Polícia hľadá Slováka na bicykli. Poslednú správu poslal zo Slovinska, písal v nej, že hľadá ubytovanie

Správy o pátraní po 43-ročnom slovenskom cyklistovi sa rozšírili aj v médiách v Slovinsku. Stratil sa v oblasti Log pod Mangartom na severozápade krajiny a od polovice víkendu o ňom nebolo počuť. Svojich blízkych naposledy kontaktoval v sobotu vo večerných hodinách a slovenská polícia sa preto po ňom rozhodla vyhlásiť pátranie a prosí ľudí o pomoc.
Muž podľa polície naposledy kontaktoval svojich blízkych v sobotu večer a následne sa s ním už nedalo spojiť. Pátranie bolo vyhlásené v utorok poobede a pokračovalo v stredu ráno. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy agentúry STA.
Cyklistická aplikácia určila jeho poslednú známu polohu
Cyklista vstúpil na územie Slovinska z Talianska v piatok v regióne Goriška a bicykloval smerom k mestu Tolmin. Odtiaľ vyrazil v sobotu ráno a po niekoľkých hodinách dorazil do oblasti Log pod Mangartom, vyplýva z údajov v jeho cyklistickej aplikácii.
Okolo 19:00 poslal svojim blízkym správu, že v oblasti zháňa ubytovanie. Jeho mobilný telefón bol neskôr už nezastihnuteľný. Do pátracej operácie sú zapojení policajti, hasiči, horská záchranná služba, helikoptéra a dron.
Slovinské médiá ho spojili so Slovákom, po ktorom naša polícia vyhlásila pátranie
Muž je približne 170 centimetrov vysoký, strednej postavy a má krátke tmavohnedé vlasy. Jazdí na žltom horskom bicykli, uviedla slovinská polícia. Ďalšími prvkami, ktoré by ho mohli identifikovať, sú tmavomodrá mikina, cyklistické kraťasy a zelená prilba.
Viaceré slovinské médiá informovali, že ide o 43-ročného Miroslava Hutiru z Dolného Kubína, po ktorom slovenská polícia vyhlásila pátranie.
Polícia Žilinského kraja začiatkom týždňa zverejnila jeho fotografiu aj s fotografiou bicykla, na ktorom jazdil. Vyzvala ľudí, aby akékoľvek informácie k nezvestnosti Miroslava Hutiru okamžite oznámili na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru. Mnohí vyjadrili podporu v pátraní aspoň šírením príspevku ďalej.
Mal sa vrátiť domov na Slovensko
V našich médiách sa od pondelka objavili správy o tom, že nezvestný Slovák po tom, ako opustil Taliansko, sa mal vrátiť domov na Slovensko. Už však prešlo niekoľko dní a blízkym sa neozval. Posledné dostupné informácie pochádzajú zo sobotňajšej správy, ktorú im odoslal.
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