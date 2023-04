Biele pláže s azúrovým morom či prechádzka po hrane mrakodrapu: Tieto veci vám dokážu, že Dubaj je ako z inej planéty

Dubaj je obľúbenou destináciou aj mnohých Slovákov. Priťahuje teplom, svojimi službami a v neposlednom rade bohatými možnosťami, ktoré tento emirát prináša. Na svojom konte má mnohé „naj“ a je únikom z reality, ktorú bežne žijeme. Obľúbené atrakcie sme vyskúšali na vlastnej koži a pri najbližšej ceste do tohto kúta sveta sa nechajte inšpirovať týmto výberom.

Panoramatické výhľady a adrenalín

Dubaj je fascinujúci z rôznych uhlov pohľadu, no určite by ste ho mali vidieť zhora. Vďaka vyhliadke Sky Views sa môžete kochať jeho výnimočnou architektúrou a dominantami, akou je napríklad ikonická Burj Khalifa, ktorá sa nachádza rovno oproti.

Okrem toho ponúka aj hneď niekoľko atrakcií, ktoré vám tento zážitok ešte spestria. Môžete sa napríklad spustiť dolu presklenou šmýkačkou prostredníctvom takzvanej Glass Slide, z ktorej máte celý Dubaj ako na dlani, alebo sa prejsť preskleným mostom a jeho „život“ uvidíte prúdiť priamo pod svojimi nohami. Milovníci adrenalínu môžu dokonca kráčať či pohojdať sa priamo na okraji mrakodrapu vďaka atrakcii Edge Walk. Nemusíte sa obávať, po celý čas budete istení, a tak si môžete tieto okamihy vo výške viac ako 200 metrov naplno vychutnať.

Najvyššia budova sveta

Na spomínanú Burj Khalifu sa nemusíte iba pozerať, ale môžete ju aj navštíviť. Ako možno viete, ide o najvyššiu budovu sveta, ktorá sa môže pochváliť ďalšími prívlastkami toho najlepšieho. So svojou výškou presahujúcou 828 metrov sa v nej nachádza výťah s najdlhšou jazdnou vzdialenosťou a je taktiež rekordnou v počte poschodí, ktoré presahujú 160.

Výťahom sa môžete vyviesť napríklad na jej 124. a 125. poschodie, kde na vás čakajú panoramatické výhľady vyrážajúce dych. A je to ideálne miesto napríklad na zhotovenie zaujímavých fotografií.

Púštne safari

Dubaj však nie je iba mestská architektúra. Vyraziť môžete aj na púštne safari. Jeho súčasťou je adrenalínová jazda na dunách, z ktorej sa vám zakrúti hlava. Na vlastné oči uvidíte ťavy, na ktoré si môžete dokonca vysadnúť alebo vyskúšať snowboardovanie v piesku, teda takzvaný sandboard.

O príjemnú atmosféru počas západu slnka sa postará tanečné vystúpenie a chutná večera. Môžete si k nej dať tradičný arabský čaj či shishu a odniesť si domov pamiatku v podobe tetovania hennou. Priamo v púšti tak na vás čaká netradičný večer, kde si môžu prísť na svoje nielen partie kamarátov, ale napríklad aj rodiny s deťmi, ktoré môžu získať nezabudnuteľné zážitky.

Adrenalínová jazda loďou

Ako sme už spomínali, vidieť Dubaj stojí za to z rôznych perspektív. Spoznať jeho čaro trochu inak môžete aj vďaka adrenalínovej prehliadke žltým motorovým člnom s názvom The Yellow Boats.

Okrem vetra vo vlasoch a napínavej jazdy sa budete pri plavbe okolo ostrovčeka v tvare palmy Palm Jumeirah kochať výhľadmi na štvrť Dubai Marina, hotelom Burj Al Arab či ďalšími prepychovými stavbami a nádhernými pieskovými plážami. No nezabudnite si so sebou vziať hrebeň, po tejto vzrušujúcej jazde ho budete potrebovať…

Azúrové more a biele pieskové pláže

Pri plážach ešte zostaneme. Do Dubaja sa totiž oplatí cestovať aj kvôli nim. Napríklad, Kite Beach je verejná pláž, ktorú môžete navštíviť úplne zadarmo a naskytne sa vám z nej pohľad napríklad na Burj Al Arab. Okrem toho ponúka množstvo atrakcií k aktívnemu oddychu. Ak však patríte medzi ľudí, ktorí len chcú ležať na čistej pláži s bielym pieskom a kúpať sa v azúrovomodrom mori, tiež si tu prídete na svoje. O dovolenkovú atmosféru sa postarajú aj palmy rastúce priamo na nej. V piesku sa navyše môžete kochať pestrofarebnými mušľami najrôznejších tvarov.

