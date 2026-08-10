Firma našla v ojazdenom aute dojímavý odkaz: Bývalá majiteľka zanechala v priehradke prosbu

Ilustračný záber na čistenie auta a fotografia odkazu

Foto: Unsplash (ilustračná)/Facebook - TMDetail

Roland Brožkovič
V priehradke ojazdeného auta objavili obálku s odkazom.

Niektorí ľudia berú autá ako obyčajnú vec určenú na presuny, no niektorí k nim majú vybudovaný vzťah či s ním majú spojené pekné spomienky. Práve v takýchto prípadoch sa s vozidlom len ťažko lúči a svoje by o tom zrejme vedela povedať aj žena, ktorá v ňom nechala dojímavý odkaz pre budúceho majiteľa.

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Zamestnanci spoločnosti TM Detail, ktorá sa venuje profesionálnemu čisteniu vozidiel, objavili v priehradke ojazdeného auta obálku s odkazom, ktorý zverejnili na sociálnej sieti. Bývalá majiteľka v ňom budúcemu vlastníkovi zanechala osobné slová a rady týkajúce sa údržby. Na tému upozornil web tnlive.sk.

Pracovníci firmy priznali, že pri príprave áut na predaj bežne odstraňujú predmety po pôvodných majiteľoch a cudzie veci zvyčajne nečítajú. V tomto prípade však išlo o vozidlo z výkupu a ich pozornosť upútala obálka s nápisom určeným pre nového majiteľa alebo majiteľku.

Inštrukcie k tankovaniu

V priloženom liste žena vysvetlila, že išlo o jej prvé auto, ktorému dala meno Bublinka. Novému majiteľovi odporučila, aby do vozidla tankoval výlučne benzín značky Slovnaft EVO 100 Plus, prípadne Shell V-Power Racing 100. Zároveň mu poradila, aby výmenu oleja realizoval raz ročne alebo po najazdení 10 000 kilometrov.

Fotografia odkazu od majiteľky
Foto: Facebook – TMDetail

„Podotýkam, je to Talian,“ dodala bývalá majiteľka. Firma síce neprezradila, o aké vozidlo ide, no z tých detailov je zrejmé, že hovoríme o drahšom, pravdepodobne športovom aute od jednej z talianskych automobiliek.

Bývalá majiteľka v liste zdôraznila, že pri rešpektovaní týchto rád auto nového šoféra nikdy nesklame. Keďže išlo o jej prvé, spoľahlivé a pekné vozidlo, vyjadrila prianie, aby k nemu ďalší vlastník pristupoval skôr ako k priateľovi než k obyčajnej veci. Na záver mu popriala množstvo šťastných kilometrov.

Zástupcovia spoločnosti TM Detail na sociálnej sieti Facebook skonštatovali, že s podobným nálezom sa počas svojej praxe stretli vôbec prvýkrát. Podľa ich slov je z odkazu jasné, že auto pre ženu nepredstavovalo iba bežný dopravný prostriedok, ale malo pre ňu osobitnú hodnotu.

Veľký prehľad ojazdených vozidiel

Keď sme pri kúpe ojazdeného vozidla, môže byť zaujímavé pozrieť si najnovší prehľad najlepších a najhorších ojazdených vozidiel podľa dát z nemeckých STK. Štatistiky zverejnila testovacia asociácia TÜV a informuje o tom nemecký autoklub ADAC.

Štatistiky sú naozaj komplexné a pochádzajú z približne 9,5 milióna technických kontrol vykonaných medzi 1. júlom 2024 a 30. júnom 2025 na 216 typoch osobných motorových vozidiel, z toho 18 čisto elektromobilov. Podľa dát neprejde druhou povinnou kontrolou jedno z desiatich vozidiel po piatich rokoch prevádzky, v prípade tretej je to už takmer každé štvrté vozidlo.

Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok

V kategórii dvoj- až trojročných vozidiel skončila najlepšie Mazda 2. Medzi štvor- až päťročnými ojazdenými autami vyhrali Volkswageny Golf Sportsvan a T-Roc, najlepším šesť- až sedemročným ojazdeným autom je opäť T-Roc, osem- až deväťročnú skupinu ovládla Mazda CX-3. Vo veku 10 až 11 rokov zvíťazil Mercedes-Benz triedy B a v najstaršej sledovanej kategórii 12- až 13-ročných áut sa najlepšou voľbou stal Volkswagen Touareg.

V prípade najhorších áut máme zlú správu pre fanúšikov Tesly. V najmladšej kategórii skončila najhoršie Tesla Model Y, následne BMW rady 5 a 6, Dacia Duster a v kategórii 12- až 13-ročných vozidiel skončil najhoršie Francúz v podobe Renaultu Clio.

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