Sú Tatry naozaj predražené? Slováci majú ťažké srdce, za penzión zaplatili aj 1 300 €

Najnovšie sa k nim vo veľkom vyjadrovali aj v diskusnom vlákne. Mnohí priznávajú, že pri téme Vysokých Tatier majú ťažké srdce. Kritizujú najmä ceny parkovania, služieb či lanoviek. Zároveň sa však našli aj takí, ktorí tvrdia, že dovolenka pod Tatrami váš rodinný rozpočet zruinovať naozaj nemusí.
správy od nás budete mať ako prví.
Mnohí Slováci navštevujú Tatry pravidelne a tvrdia, že našli spôsob, ako si dovolenku užiť bez toho, aby príliš zaťažila ich rozpočet.
Mnohí Slováci tvrdia, že ceny za ubytovanie v Tatrách nemusia byť nerozumné
Jedna z komentujúcich v diskusnom vlákne uviedla, že sa dokážu ubytovať za 320 eur na štyri noci pre štyri osoby. Lanovky nevyužívajú, počas dňa si pripravujú vlastné jedlo a do reštaurácie chodia len na večeru. Stravujú sa v podniku, ktorý sa im z hľadiska cien dlhodobo osvedčil. „Jasné, keď niekto ide do Tatier na wellness alebo bývať v hoteloch, sťažuje sa, ako je tam draho. No dá sa to aj lacnejšie,“ napísala.
Ďalšia Slovenka opísala, že za šesť nocí pre dve osoby zaplatili 520 eur. Parkovanie mali pri hoteli, týždenný lístok na Tatranské elektrické železnice (TEŽ) ich vyšiel na 16 eur na osobu. Za obedy v reštauráciách podľa jej slov platili približne sedem až osem eur, v bufete v Starom Smokovci sa najedli za šesť eur a večer si dopriali posedenie v kaviarni, kde stálo veľké pivo 2,40 eura.
Iná komentujúca za päť nocí s polpenziou zaplatila 420 eur, lístok na TEŽ ju vyšiel na 16 eur, zatiaľ čo jej dcéra s preukazom ŽSSK cestovala bezplatne. „My tam chodíme kvôli výletom a turistike a boli sme spokojné,“ uviedla.
Ľudia majú ťažké srdce na parkovanie, služby a ceny lanoviek
Kontruje im však žena, ktorá do Tatier vyrazila so štyrmi členmi rodiny a tvrdí, že nájsť ubytovanie pre päť ľudí je oveľa náročnejšie. „My sme mali penzión bez stravy, za osem dní 1 300 eur. Nevyhľadávali sme extra kaviarne a podobne,“ napísala. Najväčšie výhrady má k cenám lanoviek.
„Aj na Bachledku sme vyšli sami. Najesť sme sa išli len raz, inak som robila lepáky a palacinky. A zmrzlina za 3,30 eura? To tuším ani v Taliansku sme takú drahú nemali.“
Niektorí radia, že ušetriť sa dá tým, ak do Tatier vyrážate na jednodenný výlet – vyraziť skoro ráno, zbaliť si vlastné jedlo, na vybraný štít vystúpiť po vlastných a odísť domov bez toho, aby ste si počas dňa čokoľvek kupovali.
Podľa miestneho z Tatier je „všetko pre našinca drahé“
Do diskusie sa zapojil aj miestny. Priznal, že ak v Tatrách bývate, turistika je pomerne lacná. Ako Tatrančan môže totiž po vyplatení ročného parkovania parkovať, kde chce. „Ale ľudia zďaleka musia platiť ubytovanie, stravu aj nehorázne parkovné. Všetko v Tatrách je pre našinca drahé. Práve preto tam tak málo počuť slovenčinu,“ napísal.
Iný komentujúci porovnal ceny na Slovensku a v zahraničí len prostredníctvom konkrétnych súm: „Tatry – parkovanie 15 €, lanovka na Lomnický štít (2 600 m) za 89 €. Kanárske ostrovy, národný park Teide – parkovanie zadarmo, lanovka do 3 500 m za 43 €.“
Cena lanovky na Lomnický štít pritom patrí medzi najčastejšie kritizované témy v diskusnom vlákne. „Akože, chcela by som ísť na Lomničák, ale pri dvoch dospelých a dvoch deťoch nie je takmer 400 eur za lanovku ani zďaleka normálne. Všetko je v iných krajinách lacnejšie. Obdivujem, že niekto ešte na Slovensku dovolenkuje,“ napísala jedna z diskutujúcich.
Ďalšia Slovenka dodáva, že problémom podľa nej nie sú iba samotné ceny, ale najmä pomer ceny a kvality. „Ja sa nesťažujem na cenu ako takú, ale na to, čo za tie peniaze dostanem,“ povedala.
Vyhrávajú poľské Tatry nad tými slovenskými?
Mnohí Slováci v diskusii opakovane skloňujú rovnakú myšlienku – pri porovnaní cien, úrovne služieb a celkového zážitku z dovolenky podľa nich často vychádza lepšie poľská strana Tatier.
„Choďte do poľských Tatier, do Zakopaného,“ radí jeden z diskutujúcich. „Uvidíte vyššiu kvalitu služieb, lepšie ceny a väčší výber hotelov.“ Podľa viacerých je výhodnejšie ubytovať sa v Poľsku a na slovenskú stranu si robiť len jednodňové výlety. „Zakopané – pekné apartmány od 105 eur za tri noci (35 eur za noc), na slovenskú stranu si urobíte výlet a vrátite sa,“ napísal jeden z komentujúcich.
Ostatní súhlasia: „Poľské Tatry sú hotový Disneyland,“ tvrdí. „Mne osobne ceny v Tatrách nevadia, chodím tam kvôli horám. Čo mi vadí, sú návštevníci, ktorí do Tatier chodia ako na atrakciu a chcú ju mať lacnú. Kvôli nim je to na niektorých úsekoch ako na korze.“
Pri otázke, či sú výhodnejšie slovenské Tatry alebo Alpy, sa už názory Slovákov rozchádzajú viac. Jeden z diskutujúcich tvrdí, že precestoval viacero alpských lokalít a lacnejšie mu rozhodne nepripadajú. Iní však majú opačnú skúsenosť, dokonca aj v porovnaní s Nízkymi Tatrami. „Lanovka niekam na Chopok 30 €, na Monte Lussari 18 €. Jedlo dvakrát také ceny a v Nízkych Tatrách polotovary, v Taliansku výborné jedlo, úžasné tiramisu, strik za 1,50 €. Na Slovensku ani vodu za 1,50 € nemáme v bare,“ porovnáva jeden z komentujúcich.
Diskusiu napokon uzatvára komentujúca so slovami: „Tatry sú také drahé, ako si ich človek spraví. Na čo má, to si kúpi. Môžeš si jedlo pripravovať sám alebo jesť v reštaurácii. Aj ubytovanie vie byť lacné aj drahé. Je to na každom človeku, ako si to zariadi.“
Aký je váš názor? Sú podľa vás slovenské Tatry predražené? Alebo sa do našich hôr radi vraciate a myslíte si, že sa tam dá dovolenkovať za rozumné peniaze?
Nahlásiť chybu v článku