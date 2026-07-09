Najnebezpečnejšou krajinou sveta v roku 2026 je Rusko. V prvej tridsiatke sú aj Spojené štáty americké

Rusko, Moskva

Rusko, Moskva, ilustračné foto: Pexels

Klaudia Oselská
Poznáme najnebezpečnejšie aj najbezpečnejšie krajiny sveta v roku 2026.

Titul najnebezpečnejšej krajiny sveta v roku 2026 získalo Rusko. V prvej tridsiatke sa objavili aj Spojené štáty Americké. Naopak, najbezpečnejšou krajinou je Island. Slovensko sa umiestnilo na 29. mieste najbezpečnejších krajín sveta. Naše susedné krajiny – Rakúsko, Česko, Maďarsko a Poľsko nás predbehli. 

Rusko je najnebezpečnejšia krajina sveta v roku 2026

Global Peace Index už takmer dve desaťročia sleduje mierumilovnosť a bezpečnosť na celom svete. Táto rozsiahla štúdia, ktorú každý rok vydáva Institute for Economics & Peace (IEP), hodnotí 163 nezávislých štátov a území v troch oblastiach: prebiehajúce domáce a medzinárodné konflikty, bezpečnosť a ochrana spoločnosti a militarizácia. Následne hodnotí každú krajinu na stupnici od 1 do 5, pričom 1 znamená najmierumilovnejšiu a 5 najmenej mierumilovnú.

Tento rok titul najnebezpečnejšej krajiny sveta získalo Rusko, nasleduje Sudán a Konžská demokratická republika. V prvej desiatke najnebezpečnejších krajín sveta sa objavili aj: Ukrajina, Izrael, Južný Sudán, Afganistan, Jemen, Sýria a Mali.

30 najnebezpečnejších krajín sveta v roku 2026

  1. Rusko
  2. Sudán
  3. Konžská demokratická republika
  4. Ukrajina
  5. Izrael
  6. Južný Sudán
  7. Afganistan
  8. Jemen
  9. Sýria
  10. Mali
  11. Somálsko
  12. Pakistan
  13. Mjanmarsko
  14. Stredoafrická republika
  15. Burkina Faso
  16. Palestína
  17. Severná Kórea
  18. Niger
  19. Čad
  20. Irán
  21. Nigéria a Haiti
  22. Kolumbia
  23. Irak
  24. Mexiko
  25. Etiópia
  26. Kamerun
  27. Turecko
  28. Ekvádor
  29. Spojené štáty Americké
  30. Venezuela

Z rebríčku teda vyplýva, že v súčasnosti sú najnebezpečnejšími kontinentmi na svete Ázia a Afrika.

Rusko, Moskva
Rusko, Moskva, ilustračné foto: Pexels

Poznáme aj najbezpečnejšie krajiny sveta

Naopak, najbezpečnejšou krajinou sveta v tomto roku je Island, o ktorom sme sa nedávno rozprávali s mladým slovenským párom Kristínou a Jurajom, známymi ako islandofili, ktorí tam žijú už niekoľko rokov.

Prezradili nám, že život na Islande je síce drahý, ale jeho kvalita je na vysokej úrovni. Tvrdia, že život na Islande je pokojnejší a jednoduchší. Menej stresu, menej tlaku na výkon, viac rešpektu k voľnému času. Ľudia pracujú, ale práca nie je celý ich život. Veľký rozdiel je aj v mentalite. Na Islande cítiť väčšiu dôveru – v systém aj medzi ľuďmi navzájom. Menej byrokracie, viac rovnosti, menšie sociálne rozdiely.

„Nikto sa tu príliš neponáhľa a „urgentné“ veci často nie sú až také urgentné. Islanďania naozaj žijú mottom „þetta reddast“ – všetko sa nejako vyrieši, len nie vždy je jasné, kedy a ako,“ povedali pre interez Kristína a Juraj.

Zároveň ocenili veľmi vysokú kvalitu života, ktorá je kombináciou silného sociálneho systému, bezpečnosti, ekonomickej istoty, pracovnej rovnováhy a blízkosti k prírode.

Reykjavík, Island
Reykjavík, Island, ilustračné foto: Pexels

Za Islandom nasledujú: Nový Zéland, Švajčiarsko, Slovinsko, Írsko, Rakúsko, Portugalsko, Singapur, Fínsko a Japonsko.

V top 30 sa objavili až štyria naši susedia. Na výbornom 6. mieste skončilo Rakúsko, na 13. mieste bratia Česi, v tesnom závese za nimi, na 15. mieste Maďarsko a na 22. mieste Poľsko. Slovensko sa v rebríčku najbezpečnejších krajín sveta umiestnilo na 29. mieste, hneď za Španielskom a Nemeckom. Zoznam zavŕšila Čierna Hora.

30 najbezpečnejších krajín sveta v roku 2026

  1. Island
  2. Nový Zéland
  3. Švajčiarsko
  4. Slovinsko
  5. Írsko
  6. Rakúsko
  7. Portugalsko
  8. Singapur
  9. Fínsko
  10. Japonsko
  11. Dánsko
  12. Malajzia
  13. Česko
  14. Kanada
  15. Maďarsko
  16. Bhután
  17. Holandsko
  18. Maurícius
  19. Lotyšsko
  20. Austrália
  21. Belgicko
  22. Poľsko
  23. Chorvátsko
  24. Litva
  25. Estónsko
  26. Bulharsko
  27. Španielsko
  28. Nemecko
  29. Slovensko
  30. Čierna Hora

V rebríčku môžeme vidieť, že v prvej tridsiatke najbezpečnejších krajín sveta sa objavilo až 21 európskych krajín. Dalo by sa teda povedať, že v súčasnosti je najbezpečnejším kontinentom na svete práve Európa.

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