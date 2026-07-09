Najnebezpečnejšou krajinou sveta v roku 2026 je Rusko. V prvej tridsiatke sú aj Spojené štáty americké

Titul najnebezpečnejšej krajiny sveta v roku 2026 získalo Rusko. V prvej tridsiatke sa objavili aj Spojené štáty Americké. Naopak, najbezpečnejšou krajinou je Island. Slovensko sa umiestnilo na 29. mieste najbezpečnejších krajín sveta. Naše susedné krajiny – Rakúsko, Česko, Maďarsko a Poľsko nás predbehli.
Rusko je najnebezpečnejšia krajina sveta v roku 2026
Global Peace Index už takmer dve desaťročia sleduje mierumilovnosť a bezpečnosť na celom svete. Táto rozsiahla štúdia, ktorú každý rok vydáva Institute for Economics & Peace (IEP), hodnotí 163 nezávislých štátov a území v troch oblastiach: prebiehajúce domáce a medzinárodné konflikty, bezpečnosť a ochrana spoločnosti a militarizácia. Následne hodnotí každú krajinu na stupnici od 1 do 5, pričom 1 znamená najmierumilovnejšiu a 5 najmenej mierumilovnú.
Tento rok titul najnebezpečnejšej krajiny sveta získalo Rusko, nasleduje Sudán a Konžská demokratická republika. V prvej desiatke najnebezpečnejších krajín sveta sa objavili aj: Ukrajina, Izrael, Južný Sudán, Afganistan, Jemen, Sýria a Mali.
30 najnebezpečnejších krajín sveta v roku 2026
- Rusko
- Sudán
- Konžská demokratická republika
- Ukrajina
- Izrael
- Južný Sudán
- Afganistan
- Jemen
- Sýria
- Mali
- Somálsko
- Pakistan
- Mjanmarsko
- Stredoafrická republika
- Burkina Faso
- Palestína
- Severná Kórea
- Niger
- Čad
- Irán
- Nigéria a Haiti
- Kolumbia
- Irak
- Mexiko
- Etiópia
- Kamerun
- Turecko
- Ekvádor
- Spojené štáty Americké
- Venezuela
Z rebríčku teda vyplýva, že v súčasnosti sú najnebezpečnejšími kontinentmi na svete Ázia a Afrika.
Poznáme aj najbezpečnejšie krajiny sveta
Naopak, najbezpečnejšou krajinou sveta v tomto roku je Island, o ktorom sme sa nedávno rozprávali s mladým slovenským párom Kristínou a Jurajom, známymi ako islandofili, ktorí tam žijú už niekoľko rokov.
Prezradili nám, že život na Islande je síce drahý, ale jeho kvalita je na vysokej úrovni. Tvrdia, že život na Islande je pokojnejší a jednoduchší. Menej stresu, menej tlaku na výkon, viac rešpektu k voľnému času. Ľudia pracujú, ale práca nie je celý ich život. Veľký rozdiel je aj v mentalite. Na Islande cítiť väčšiu dôveru – v systém aj medzi ľuďmi navzájom. Menej byrokracie, viac rovnosti, menšie sociálne rozdiely.
„Nikto sa tu príliš neponáhľa a „urgentné“ veci často nie sú až také urgentné. Islanďania naozaj žijú mottom „þetta reddast“ – všetko sa nejako vyrieši, len nie vždy je jasné, kedy a ako,“ povedali pre interez Kristína a Juraj.
Zároveň ocenili veľmi vysokú kvalitu života, ktorá je kombináciou silného sociálneho systému, bezpečnosti, ekonomickej istoty, pracovnej rovnováhy a blízkosti k prírode.
Za Islandom nasledujú: Nový Zéland, Švajčiarsko, Slovinsko, Írsko, Rakúsko, Portugalsko, Singapur, Fínsko a Japonsko.
V top 30 sa objavili až štyria naši susedia. Na výbornom 6. mieste skončilo Rakúsko, na 13. mieste bratia Česi, v tesnom závese za nimi, na 15. mieste Maďarsko a na 22. mieste Poľsko. Slovensko sa v rebríčku najbezpečnejších krajín sveta umiestnilo na 29. mieste, hneď za Španielskom a Nemeckom. Zoznam zavŕšila Čierna Hora.
30 najbezpečnejších krajín sveta v roku 2026
- Island
- Nový Zéland
- Švajčiarsko
- Slovinsko
- Írsko
- Rakúsko
- Portugalsko
- Singapur
- Fínsko
- Japonsko
- Dánsko
- Malajzia
- Česko
- Kanada
- Maďarsko
- Bhután
- Holandsko
- Maurícius
- Lotyšsko
- Austrália
- Belgicko
- Poľsko
- Chorvátsko
- Litva
- Estónsko
- Bulharsko
- Španielsko
- Nemecko
- Slovensko
- Čierna Hora
V rebríčku môžeme vidieť, že v prvej tridsiatke najbezpečnejších krajín sveta sa objavilo až 21 európskych krajín. Dalo by sa teda povedať, že v súčasnosti je najbezpečnejším kontinentom na svete práve Európa.
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