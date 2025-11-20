Prečo odmietol pobozkať Jennifer Aniston? Bruce Willis mal v Priateľoch podmienku, ktorá vás šokuje

Foto: Profimedia, MovieStillsDB

Frederika Lyžičiar
Priatelia
Bozk, ktorý fanúšikovia očakávali, nikdy neprišiel. Dôvod bol jednoduchý a prekvapivo osobný.

Fanúšikovia Priateľov si dobre pamätajú moment, keď sa v Central Perku objavil Bruce Willis a prekvapil tak divákov aj samotný príbeh.

Jeho krátke, no výrazné hosťovanie v seriáli však prinieslo aj jednu nezvyčajnú záhadu – prečo sa jeho postava nikdy nepobozkala s Rachel, napriek tomu, že spolu tvorili pár. Ako uvádza magazín nickiswift.com, ukazuje sa, že odpoveď na túto otázku siaha oveľa ďalej ako iba k seriálovým okolnostiam. Willisova neprítomnosť v bozkávacích scénach mala dôvod, ktorý prekvapil aj dlhoročných fanúšikov a novinárov.

Prekvapivá návšteva v Central Perku a záhada neexistujúceho bozku

Keď sa Bruce Willis v roku 2000 objavil v epizóde „The One Where Ross Meets Elizabeth’s Dad“, diváci boli nadšení. Hral prísneho Paula Stevensa, otca Rossovej mladej priateľky, ktorý sa nečakane zapletie s Rachel. Ich vzťah bol v príbehu výrazný a posúval dej dopredu, no fanúšikovia si rýchlo všimli niečo nezvyčajné – Paul a Rachel sa počas troch epizód nikdy skutočne nepobozkali. Seriál, kde sú bozky bežnou rekvizitou, spravil v tomto prípade výnimku, ktorá vyvolala množstvo otázok.

Foto: Profimedia

Téma bezbozkovej romance rezonovala dokonca aj v médiách. Keď sa Rolling Stone v decembri 2000 spýtal Willisa na scénu, ktorá iba predstierala intímny moment, herec uviedol veci na pravú mieru: „Je to len ilúzia bozku. Nepobozkal som ju naozaj. Iba na líce,“ povedal. Priznal aj to, že samotnej Aniston by sa nebránil: „Rád by som ju pobozkal.“

Dôvod bol však jednoduchý – v tom čase už bola zasnúbená s Bradom Pittom, ktorý bol Willisovým priateľom. „Brad je môj kamarát. A Jennifer je jeho žena. Nezdalo sa mi to vhodné. Ale je to kočka,“ vysvetlil. Ich priateľstvo, ktoré vzniklo pri nakrúcaní filmu 12 Monkeys v roku 1995, a vzájomný rešpekt napokon zohrali kľúčovú úlohu v tom, že skutočný bozk sa do seriálu nikdy nedostal.

Ako sa Willis vlastne dostal do Priateľov

