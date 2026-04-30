Lisa Kudrow potvrdila, koľko miliónov herci stále zarábajú za Priateľov. Prvýkrát vidí seriál inak

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Priatelia
Rozhodne nejde o malú čiastku.

Viac ako dve desaťročia po veľkom finále zostáva seriál pilierom popkultúry. Stal sa z neho miliardový franšíz s nekonečnými produktovými líniami po celom svete, pričom sú Priatelia dodnes vysielaní v televízii a nájdete ich aj na streamovacích platformách. Aj po rokoch ich ľudia totiž milujú a hoci niektoré scény nezostarli práve najlepšie, stále ostáva seriálom, po ktorom ľudia siahnu, keď si chcú oddýchnuť.

Lisa Kudrow, ktorá si zahrala Phoebe Buffay, najnovšie potvrdila, koľko ona a jej hereckí kolegovia Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox, David Schwimmer a donedávna aj dnes už zosnulý Matthew Perry po rokoch za tento projekt stále zarábajú. Táto obrovská suma je navyše podľa jej slov adekvátna, keďže taký seriál, ako boli Priatelia, už podľa nej nikdy nevznikne.

Každý rok zarobia milióny

Ako informoval portál USA TODAY, vďaka príjmom z predaja vysielacích práv zarábajú Priatelia spoločnosti Warner Bros. neuveriteľnú 1 miliardu dolárov ročne. Táto suma sa prepočítava na ročný plat približne 20 miliónov dolárov pre každú z hlavných šiestich postáv, keďže každý z nich dostáva 2 % z týchto príjmov. Seriál im tak zarába aj po rokoch, kedy v ňom už dávno nehrajú a vynáša im toľko, že by už vlastne nemuseli nikdy pracovať.

Foto: MovieStillsDB

Pravdivosť tejto sumy potvrdila aj samotná Kudrow a na otázku, prečo stále inkasuje 20 miliónov dolárov ročne na tantiémach, pre The Times odpovedala: „Pretože Phoebe Buffay bola taká skvelá?“ Hviezda tiež rozviedla, prečo je seriál aj po toľkých rokoch stále taký populárny, a poznamenala, že si ho sama znovu pozrela po tom, čo jej kolega koncom roka 2023 vo veku 54 rokov zomrel.

V rozhovore tiež priznala: „Po Matthewovej smrti som si seriál pozrela znova. Predtým som videla len to, čo som urobila zle alebo čo som mohla urobiť lepšie, ale po prvýkrát som skutočne ocenila, aké skvelé to bolo.“

„Pretože tam pracoval génius. A nech ktokoľvek z nás urobí v budúcnosti čokoľvek, nič podobné už nezažijeme. Mala som pocit, že ja som bola fajn, ale Jennifer a Courteney? Úžasné. David a Matt? Tí ma neskutočne rozosmiali. A potom Matthew – ten bol jednoducho nad nami všetkými,“ dodala herečka.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Víťazstvo v Dievča za milión považuje za zázrak. Karin Olasová prezradila zákulisné informácie o šou

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac