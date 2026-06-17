Špeciálne čerpacie stanice pribúdajú, natankujete tu lacnejšie. Orlen ich otvorí v ďalších lokalitách

Značka Orlen je na tuzemskom trhu prítomná zhruba od roku 2019. Masívnejšia expanzia však prišla neskôr a spoločnosť s červeno-bielym logom sa netají tým, že v dlhodobejšom horizonte chce byť po Slovnafte slovenskou dvojkou. Pomôcť by jej k tomu mohli aj samoobslužné čerpacie stanice, ktorých postupne pribúda. Orlen pre interez navyše potvrdil, že v blízkom čase pribudnú ďalšie.
Z oficiálnych zdrojov vyplýva, že poľská spoločnosť má na Slovensku pod hlavičkou Orlen Express 39 samoobslužných čerpačiek. Len pre porovnanie, v januári minulého roka ich mala 35.
“Aktuálne prevádzkujeme 39 samoobslužných staníc a v najbližšom období plánujeme otvoriť ďalšie tri nové lokality,” potvrdila pre interez Klaudia Hrdličková, Head of Marketing, Sponsorship & PR spoločnosti Orlen Unipetrol Slovakia. Konkrétne by sa tak malo stať v Revúcej a vo Veľkých Kapušanoch, tretiu lokalitu zatiaľ kompetentní neupresnili, no naznačili pokračovanie expanzie. “Naďalej aktívne vyhľadávame ďalšie vhodné príležitosti na rozširovanie siete,” dodala Hrdličková.
Ako fungujú samoobslužné stanice?
Myšlienka samoobslužných čerpacích staníc sa už v minulosti na Slovensku objavila, no tí najväčší hráči sa jej nechytili a koncept sa rozhodli nevyužiť. Na mnohých modernejších pumpách však už vedia motoristi zaplatiť aj priamo na tankovacom stojane, čo je tiež pomerne obľúbená alternatíva.
Automatizácia procesov sa tak tlačí do popredia nielen v oblasti supermarketov, rýchleho občerstvenia, športových potrieb či módy, ale tiež do motoristického sveta.
Ako teda samoobslužné čerpačky fungujú? V zásade sa pri bežnom používaní od klasických čerpačiek nelíši. S vozidlom zaparkujete pri tankovacom stojane a jeden z mála rozdielov je, že si vopred navolíte maximálnu sumu, za akú chcete palivo natankovať. Platba je možná iba platobnou, respektíve tankovacou kartou. Zvolenú sumu vám spoločnosť predautorizuje, následne sa odblokuje tankovacia pištoľ.
Po dokončení tankovania, respektíve prečerpaní vopred zaplatenej sumy, pištoľ sama tankovací proces ukončí. V prípade, že ste natankovali nižšiu sumu, sa vám tieto prostriedky vrátia späť na kartu. Hlavným lákadlom pre motoristov by však v tomto prípade nemala byť samotná autonómia, ale nižšie ceny pohonných hmôt a nonstop dostupnosť služieb.
Orlen totiž na svojich Express čerpačkách ponúka o niečo lacnejší benzín a naftu, čo vlani pre interez potvrdili aj zástupcovia spoločnosti. Ide pritom o rovnaké palivo, ako nájdete v štandardných prevádzkach, no jeho nižšiu cenu spoločnosť dokáže ponúkať vďaka zníženým nákladom na chod samotnej stanice.
Rozvoj gastrokonceptu
Kým na čerpačkách Orlen Express nemajú zákazníci k dispozícii štandardné doplnkové služby, na klasických pumpách Orlen rozvíja svoj gastrokoncept Stop Cafe. Ponuka jedla, nápojov či doplnkového sortimentu je aktuálne v segmente čerpacích staníc pomerne aktuálna a najväčšie spoločnosti investujú do jej rozvoja nemalé prostriedky. Inak to nie je ani pri poľskej značke.
“Rozvoj nepalivového segmentu je pre nás jednou z priorít. Neustále rozširujeme produktové portfólio o nové sezónne produkty, gastronovinky a moderné formáty občerstvenia,” potvrdila pre interez Klaudia Hrdličková. “Rozvoj konceptu Stop Cafe zastrešuje vlastné inovačné a vývojové centrum skupiny Orlen v Prahe, ktoré sa dlhodobo venuje tvorbe nových receptúr, gastronomických konceptov a sezónnych produktov pre jednotlivé trhy,” dodala.
Spoločnosti Orlen sme sa opýtali aj na to, či v blízkej budúcnosti neplánujú spájať sily s niektorým z potravinových reťazcov, ako to urobila napríklad značka Dalioil s Freshom či OMV s Billou. Aj keď túto možnosť zástupcovia poľského gigantu nevylúčili, zatiaľ na stole nie je.
“Vývoj trhu a nové formy spolupráce priebežne sledujeme a vyhodnocujeme. V súčasnosti sa však sústreďujeme predovšetkým na posilňovanie vlastnej značky a vlastných konceptov, ktoré nám umožňujú zachovať vysokú kvalitu zákazníckej skúsenosti naprieč celou sieťou Orlen,” uzatvorila spoločnosť.
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