Rachel v Priateľoch neustále vidieť bradavky. Objavili sa rôzne teórie, vysvetlenie herečky vás pobaví

Aj keď si v sitkome Priatelia (Friends) aj po stom pozretí všímame najmä dejovú zápletky a jednotlivé nestarnúce vtipy, jedna vec divákom seriálu udierala do očí už od samotného počiatku. A kým v minulosti nad ňou mnohí len mávli rukou, iné je to v dnešnej dobe. Záhada vykúkajúcich bradaviek jednej z hlavných hviezd máta v hlavách fanúšikov stále. Prečo ich bolo stále vidieť a naozaj si to tvorcovia pri nakrúcaní nevšimli?

Článok pokračuje pod videom ↓

Samozrejme, všimli, no nutné je podotknúť, že nešlo o ich zámer dráždiť (najmä) mužskú divácku základňu. Záhadu neustále „vykúkajúcich“ bradaviek herečky Jennifer Aniston, ktorá v Priateľoch stvárnila postavu Rachel, ozrejmila ona sama už dávnejšie.

Veľa teórií, no žiadna pravdivá

V priebehu rokov sa okolo Jenniferiných bradaviek vytvorilo niekoľko teórií, ako uvádza web Cosmopolitan. Najčastejšie a najdivokejšie hovorili o tom, že obe hlavné hrdinky – Aniston, aj jej kolegyňa Courteney Cox (Monica) – dostali od tvorcov prikázané, aby si v podprsenkách vystrihli dierky, aby im bradavky bolo cez oblečenie vidieť. Azda nikoho ale neprekvapí, že to tak vôbec nebolo.

Záhadu okolo svojich vlastných bradaviek v Priateľoch vysvetlila v roku 2017 módnemu magazínu Vogue, ktorý sa opýtať na túto tému nebál. A Jennifer Aniston sa na ňu, na oplátku, nebála a nehanbila odpovedať.

Prosté vysvetlenie

„Áno, tak na to neviem, čo povedať!“ začala svoju odpoveď obľúbená herečka. „Samozrejme, nosím podprsenku. A neviem, čo ďalšie na to povedať. Neviem, prečo by som sa mala za ne hanbiť – takto skrátka vyzerajú moje prsia,“ cituje odpoveď pre Vogue portál Cosmopolitan.

Aniston sa rozhodne nemá za čo hanbiť, čo potvrdili aj jej fanúšikovia. Bradavky sú súčasťou ľudského tela a ak ich je vidieť, nie je to nič, za čo by sa mal niekto niekomu smiať alebo ho ohovárať. Napokon, stať sa to môžeme každému z nás – mužom aj ženám.