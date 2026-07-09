V Česku horela rozvodová skriňa, požiar mal nečakaného vinníka. Spôsobil ho slimák

Hasiči a slimák

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
„Vinníkom požiaru vonkajšieho elektrického prívodného rozvádzača bol elektrický skrat spôsobený telom záhradného slimáka,“ píše sa v správe z vyšetrovania.

V utorok českí hasiči zasahovali pri požiari rozvodovej skrinky. Pri dôkladnom prešetrení príčiny vzniku požiaru zistili, že vinníkom je telo záhradného slimáka. Jeho ulita bola totiž nájdená medzi fázami prepojovacích zberníc nad miestom, kde horeli izolačné materiály. Vo vnútri rozvádzača boli zistené aj ďalšie ulity, ako aj živé slimáky a slizniaky. Dnes však v Česku vypukol oveľa rozsiahlejší požiar. Zasiahnutá je budova bývalého priemyselného areálu Svit v meste Zlín. 

Požiar spôsobil záhradný slimák

Hasiči z Královéhradeckého kraja na svojom facebookovom profile informovali o požiari, ktorý mal nečakaného vinníka. V utorok 7. júla v Hornom Maršove okolo jedenástej hodiny dopoludnia vyrazili dve hasičské jednotky k požiaru rozvodnej skrine pri zrube v okrese Trutnov. Oznamovateľ uviedol, že zo skrine sa ozývajú rany pripomínajúce výbuchy.

Po príchode prvej jednotky už z rozvodnej skrine vychádzal iba dym. Skriňa bola silno rozohriata a v dôsledku vysokej teploty aj zdeformovaná, preto ju hasiči museli najskôr otvoriť, aby preverili, či vo vnútri nedochádza k ďalšiemu horeniu. Našťastie sa to nepotvrdilo.

Na miesto následne dorazil aj vyšetrovateľ príčin požiarov, ktorého vyšetrovanie odhalilo pomerne nezvyčajného vinníka. „Vinníkom požiaru vonkajšieho elektrického prívodného rozvádzača bol elektrický skrat spôsobený telom záhradného slimáka. Jeho ulita bola nájdená medzi fázami prepojovacích zberníc nad miestom, kde horeli izolačné materiály. Vo vnútri rozvádzača boli zistené aj ďalšie ulity, ako aj živé slimáky a slizniaky,“ znela správa z vyšetrovania.

 

V Česku dnes však vypukol oveľa rozsiahlejší požiar

Dnes sme vás už o jednom požiari v Českej republike informovali. Jednu z budov bývalého priemyselného areálu Svit v meste Zlín na východe Moravy totiž zachvátil vo štvrtok rozsiahly požiar. Časť desaťposchodovej budovy sa počas zásahu hasičov zrútila a hrozí pád ďalších častí tohto objektu. Podľa hasičov a polície sa pri požiari nikto nezranil.

Požiar vypukol v budove, kde má sklad obuvi zlínska spoločnosť Vasky. Z horiaceho objektu najprv evakuovali približne 100 ľudí, neskôr preventívne vyprázdnili aj okolité budovy vrátane krajského úradu, finančného úradu, knižnice a múzea. Počas zásahu sa postupne zrútili dve časti budovy. Hovorca hasičov Pavel Řezníček upozornil, že hrozí aj zrútenie ďalších častí objektu, preto bola technika presunutá do bezpečnejšej vzdialenosti.

Na mieste zasahuje viac ako 40 hasičských jednotiek, teda približne 300 hasičov. Hasiči vyhlásili najvyšší – osobitný – stupeň požiarneho poplachu, ktorý sa vyhlasuje len pri mimoriadnych udalostiach. Na hasení sa podieľajú aj dva policajné vrtuľníky vybavené vakmi na zhadzovanie vody. Mesto Zlín vyzvalo obyvateľov centra a mestskej časti Letná, aby preventívne zatvorili okná a obmedzili vetranie. Zároveň požiadalo verejnosť, aby sa miestu zásahu vyhla a rešpektovala pokyny záchranných zložiek.

Hasiči hasia požiar
Ilustračné foto: SITA/AP

Očakáva sa škoda vo výške desiatok miliónov českých korún

Spoločnosť Vasky uviedla, že príčinu požiaru ani rozsah škôd zatiaľ nepozná, očakáva však škody vo výške desiatok miliónov českých korún. Podľa firmy sú všetci jej zamestnanci v poriadku. Zakladateľ a majiteľ obuvníckej spoločnosti Vasky Václav Staněk uviedol, že zhorelo viac ako 70-tisíc párov obuvi značiek Vasky a Botas, ako aj oblečenie a doplnky oboch značiek v predajnej hodnote 150 až 180 miliónov českých korún.

V sklade boli uskladnené topánky vyrobené v Česku a na Slovensku, ktoré mali byť distribuované zákazníkom. Požiar podľa spoločnosti výrazne naruší jej fungovanie a dočasne ovplyvní vybavovanie objednávok. Mesačná výrobná kapacita firmy je približne 12-tisíc párov obuvi.

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