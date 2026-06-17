Polícia hľadá Slováka na bicykli. Poslednú správu poslal zo Slovinska, písal v nej, že hľadá ubytovanie

policajné pátranie po cyklistovi

Foto: Facebook (Polícia SR - Žilinský kraj)

Zuzana Veslíková
TASR
Ak máte akékoľvek informácie, ohláste to na polícii.

Správy o pátraní po 43-ročnom slovenskom cyklistovi sa rozšírili aj v médiách v Slovinsku. Stratil sa v oblasti Log pod Mangartom na severozápade krajiny a od polovice víkendu o ňom nebolo počuť. Svojich blízkych naposledy kontaktoval v sobotu vo večerných hodinách a slovenská polícia sa preto po ňom rozhodla vyhlásiť pátranie a prosí ľudí o pomoc. 

Muž podľa polície naposledy kontaktoval svojich blízkych v sobotu večer a následne sa s ním už nedalo spojiť. Pátranie bolo vyhlásené v utorok poobede a pokračovalo v stredu ráno. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy agentúry STA.

Cyklistická aplikácia určila jeho poslednú známu polohu

Cyklista vstúpil na územie Slovinska z Talianska v piatok v regióne Goriška a bicykloval smerom k mestu Tolmin. Odtiaľ vyrazil v sobotu ráno a po niekoľkých hodinách dorazil do oblasti Log pod Mangartom, vyplýva z údajov v jeho cyklistickej aplikácii.

Log pod Mangartom
Log pod Mangartom v Slovinsku, foto: LBM1948, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Okolo 19:00 poslal svojim blízkym správu, že v oblasti zháňa ubytovanie. Jeho mobilný telefón bol neskôr už nezastihnuteľný. Do pátracej operácie sú zapojení policajti, hasiči, horská záchranná služba, helikoptéra a dron.

Slovinské médiá ho spojili so Slovákom, po ktorom naša polícia vyhlásila pátranie

Muž je približne 170 centimetrov vysoký, strednej postavy a má krátke tmavohnedé vlasy. Jazdí na žltom horskom bicykli, uviedla slovinská polícia. Ďalšími prvkami, ktoré by ho mohli identifikovať, sú tmavomodrá mikina, cyklistické kraťasy a zelená prilba.

Viaceré slovinské médiá informovali, že ide o 43-ročného Miroslava Hutiru z Dolného Kubína, po ktorom slovenská polícia vyhlásila pátranie.

policajné pátranie po cyklistovi
Na snímke Miroslav Hutira a jeho bicykel, foto: Facebook (Polícia SR – Žilinský kraj)

Polícia Žilinského kraja začiatkom týždňa zverejnila jeho fotografiu aj s fotografiou bicykla, na ktorom jazdil. Vyzvala ľudí, aby akékoľvek informácie k nezvestnosti Miroslava Hutiru okamžite oznámili na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru. Mnohí vyjadrili podporu v pátraní aspoň šírením príspevku ďalej.

Mal sa vrátiť domov na Slovensko

V našich médiách sa od pondelka objavili správy o tom, že nezvestný Slovák po tom, ako opustil Taliansko, sa mal vrátiť domov na Slovensko. Už však prešlo niekoľko dní a blízkym sa neozval. Posledné dostupné informácie pochádzajú zo sobotňajšej správy, ktorú im odoslal.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
“Ústavný súd nám dal za pravdu,” vyhlásil Šimečka. Fico a jeho vláda sa nemajú na…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Becca splatila 22-tisíc eur za 80 dní: Sleduje ma 300-tisíc ľudí a manžel o tom nevie
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Che Guevara má na rukách krv tisícov ľudí. Napriek tomu ho mnohí stále pokladajú za hrdinu
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Navštívili sme rozárium, ktoré je unikátom: Je zadarmo a ruže ako tam nikde inde na Slovensku nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Boli sme na poľskej Sahare: Pohyblivé duny nás očarili, takúto púštnu krajinu inde v Európe nenájdete
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
1 na 1
Alojz Hlina v 1 na 1: Keby Ficovi odvolali Gašpara, zrúti sa
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Barča a Marek sa vybrali na cestu okolo sveta v dodávke. Zuzanu a Juraja vyšla svadba v zahraničí 6 600 eur
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Marek vyrába veci z kože: Krokodíl stojí aj 800 €. V obchodoch často zavádzajú, zákazník to nerozozná
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Berlusconi organizoval orgie s dievčatkami, o Obamovi hovoril ako o opálenom chlapcovi. Jeho život bol škandalózny
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Muž tvrdí, že objavil „bič“ na podvodníkov: Slovenské banky vysvetľujú, ako by mali klienti reagovať
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Slováci a Česi v zahraničí
Zuzana a Juraj žijú 8 rokov v zahraničí, mali sobáš na pláži: Svadba v 5* hoteli na 4 noci nás vyšla 6 600 eur
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Proteíny extrémne zdraželi: Podľa experta môže byť ešte horšie, lacná éra definitívne končí
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem
Filippo je autobusár: Cestujúceho môžem odmietnuť prepraviť. Ľudia si neuvedomujú, že za zápchy nemôžem

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac