe preto začali pôsobiť znalci, ktorí mali posúdiť, či bude možné poškodené časti opraviť, alebo ich bude potrebné odstrániť a vybudovať nanovo.
Rezort zároveň pripustil, že vzniknutá situácia môže viesť k posunu pôvodného harmonogramu výstavby. Ministerstvo začalo riešiť aj ďalší postup voči pôvodnému zhotoviteľovi, pričom nevylúčilo ani ukončenie zmluvy či prípadné súdne spory. Po ukončení spolupráce s dovtedajším dodávateľom prevzala stavbu nová skupina firiem a na ďalšiu etapu projektu bola vyhlásená verejná súťaž. Projekt novej vojenskej nemocnice, ktorého hodnota dosahuje stovky miliónov eur, patrí medzi najväčšie zdravotnícke investície na Slovensku a od začiatku je pod drobnohľadom opozície aj odbornej verejnosti.
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