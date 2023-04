Obedovala som v najvyššej budove sveta, na 122. poschodí 828-metrovej Burj Khalify: Koľko za to musíte zaplatiť?

Burj Khalifa je najvyššou budovou sveta. Dosahuje šialených 828 metrov a zaujímavosťou je, že bola postavená iba za 6 rokov. Jej vzhľad možno rozoznáte už na prvý pohľad, vedeli ste však, že na jej 122. poschodí sa nachádza luxusná reštaurácia s ešte luxusnejším výhľadom a príznačným názvom — At.mosphere? Ako už možno aj tušíte, ide o najvyššie položenú reštauráciu svojho druhu na svete. Mali sme možnosť okúsiť jej chute prostredníctvom „fine diningu“, teda zážitkovej gastronómie. A takto to vyzeralo.

V článku sa dozviete aj: v čom je Burj Khalifa rekordnou;

na koľkom poschodí a v akej výške sa nachádza reštaurácia At.mosphere;

ako vyzeral obed na tomto mieste;

aké pravidlá by ste pri návšteve mali dodržiavať;

aká je minimálna útrata na osobu a od čoho sa líši;

kedy je cena vyššia a naopak, nižšia;

či to stojí za to.

Reštaurácia vo výške 442 metrov

Samotná Burj Khalifa sa môže pochváliť niekoľkými „naj“. Okrem toho, že je najvyšším mrakodrapom sveta s najväčším počtom poschodí, má ich viac ako 160, nachádza sa tu spomínaná reštaurácia so salónikom At.mosphere. A drží rekord ako najvyššia reštaurácia sveta z úrovne od podlažia.

Presnejšie, ako uvádza TripAdvisor, je umiestnená vo výške 442 metrov, vďaka čomu sa z nej núkajú výnimočné výhľady. A práve tie si tu môžete do sýtosti vychutnávať, presne tak ako samotné jedlo, pretože sa vám naskytnú z panoramatického 360° uhla.

Nasýti vás jedlo aj výhľady

Na prízemí Burj Khalify sa nachádza luxusný hotel Armani, z ktorého sme sa vyviezli na spomínané 122. poschodie. Nech to znie akokoľvek nepredstaviteľne, sme v Dubaji, takže výťahom to trvalo iba pár sekúnd. V reštaurácii nás usadili k stolu so spomínaným výhľadom.

Kým začal výber z menu, museli sme sa ním pokochať. Menu následne pozostávalo z predjedla, hlavného jedla a dezertu. Obsluha sa po celý čas starala o to, aby bol tento zážitok bezchybný. Jedlo bolo dokonale naservírované a ochutené, presne tak, ako by ste od takéhoto miesta očakávali.

V ponuke hlavného jedla boli konfitované kačacie stehno so zeleným hráškom a mandarínkovou šťavou, sušené hovädzie líčka s hľuzovkovou kašou, čierna treska s čiernou ryžou či hľuzovkové fettuccine. Ako dezert sme si dali čokoládovú špecialitu. Ako jedlá a ich prezentácia vyzerali, si môžete pozrieť v galérii.

Cena zážitku sa líši

Pri obede alebo večeri tu platia isté pravidlá. Ak sa rozhodnete túto reštauráciu navštíviť, nemali by ste zabúdať na vhodné oblečenie, a taktiež je tu stanovený takzvaný minimálny výdavok na osobu, uvádza sa na jej oficiálnej stránke.

Cena sa líši od toho, či chcete miesto pri stole s panoramatickým výhľadom, lebo potom je tu aj lacnejšia varianta v podobe stola bez okna. Čo sa týka obeda, táto minimálna útrata sa pohybuje vo výške 450 dirhamov na osobu, čo je v prepočte niečo cez 110 eur za miesto pri okne. Čo sa týka miesta pri stole bez okna, je to 350 dirhamov na osobu, a teda približne 86 eur.

Ako sa aj dalo očakávať, počas večere sú tieto ceny o niečo vyššie, keďže si tu môžete užiť zážitok v podobe západu slnka, ktorý pri takejto večeri nikde inde na svete nezažijete. Minimálna útrata za osobu sediacu pri stole s výhľadom stúpla na 850 dirhamov, čo je v prepočte 210 eur, a bez výhľadu 600 dirhamov, teda necelých 150 eur.

Stojí to za to?

Nie je to, samozrejme, málo, no v tomto prípade nejde o obyčajný obed či večeru. Ide o zážitok, pri ktorom si môžu prísť na svoje všetky vaše zmysly, či už patríte medzi milovníkov gastronómie, alebo len radi skúšate nové veci a chute.

Takže ak hľadáte intenzívny zážitok v Dubaji, tento ním nepochybne je.