V Dubaji nájdete aj ďalšie pláže, ktoré rovnako ponúkajú možnosti pre milovníkov dobrodružstva, ale aj pre rodiny s deťmi. Spomeňme napríklad Sunset Beach či Palm West Beach, ktorú si poriadne užijú fanúšikovia vodných športov, a taktiež sa vám naskytnú unikátne výhľady.

Nazrite do budúcnosti a porozprávajte sa s robotom

Okrem toho, že celý Dubaj môže pôsobiť, ako keby ste sa ocitli v budúcnosti, nájdete tu aj múzeum vytvorené v tomto duchu. Museum of the Future upúta už zvonku, pretože sa líši od ostatných vysokých dubajských mrakodrapov. Keď vstúpite dnu, okamžite vás zaujmú kapsulové výťahy, ktoré vyzerajú ako z obľúbeného sci-fi filmu. Cesta do budúcnosti môže začať.

Jedným z najzaujímavejších exponátov je napríklad humanoidný robot, ktorému môžete položiť rôzne otázky a on vám odpovie. Za pozornosť stojí miestnosť, v ktorej nájdete uložené živočíchy a rastliny v ich zmenšenej verzii. Expozícia múzea je totiž venovaná budúcnosti, inovatívnym vynálezom, a taktiež otvára otázku klimatickej krízy a toho, ako naša planéta môže vyzerať o niekoľko desiatok rokov. Okrem toho máte možnosť vyjsť von priamo v strede tohto unikátneho objektu a prejsť sa po ňom alebo si zhotoviť zaujímavé fotografie. Ak si túto návštevu naplánujete napríklad počas takzvanej zlatej hodiny, sľubujeme, že ten výhľad bude stáť za to.

Výlet do iného vesmíru

Ďalší šialený zážitok, ktorý opantá vaše zmysly, nájdete v digitálnom parku AYA, ktorý je sám osebe únikom do iného vesmíru. A okrem toho tiež ideálnym miestom, ak si chcete vytvoriť originálny obsah na svoje sociálne siete. Zoberte si teda so sebou nabité mobily a fotoaparáty a nezabudnite si pribaliť ani dávku kreativity, pretože tu sa môžete naplno odviazať. (Alebo sa inšpirujte oficiálnym instagramovým profilom, kde nájdete množstvo kreatívnych nápadov.)

Pri prechádzaní 12 odlišnými zónami plných svetiel a farieb sa vyhráte so svojou predstavivosťou a vďaka projekciám ju posuniete ešte ďalej. Alebo si môžete len tak vychutnávať tento zážitok, ktorý je pravdepodobne úplne iný, než ste doteraz niekde zažili. Veď si to len predstavte, v celom priestore je nainštalovaných až 500 reproduktorov a 46 projektorov a nájdete tu dokonca aj interaktívne prvky.

Divoká zábava v najväčšom vodnom parku na svete

Priamo na vrchole umelo vybudovanom ostrovčeka The Palm sa nachádza majestátny hotel Atlantis a okrem iného tu nájdete Aquaventure — najväčší vodný park na svete, kde si milovníci adrenalínu prídu na svoje. Je zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov a návštevníkom ponúka viac ako 105 toboganov a atrakcií. Niektoré pôsobia už na prvý pohľad veľmi bláznivo a presne tak sa na tomto mieste budete cítiť. Je ideálny pre celé rodiny a ak aj takúto zábavu v podobe výšok a rýchlosti nemusíte, možno si prídete na svoje pri jazde na nafukovanom kolese po rieke, kde si okrem zábavy užijete prehliadku areálu, alebo si len jednoducho oddýchnete na súkromnej pláži.

Môžete si aj odskočiť a pozrieť sa na najrôznejšie morské živočíchy v akváriu The Lost Chambers Aquarium, ktoré vás zavedie do hlbín stratenej Atlantídy. Alebo si vychutnať obed napríklad v miestnej reštaurácii Wavehouse, ktorá ideálne dotvorí vašu dovolenkovú atmosféru chutným jedlom a príjemným tematickým prostredím.

