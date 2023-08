Postavili ju za 6 rokov, vyžiadala si ľudské životy: Jednu vec o najvyššej budove sveta držali v tajnosti, takto vznikala

Už 13 rokov je oficiálne Burj Khalifa najvyššou budovou na svete. Mrakodrap v ikonickom Dubaji meria neuveriteľných 828 metrov a jeho začiatky siahajú až do roku 2004. Práve vtedy sa začala stavba dnes už legendárnej budovy, ktorá zmenila scenériu arabského raja, ale aj svetovú architektúru.

Výšku budovy dlho držali v tajnosti

Stavba najvyššej budovy sveta započala v roku 2004 a prakticky až do jej otvorenia v roku 2010 svet nevedel, koľko vlastne bude Burj Khalifa merať, uvádza portál The Tower Info. Kompetentní to držali v tajnosti kvôli konkurentom, ktorí by potenciálne chceli podobný projekt spustiť a dubajských šejkov prekonať. Ako píše oficiálna stránka veže, pri pohľade na kolosálnu budovu uvidíme, čím sa architekti pri vzniku inšpirovali.

Ide o rastlinu s názvom Hymenocallis a z leteckého pohľadu môže obrys budovy pripomínať písmeno Y. Nešlo však len o symboliku, ale aj o praktické využitie. Tento tvar totiž zaisťuje overenú stabilitu mrakodrapu a bol použitý aj pri iných výškových budovách. Dizajn je tiež prakticky použiteľný pri hoteloch, nakoľko dokáže zabezpečiť čo najlepšie výhľady a využila to aj Burj Khalifa, ktorá má vo svojej spodnej časti luxusný hotel.

Kontrakt na megaprojekt získala spoločnosť Samsung Construction (súčasť obrovskej skupiny Samsung, známej hlavne elektronikou), ktorá stavebne zabezpečovala aj ďalšie známe mrakodrapy v Kuala Lumpur, ale tiež v Taipei Tower. Overená firma postupovala expresne rýchlo a už za necelý rok mala budova cez 30 poschodí.

Začiatkom roka 2007 to bolo už cez 100 poschodí a začali sa lámať rekordy. Najprv sa Burj Khalifa stala budovou s najväčším množstvom poschodí na svete a v júli 2007 prekonala Taipei 101 v architektonickej výške.

S oficiálnym otvorením v roku 2010 sa Burj Khalifa stala už oficiálne najvyššou budovou sveta, najvyššou voľne stojacou štruktúrou na svete, pýši sa najvyššie obývaným poschodím, najvyšším vonkajším observatóriom na svete, ale aj výťahom prekonávajúcim najdlhšiu vzdialenosť na svete.

Prekvapujúcim je aj fakt, že stála menej ako 1,5 miliardy eur, pričom cena mnohých amerických mrakodrapov sa často blíži k štyrom miliardám. Diskutovanou témou pri dubajských stavbách je aj počet úmrtí robotníkov podieľajúcich sa na vizionárskych projektoch. Podľa portálu Every Steph si mala stavba najvyššej budovy sveta vyžiadať 4 životy, pričom podľa oficiálnych údajov na stavbe pracovalo okolo 12-tisíc robotníkov.