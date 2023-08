Nebola vyvrheľom, za ich neúčasť mohlo niečo iné. Toto je dôvod, prečo Phoebe na svadbu neprišiel nikto z rodiny

Postava tak trošku šialenej Phoebe v populárnom sitkome Priatelia (Friends) patrí medzi najobľúbenejšie. Jej hlášky, piesne a dokonca aj outfity sú pre mnohých nezabudnuteľnými a pre niektorých sú dokonca aj veľkou inšpiráciou. Postava bola v seriáli vykreslená s nie príliš peknou minulosťou. Napokon sa ale aj v jej prípade všetko zlé na dobré obrátilo. Prečo ale teda nikto okrem jej piatich najlepších priateľov na jej svadbu s Mikeom neprišiel?

Článok pokračuje pod videom ↓

Aj to je otázka, na ktorú chceli verní fanúšikovia dlhé roky poznať odpoveď. Postava Phoebe totiž za 10 rokov vysielania seriálu prešla naozaj veľkou zmenou.

Okrem priateľov nikto z rodiny

Spočiatku sme o nej vedeli len to, že kedysi bývala na ulici, kým sa jej ujala stará mama. Po jej smrti zistila, že jej biologickou matkou je niekto iný a je celkom určite nažive, či spoznala svojho otca, ktorý mal byť vo väzení. Náhodou sa dokonca zoznámila aj so svojím nevlastným bratom Frankom Juniorom, ktorému neskôr porodila trojičky. Nikto z týchto ľudí ale napokon na jej svadbe nebol. Samozrejme, má to svoje vysvetlenie, a celkom logické, píše web Screenrant.

Áno, žiadny z blízkych rodinných príslušníkov sa svadby Phoebe a Mikea, ktorá sa udiala v 12. epizóde záverečnej 10. série, nezúčastnil. Nebolo to ale o tom, že ich nepozvali, alebo že by mali Phoebe v zuboch.

V epizóde aj samotná Phoebe vysvetľuje, že jej biologická matka Phoebe Abbottová sa svadby nezúčastní, no o ostatných reč nepadla. Tvorcovia to ale šikovne zamaskovali za ostatné udalosti, ktoré sa v predmetnej epizóde odohrali.

Prosté vysvetlenie, ktoré nikomu nenapadlo

Svadba zaľúbencov mala pôvodne vyzerať úplne inak. Pôvodné plány ale narušila snehová búrka, ktorá sa New Yorkom v ten deň prehnala. Z toho dôvodu museli improvizovať a veľká snehová nádielka a komplikácie, ktoré vo veľkomeste spôsobila, sú zrejme dôvodom, prečo sme tiež nikoho ďalšieho z rodiny Phoebe na svadbe nevideli.

A čo sa týka Phoebinej sestry-dvojičky Ursuly, tak tu je vysvetlenie o čosi jednoduchšie. Keďže sa nikdy nemali príliš v láske, na svadbu ani nebola pozvaná. Napokon ale všetkých najdôležitejších ľudí mala Phoebe pri sebe.