Ešte viac podmorského sveta

Ak vás fascinuje podmorský svet, nenechajte si ujsť ani dubajské akvárium a podvodnú zoo — Dubai Aquarium and Underwater Zoo. Nachádza sa v ňom viac ako 140 rôznych druhov živočíchov, vrátane žralokov či krokodílov. Niektoré z nich vyzerajú ako z iného sveta a dokážu vám, že naša planéta je skutočne výnimočná.

Asi vás neprekvapí, že aj toto miesto si pre návštevníkov pripravilo rôzne zaujímavé atrakcie. Ako napríklad šnorchlovanie v klietke, pri ktorom uvidíte tieto živočíchy z tesnej blízkosti alebo potápanie s niekoľkými druhmi žralokov.

Dažďový prales plný živočíchov

Ak milujete aj suchozemské zvieratá, v Dubaji môžete navštíviť Green Planet. Taktiež ide o mimoriadne zaujímavý koncept, ktorý upúta svojou architektúrou už zvonku.

Keď vstúpite dnu, vyveziete sa na najvyššie poschodie a postupne schádzate dolu pomedzi zelené rastliny a množstvo rozličných druhov živočíchov. Budete sa cítiť ako v oáze pokoja, no dávajte si pozor, aby vás neprekvapili napríklad hady alebo miestnosť plná netopierov, do ktorej môžete dokonca aj vojsť.

Starý Dubaj

Dubaj je synonymom budúcnosti. No môžete tu nazrieť aj do minulosti. Pri jeho návšteve si doprajte malú prestávku od všetkých technických vymožeností a zájdite do štvrte Al Fahidi. Poprechádzajte sa pomedzi tradičné budovy starého Dubaja 19. storočia. V porovnaní s tým moderným ide o obrovský kontrast, ktorý vám ho ukáže v úplne novom svetle.

Jeho atmosféru môžete načerpať aj v Arabian Tea House, čo je útulná reštaurácia a čajovňa s tradičnými špecialitami, kde ochutnáte arabskú kávu či čaj. Reštaurácia je zariadená v modro-bielom dizajne a plná pestrofarebných kvetín. Podobne ako sú aj chute miestnych jedál.

Nezabudnuteľný západ slnka

Pri atmosférických miestach a výbornej gastronómii ešte zostaneme. Vydať sa za ňou môžete aj do hotela Jumeirah Beach, ktorý ponúka takzvaný „iftar“, teda tradičné večerné jedlo moslimov, ktoré sa podáva v čase ramadánu po ukončení denného pôstu, teda po západe slnka.

Okrem vynikajúceho jedla vás okúzli atmosféra. Večera sa koná v záhrade s výhľadom na Burj Al Arab, pri palmách a pod žiarou svetielok sa budete cítiť ako v rozprávke. Vaše chuťové bunky si zas prídu na svoje pri bohatom výbere jedla najrôznejších chutí. A nezabudnite na sladký dezert!

Aj s výhľadom na Burj Khalifu

Podobný večerný zážitok si môžete dopriať aj v rezorte Address Fountain Views, ktorý sa nachádza na skok od ikonickej fontány a zo svojej luxusnej terasy s bazénom ponúka rovnako špičkový výhľad priamo na najvyšší mrakodrap sveta. Ten sa rozsvieti do pestrých farieb a pri večeri vás bude sprevádzať jeho divadlo.

Stolovanie iftar prebieha rovnako ako v predchádzajúcom prípade prostredníctvom bufetových stolov, na ktorých nechýba množstvo ovocia, zeleniny, čerstvo ugrilovaného mäsa, ryže či sushi a v neposlednom rade dezertov. Je iba na vás, ktoré chute sa rozhodnete okúsiť. Okrem už spomínaného iftaru ponúka reštaurácia v čase ramadánu aj takzvaný „suhur“, teda jedlo podávané ráno, pred začiatkom pôstu, ešte pred úsvitom.

Hotel, v ktorom sa nebudete nudiť

Pri unikátnom výlete nesmie chýbať výnimočné ubytovanie. Takým je moderný 25hours Hotel, ktorý svojim hosťom ponúka mnoho možností oddychu. Okrem komfortných izieb sú jeho súčasťou bazén s výhľadom na Museum of the Future, posilňovňa či wellness.

Už pri vstupe vás upúta príjemná hudba a fontána priamo v hale. Chodby aj izby sú ozdobené zaujímavými detailmi a prekvapenie na hostí čaká aj vo výťahoch. Samozrejmosťou sú chutná kuchyňa a bar, a tiež nezabudnuteľná atmosféra, ktorá vás okamžite upúta a získa.