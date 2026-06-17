Dominika Mirgová sa láske nebráni: Nový muž by však musel zvládnuť jednu dôležitú vec

Dominika Mirgová so synom Peťkom

Foto: Instagram (dominikamirgovaofficial)

Frederika Lyžičiar
Najväčšia láska jej života má jasné meno.

Dnes pôsobí vyrovnane a v osobnom živote má jasne nastavené priority. Po období veľkých zmien hovorí o láske s pokojom, no aj s opatrnosťou mamy, pre ktorú je syn na prvom mieste.

Dominika Mirgová, speváčka a bývalá finalistka speváckej súťaže SuperStar, ktorej víťazstvo v súťaži uniklo len o vlások, pre magazín Koktejl prezradila, ako sa dnes pozerá na vzťahy. Priznala, že láske sa do budúcnosti nebráni, no momentálne si užíva obdobie, v ktorom je sama, slobodná a naplno sústredená najmä na syna Peťka.

Ten je pre ňu najväčšou prioritou a v jej živote má miesto, ktoré nemôže zaujať len tak hocikto. Naznačila aj to, akého muža by si vedela pustiť k sebe bližšie a prečo nechce synovi predstavovať niekoho, kto by v jeho živote nemal zostať natrvalo.

 

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Samotu si užíva

Dominika patrí medzi známe tváre slovenského šoubiznisu, ktoré sa netaja tým, že majú za sebou náročnejšie životné obdobia. Po rozchode s Petrom Zvolenským sa však sústredila najmä na seba, prácu a syna. Dnes priznáva, že byť sama nevníma ako prázdne miesto v živote, ale skôr ako priestor, ktorý jej vyhovuje.

„Moje srdce zatiaľ stále pevne drží v rukách môj syn. To je najväčšia láska pre mňa. Ja si veľmi užívam, že som sama, lebo od 16 rokov som išla zo vzťahu do vzťahu,“ povedala Dominika. Speváčka tým naznačila, že po rokoch partnerských vzťahov si dopriala priestor, v ktorom nemusí nikomu nič dokazovať ani sa nikomu prispôsobovať.

 

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Dni má naplnené pracovnými povinnosťami, rodičovstvom a časom pre seba. Nový vzťah si preto momentálne nevie predstaviť len ako náplasť na samotu či ďalšiu povinnosť, ktorú by musela popri všetkom zvládať.

„Aj mi to tak vyhovuje. Možno prišli nejaké ponuky, no okamžite som to odpinkávala, pretože neviem si teraz predstaviť, žeby som mala riešiť popri všetkých mojich povinnostiach ešte aj vzťah a starať sa oň,“ dodala otvorene.

Nový partner by musel byť výnimočný

Nový vzťah dnes Dominika neberie ako niečo, čo musí za každú cenu prísť. Láske sa nebráni, no nikam sa neponáhľa a po všetkom, čo má za sebou, si prirodzene dáva väčší pozor. Keby si raz mala niekoho pustiť bližšie k sebe, musel by to byť človek, pri ktorom by cítila pokoj, istotu a skutočný zmysel.

 

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„Čiže nechávam tomu dvere otvorené, keď to príde a bude to niekto naozaj pre mňa top, tak si poviem, ok, vyskúšam to,“ vysvetlila. Priznala aj to, že lásku má stále rada a nevníma ju cez sklamanie. Len dnes viac cíti, že vzťah potrebuje čas, energiu aj pozornosť.

Tie momentálne smerujú najmä k synovi, práci a k nej samej. „Nezatváram pred tým dvere, nie som zatrpknutá, pretože ja a láska to úplne je krásne späté, ja lásku milujem,“ uviedla speváčka.

Bez rešpektu k synovi by muž nemal šancu

Mirgová veľmi jasne pomenovala aj to, čo by bolo pri prípadnom novom partnerovi najdôležitejšie. Na prvom mieste je pre ňu syn Peťko a tento postoj sa podľa nej nezmení, kým si raz nevytvorí vlastný život a rodinu. „No samozrejme, že áno, určite. Pokiaľ ten chlapec neodíde a nenájde si svoju vlastnú rodinu, dovtedy proste je u mňa môj syn na prvom mieste,“ povedala.

Po svojom boku by si nevedela predstaviť muža, ktorý by jej dieťa nerešpektoval. Nečaká od neho, že automaticky preberie úlohu otca. Dôležitejší je pre ňu ľudský rešpekt, prijatie a schopnosť prirodzene fungovať v živote, kde má jej syn pevné miesto.

 

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„Také moje pravidlo a podmienka sú, že ak by mi mal nejaký partner prísť do života, tak platí, že ak nevezmeš môjho syna, tak proste nemáš u mňa šancu. Peťko je pre mňa priorita a určite by som bola rada, ak by sa navzájom rešpektovali,“ vysvetlila.

S bývalým manželom vychádza dobre

Speváčka pripomenula aj to, že Peťko má svojho otca a ich vzťah funguje veľmi dobre. Od budúceho partnera teda nečaká, že by mal Petra Zvolenského nahradiť. Oveľa dôležitejšie je pre ňu to, že sa im po rozchode podarilo nájsť spoločnú reč a vytvoriť synovi pokojné, stabilné prostredie.

„Nepotrebujem, aby môj budúci partner bol druhý otec pre Peťka, on otca má a s otcom si veľmi rozumieme. Som veľmi rada, že sme dospeli a že sme dospeli k tomu, ako vychovávame Peťka. Sme preňho obaja, oboch nás má rovnako, rozumieme si, nehádame sa, čiže to je pre mňa najväčší základ najväčší. Rešpektujeme sa,“ povedala Dominika.

Exmanžel Peter Zvolenský a Dominika Mirgová
Foto: Profimedia

Pred istým časom speváčka prezradila, že s Petrom Zvolenským má dobrý vzťah napriek všetkému, čím si v minulosti prešli. Ich dnešné fungovanie opisovala veľmi pozitívne a naznačila, že medzi nimi panuje pokojná dohoda.

„Vzťah s Peťkovým otcom je výborný. Normálne že fantastický. Teraz je asi úplne najlepší, mám taký pocit. Rozumieme si, vychádzame, Peťko ho vidí vždy, keď chce, čiže nemáme žiadny problém. Teraz máme veľmi dobré obdobie všetci,“ uviedla len nedávno Dominika.

Nového muža by synovi nepredstavila len tak

Dominika si plne uvedomuje, že dieťa vníma zmeny v rodine veľmi citlivo. Do Peťkovho života by preto nechcela priviesť niekoho, kto by v ňom zostal iba krátko. V otázke partnerstva je opatrná nielen pre seba, ale najmä pre syna. „Som ten typ rodiča, ktorý nebude nosiť synovi do života niekoho, kto nebude už nastálo,“ vysvetlila.

 

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Nie je to o strachu zo vzťahu, skôr o tom, že Dominika už vie, čo v živote potrebuje a kam nechce púšťať zbytočný chaos. Láske sa nebráni, no nechce ju siliť ani hľadať za každú cenu. Nový človek by musel prísť prirodzene, priniesť pokoj a rešpektovať to najdôležitejšie, čo má. A tým je syn Peťko.

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