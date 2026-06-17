Slovenskom postupujú búrky. V Košickom kraji hrozí aj vznik nebezpečných superciel

Mračná na oblohe

Ilustračné foto: Pexels

Klaudia Oselská
TASR
Letný slnovrat už klope na dvere.

Jednu časť našej krajiny trápia búrky a tú druhú vlny horúčav. V niektorých okresoch platia aj výstrahy pred povodňami. Cez víkend nás však čaká začiatok astronomického leta, vďaka čomu sa na celú krajinu usmejú prvé skutočne letné slnečné lúče. 

Západné Slovensko už začína zaplavovať vlna horúčav z Afriky, píše portál iMeteo. Sever a východ našej krajiny však môžu potrápiť búrky s intenzívnejšími lejakmi.

Udrelo už vyše 130 bleskov

Dnešný deň začal pokojne, počasie je stabilné, obloha jasná až oblačná a teploty sa pohybujú od 13 do 25 °C. Kým južná a západná časť nášho územia sa môže tešiť z poriadnych letných horúčav, severovýchod začína bojovať s búrkami.

Sever Slovenska sa totiž momentálne nachádza v chladnejšom, ale o to vlhkejšom severozápadnom prúdení, ktoré k nám prináša studený front, z čoho sa rýchlo začína vytvárať kopovitá oblačnosť, z ktorej vznikajú prvé prehánky až búrky. Doteraz dokonca udrelo viac ako 130 bleskov.

Najpostihnutejšie sú severné okresy Prešovského kraja, odkiaľ nepriaznivé počasie smeruje k Nízkym Tatrám. Vo večerných hodinách sa ťažisko búrok presunie do Košického kraja. Okrem toho Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa v okresoch Košice-okolie a Gelnica. No a v okresoch Bardejov, Svidník a Prešov zase hrozia prívalové povodne. V Prešovskom okrese dokonca platí až druhý stupeň výstrah, informuje TASR.

„Vzhľadom na očakávané prívalové zrážky pri búrkach predpokladáme prechodný výrazný lokálny vzostup vodných hladín, hlavne na malých tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity. Je predpoklad výskytu sprievodných povodňových javov aj mimo tokov – bahnotokov, vody stekajúcej po svahu, či prechodného zatopenia ciest a pivníc v západnej časti okresu Prešov. Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný,“ uviedol ústav.

Záber na nočnú búrku v meste
Foto: TASR/Roman Hanc

Búrky však hrozia celému východnému Slovensku, ale aj regiónom Orava, Kysuce, Liptov a Horehronie.

Meteorológovia zároveň upozorňujú, že okrem búrok by sme sa mali pripraviť aj na možné prívalové zrážky a menšie krúpy. Navyše v Košickom kraji hrozí aj vznik nebezpečných supercelárnych búrok.

Čaká nás aj vlna horúčav

Kým východ Slovenska v najbližších dňoch potrápia búrky, západ čaká vlna horúčav, ktoré sa budú každým dňom stupňovať. Ich vrchol môžeme očakávať počas nadchádzajúceho víkendu. Čakajú nás tak úmorné denné horúčavy, ale aj nepríjemné tropické noci, ktoré môžu potrápiť organizmus mnohých Slovákov.

Slnečné počasie
Ilustračné foto: Unsplash

Okrem toho nás v nedeľu 21. júna čaká letný slnovrat, ktorý prináša najdlhší deň a najkratšiu noc v roku, čím sa začne astronomické leto. V tomto období je deň najdlhší v roku a slnko je nad obzorom 16 hodín a desať minút. S nocou sa vyrovná v okolí jesennej rovnodennosti a bude sa skracovať až do zimného slnovratu 21. decembra.

Skutočný zlom by sme však mali pocítiť už v noci na sobotu 20. júna. No najnáročnejšie obdobie odštartuje v nedeľu a potrvá minimálne do utorka. Dni budú teplotne silne nadnormálne s jasnou až polooblačnou oblohou a len s lokálnymi búrkami.

Najnižšia nočná teplota bude v rozpätí 22 až 13 °C, zatiaľ čo denné maximá dosiahnu spaľujúcich 28 až 37 °C. Tropické noci sa tak stanú bežnou realitou v nížinách, v mestách a v teplejších dolinách.

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