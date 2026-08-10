Z obrovského reťazca zmizol ikonický produkt. Coca-Colu si tu ľudia nekúpia, musia ísť ku konkurencii

Ak v týchto dňoch v Českej republike zamierite do niektorej z predajní obchodného reťazca Penny Market, je veľmi pravdepodobné, že si tu nekúpite ikonickú Coca-Colu. Ako sa zdá, nie je to náhoda a dva giganty tak vedú nevídaný spor, ktorý v konečnom dôsledku nebude výhrou ani pre jedného z nich.
správy od nás budete mať ako prví.
Na problém upozornil český portál e15.cz.
Podľa dostupných správ sa v uplynulých dňoch v stovkách pobočiek Penny Market dopredávali posledné zásoby nápoja Coca-Cola.
Kde je problém?
Zástupcovia portálu zisťovali situáciu vo viacerých pražských predajniach. Od pracovníkov sa dozvedeli, že kolový nápoj už nejaký čas s novým tovarom neprichádza a postupne sa vypredali aj posledné zásoby. Coca-Cola údajne zmizla aj z online letákov Penny Market.
„Pre Penny je vždy prioritou ponúkať zákazníkom kvalitné produkty za čo najlepšie ceny. Sortiment zostavujeme s ohľadom na to, aby zákazníkom prinášal čo najlepší pomer ceny a kvality,“ uviedla manažérka komunikácie Markéta Smutná. Ako dodala, vyradenie Coca-Coly platí naprieč celou sieťou Penny Market v Českej republike.
V praxi to teda znamená, že ikonická značka vypadla z viac ako 400 českých predajní. Negatívny vplyv sa tak dá predpokladať na oboch stranách sporu, a to s ohľadom na to, že Coca-Cola patrí medzi najpredávanejšie nápoje v krajine. Penny Market zároveň patrí medzi najväčších obchodníkov u našich západných susedov.
Spoločnosť Coca-Cola HBC Česko a Slovensko sa na otázky rozhodla nereagovať a teda nie je úplne jasné, kde tkvie základný kameň problému. Odborníci sa zhodujú na tom, že takýto radikálny krok zväčša v spore nasleduje ako úplne posledná možnosť. Pre reťazec totiž hrozí, že absencia žiadaného produktu bude smerovať k odlivu zákazníkov ku konkurencii. Naopak, výrobcovi nápojov hrozí značný výpadok tržieb.
Známe sú viaceré spory
Aj keď v domácich končinách si spotrebitelia veľa masívnejších sporov nepamätajú, na európskom trhu sa ich pár v posledných rokoch udialo. Známy je napríklad spor francúzskeho reťazca Carrefour so spoločnosťou PepsiCo z roku 2024. Carrefour označil opakované zdražovanie zo strany PepsiCo za neakceptovateľné a priamo na prázdne regály vyvesil oznamy informujúce zákazníkov o dôvode chýbajúceho tovaru.
Výpadok sa týkal predajní vo Francúzsku, v Španielsku, Taliansku a Belgicku. Predstavoval produkty značiek ako Pepsi, Lay’s či Lipton a trval zhruba tri mesiace.
Ďalší obchodný spor sa vzťahoval veľkých značiek Tesco a Heinz. V lete 2022 zmizli z regálov najväčšieho britského reťazca Tesco ikonické kečupy, fazule v konzerve a omáčky značky Heinz. Dôvodom malo byť zvýšenie koncových cien, ktoré Briti odmietli. Výpadok trval len niekoho týždňov a po intenzívnych rokovaniach podpísali obe strany novú dohodu s tým, že tovar sa do obchodov vrátil.
V roku 2018 napríklad európska nákupná aliancia AgeCore (združujúca nemeckú Edeku, švajčiarsky Coop či belgický Colruyt) zmrazila objednávky viac ako 160 produktov od svetovej jednotky Nestlé (Nescafé, Maggi, KitKat, Thomy). Konflikt trval niekoľko mesiacov a v nemeckých či vo švajčiarskych obchodoch spôsobil masívne výpadky tovaru. Skončil sa kompromisom po tom, ako Nestlé ustúpilo v kľúčových cenových požiadavkách.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku