“Ústavný súd nám dal za pravdu,” vyhlásil Šimečka. Fico a jeho vláda sa nemajú na čo vyhovárať, dodal

Michal Šimečka z PS

Foto: TASR - Martin Baumann

Zuzana Veslíková Lucia Mužlová
TASR
Ústavný dnes súd rozhodol, že vláda mala okamžite a „bez zbytočného odkladu“ požiadať o vyslovenie dôvery pre vysoký dlh Slovenska.

Opozičné strany Progresívne Slovensko (PS), KDH a Hnutie Slovensko reagujú na rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) a vítajú ho. 

„Dnes nám Ústavný súd dal za pravdu. Fico a jeho vláda sa už nemajú na čo vyhovárať. Každý ďalší deň, každú ďalšiu hodinu, počas ktorej nepodá návrh na vyslovenie dôvery, koná protiústavne. Majú to čierne na bielom. Ak okamžite nepožiadajú o dôveru, bude to pohŕdanie ústavou a Ústavným súdom zo strany Ficovej vlády. Z parlamentu sme na to zvyknutí, vidíme to dennodenne. Ale málokedy je to takto zrejmé,“ uviedol na brífingu predseda PS Michal Šimečka.

„Vyzývam ich, aby okamžite priniesli do parlamentu návrh na vyslovenie dôvery a zosúladili stav s výkladom Ústavného súdu. Nie že to zase odkopnú na september. My si na to počkáme, čas máme. Oni už nie,“ zdôraznil líder PS.

Michal Šimečka
Foto: TASR – Jaroslav Novák

Podľa KDH Fico ignoruje ústavu

Aj podľa opozičného KDH je rozhodnutie ÚS SR jasným dôkazom toho, že vláda Roberta Fica hrubo ignoruje ústavu a uteká pred zodpovednosťou za katastrofálny stav verejných financií. Podpredseda KDH Viliam Karas zdôraznil, že postoj vládnej koalície k najvyšším právnym normám štátu je neakceptovateľný a arogantný.

Viliam Karas
Foto: TASR – Ján Krošlák

„Ústavný súd nám dal za pravdu. Vláda musí bezodkladne požiadať parlament o vyslovenie dôvery pre vysoký dlh. Namiesto toho, aby kabinet konal, túto svoju povinnosť arogantne a protiprávne odkladá už od novembra minulého roka. Kresťanskodemokratické hnutie dlhodobo varuje, že táto koalícia ženie Slovensko na grécku cestu a absolútne nezvláda hospodárenie štátu,“ vyhlásil Karas.

KDH preto dôrazne vyzýva vládu Roberta Fica, aby okamžite prestala pohŕdať právnym štátom, ústavou a rozhodnutiami najvyššej súdnej inštancie. Kresťanskí demokrati žiadajú, aby kabinet prestal definitívne kľučkovať, bezodkladne predstúpil pred poslancov parlamentu a požiadal o vyslovenie dôvery.

Pridalo sa aj Hnutie Slovensko

„Robert Fico musí niesť zodpovednosť za obrovské zadlženie Slovenska, ktoré spôsobil, a nemôže sa vyhýbať ústavnému zákonu. Urobil si z ústavy trhací kalendár, no Ústavný súd jasne rozhodol, že musí prísť do parlamentu a požiadať o dôveru tak, ako mu káže ústava. Robert Fico sa tomu doteraz vyhýbal, pretože sa obáva tlaku vlastných koaličných partnerov. Teraz však bude musieť predstúpiť pred parlament a čeliť hlasovaniu o dôvere,“ dodal opozičný poslanec za Hnutie Slovensko Július Jakab.

Z výkladu ÚS SR k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti vyplýva, že vláda SR musí požiadať poslancov NR SR o vyslovenie dôvery bezodkladne po zistení prekročenia hranice zadlženosti stanovenej v ústavnom zákone. Súd vo svojom výklade poukázal, že formulácia „bez zbytočného odkladu“ znamená „okamžité aktívne konanie vlády Slovenskej republiky smerujúce k podaniu žiadosti s prihliadnutím na potrebnú procedúru, ktorou je vláda Slovenskej republiky povinná sa riadiť, bez prvkov neodôvodnenej nečinnosti“.

O čo ide?

Ako sme vás informovali, Ústavný dnes súd rozhodol, že vláda mala okamžite a „bez zbytočného odkladu“ požiadať o vyslovenie dôvery pre vysoký dlh Slovenska. Európsky štatistický úrad Eurostat vydal 21. októbra 2025 správu, podľa ktorej bol verejný dlh Slovenska 59,7 percenta HDP.

Robert Fico a Ladislav Kamenický
Foto: TASR – Jakub Kotian

Poslanci v podaní na ÚS poukázali na to, že podľa zákona o dlhovej brzde v takomto prípade vláda požiada NR SR o vyslovenie dôvery.

„Ak vláda, ktorej bola oznámená skutočnosť prekročenia hranice verejného dlhu prostredníctvom oficiálnych údajov Eurostatu, túto povinnosť ignoruje alebo obchádza, nejde len o porušenie konkrétneho zákonného príkazu, ale o zásah do samotnej podstaty parlamentnej demokracie. Takéto konanie znamená, že vláda sa vedome vyhýba politickej kontrole zo strany parlamentu v momente, keď je táto kontrola z ústavného hľadiska najviac potrebná,“ uvádza sa v podaní na ÚS.

K aktuálnej situácii sa vyjadril aj prezident SR Peter Pellegrini na Facebooku. Uviedol, že vláda po rozhodnutí Ústavného súdu požiada parlament o dôveru bez ďalšieho odkladu. Národná rada SR by mohla žiadosť prerokovať na svojej najbližšej schôdzi, myslí si.

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