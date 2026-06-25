Žena ukázala pravý Vietnam: Plat je 290 €. Žije na okraji spoločnosti, nájom ju vyjde na 37 €

Vietnam považujeme za rozvojovú krajinu, ktorá však za posledné roky javí jedno z najvyšších a najstabilnejších temp ekonomického rastu v juhovýchodnej Ázii. Napriek tomu je stále ekonomikou s nižším stredným príjmom.
Tvorkyňa obsahu Lanhraz, žijúca v hlavnom meste Hanoj, sa rozhodla priblížiť každodenný život ľudí s nižšími príjmami vo Vietname. Na svojom kanáli na YouTube zverejnila zábery, ktoré divákom ponúkajú autentický pohľad na to, s akými životnými podmienkami a výzvami sa denne stretáva.
Nájom za 37 € v izbe so spoločnou kúpeľňou, pitná voda chýba
Žena, ktorá sa vo svojich videách označuje za človeka žijúceho na okraji spoločnosti, býva v prenajatej izbe s rozlohou približne deväť štvorcových metrov. Za ubytovanie platí mesačne v prepočte asi 37 €. Podľa jej slov dosahuje priemerná mesačná mzda v krajine približne 290 €, pričom bežný prenájom izby stojí okolo 130 € mesačne.
V rovnakom dome žijú prevažne ľudia s nižšími príjmami a náklady na ohrev vody či používanie klimatizácie si hradia samostatne. Na každom poschodí sa zároveň nachádza iba jedna spoločná kúpeľňa pre viacerých obyvateľov. Tvorkyňa obsahu vo videu upozorňuje aj na kvalitu vody z vodovodu, ktorá podľa nej obsahuje veľké množstvo usadenín a nie je pitná.
„Izba je plná vecí, využitý je každý centimeter priestoru,“ opisuje svoje bývanie vrátane police za 4,50 €, mydla za 0,37 €, stojana na korenie za 3,70 €, látkovej skrine za 6,50 € či štyroch záclon v celkovej hodnote približne 30 €.
Ukazuje aj predmety, ktoré považuje za cennejšie súčasti svojej domácnosti. Od zubára napríklad dostala darom ústnu sprchu, ktorej hodnota podľa nej dosahuje približne 55 €. Medzi najdrahšie položky, ktoré vlastní, patrí kabelka za približne 92 €. Ako dodáva, plánuje ju používať ešte aspoň desať rokov.
Vo videu zároveň upozorňuje na kolísajúcu kvalitu niektorých výrobkov. Ako príklad uvádza rýchlovarnú kanvicu za približne 3,70 €, ktorá podľa jej slov prestala fungovať už po prvom použití. Naopak, ručný vysávač za približne 9 € označila za „celkom funkčný”.
Ľudia dajú na nájom polovicu výplaty, aby sa vyhli predsudkom
Hovorila aj o niektorých zvykoch, ktoré si osvojila v každodennom živote. Jedným z nich je poškodzovanie použitých plastových fliaš pred ich vyhodením. Podľa jej slov sa to odporúča z dôvodu obáv, že by mohli byť opätovne použité na predaj falšovaných výrobkov.
Hovorí však aj o spoločenských predsudkoch, s ktorými sa podľa vlastných slov stretávajú ľudia žijúci v lacnejších ubytovaniach aj vo Vietname. Tvrdí, že miesto bydliska často ovplyvňuje to, ako človeka vníma jeho okolie. Ľudia žijúci v podobných podmienkach ako ona bývajú podľa nej neraz považovaní za „chudobných, špinavých, neambicióznych aj lenivých“.
Zároveň upozorňuje, že mnohí obyvatelia krajiny zarábajú približne 290 € mesačne, pričom za nájom platia 110 až 150 €, aby sa týmto predsudkom vyhli. Ani drahšie izby však podľa nej často neponúkajú viac priestoru.
Hodina práce za 90 centov, jedlo na štyri dni stojí 16 €
V závere videa ukazuje ešte bežný nákup potravín. Do obchodu sa odvezie na skútri, ktorý si privolá na ulici, a divákom približuje ceny.
Balíček húb stojí približne 1,30 €, kilogram zemiakov 0,75 €, balíček zelenej fazule taktiež 0,75 €. Za kilogram uhoriek a dračieho ovocia zaplatí približne 0,55 €, paradajky stoja okolo 0,90 € za kilogram a kapusta 0,25 € za kilogram. Kilogram ryže vychádza na približne 0,90 €, dve kuracie stehná na 2,80 € a kilogram bravčových rebier na 7,50 €. Do nákupného košíka pridá aj kukly priadky morušovej za 1,10 €, ktoré sú vo Vietname bežnou súčasťou jedálnička, a veľkú nádobu pitnej vody.
Celková hodnota nákupu je približne 16 €. Podľa jej slov ide o množstvo potravín, ktoré jej vystačí na približne štyri dni.
Tvorkyňa zároveň poukazuje na pomer medzi príjmami a výdavkami: „Vo Vietname dostanete za hodinu práce len 0,90 €. Mimo Hanoja či Hočiminovho Mesta je to len 0,55 €. Životné náklady sú oproti platom extrémne vysoké. Toto jedlo mi vydrží štyri dni, čo znamená, že na deň miniem 3,70 € na jedlo.”
Na konci videa ukáže, že zvyšky jedla, ktoré nevie spotrebovať, odovzdáva darom iným ľuďom, aby sa ním nemrhalo.
Čaká Vietnam sľubná budúcnosť?
Napriek tomu, že realita každodenného života vo Vietname môže vyzerať aj takto, aktuálny vývoj aj ekonomické prognózy naznačujú, že krajinu čaká sľubná budúcnosť. Vietnam patrí medzi najrýchlejšie rastúce ekonomiky sveta, upozorňuje portál William Russell. Čoraz viac láka zahraničné rodiny, kvalifikovaných odborníkov aj investorov, čo vítajú najmä odvetvia, ktoré dlhodobo zápasia s nedostatkom vysoko kvalifikovanej pracovnej sily.
Podľa niektorých prognóz by sa dokonca Vietnam mohol do roku 2050 zaradiť medzi 20 najväčších ekonomík sveta. K najdynamickejšie sa rozvíjajúcim sektorom patria cestovný ruch, telekomunikácie, export či finančné služby.
Vnímať napriek tomu treba zásadné rozdiely v nastavení krajiny, ktoré môžu byť pre ľudí zo západných krajín prekvapujúce. Vietnam je stále komunistickým štátom s jednou vládnucou stranou. „Vietnam je socialistická republika, takže ak prichádzate z vysoko urbanizovanej západnej krajiny, môžete zažiť určitý kultúrny šok,“ uvádza William Russell.
Týka sa to napríklad otázok náboženskej slobody či slobody médií. V rebríčku slobody tlače organizácie Reporters Without Borders sa Vietnam nachádza na 174. mieste zo 180 hodnotených krajín. Slovensko sa nachádza na 37. mieste a za Vietnamom nájdete už len Afganistan, Saudskú Arábiu, Irán, Čínu, KĽDR a africký Eritrejský štát.
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