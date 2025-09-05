V prípade zmiznutej Maddie McCann panujú obavy: Ak by nastal tento zvrat, prípad by nemusel byť už nikdy vyriešený

Nemecké orgány činné v trestnom konaní vyjadrili znepokojenie, že „nebezpečný“ hlavný podozrivý v prípade zmiznutia britského dievčatka Madeleine McCanovej z roku 2007 čoskoro opustí svoju väzenskú celu a mohol by z krajiny ujsť, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Žalobcovia sa domnievajú, že vtedy trojročnú Maddie zavraždil v portugalskom dovolenkovom rezorte Algarve práve podozrivý Christian Brückner (48). Prípad nezvestnej Maddie upútal pozornosť celého sveta a zostáva stále nevyriešený.
Nedostatok dôkazov proti Brücknerovi
Prokuratúra nemá dostatok relevantných dôkazov na to, aby voči Brücknerovi vzniesla obvinenie, a tak je bezmocná, konštatuje AFP. Podozrivý, ktorého z väzenia prepustia 17. septembra, sa pritom v minulosti dopustil viacerých zločinov sexuálneho násilia.
Hlavný žalobca v prípade Christian Wolters pre AFP povedal, že sa domnieva, že tento muž, ktorého nemecké úrady označujú iba ako Christiana B., zostáva „zásadne nebezpečný“. Expert v oblasti psychiatrie, ktorý ho nedávno posudzoval, sa vyjadril, že u Brücknera „možno očakávať ďalšie sexuálne trestné činy“.
Riziko recidívy a návrhy prokurátorov
„Vo väzení sa nepodrobil žiadnej terapii alebo podobnému liečeniu, čo znamená, že z nášho pohľadu musíme predpokladať recidívu,“ upozornil Wolters. Prokurátori požiadali o podmienky pri prepustení Brücknera, ako napríklad nosenie monitorovacieho náramku na členku a informovanie o mieste jeho bydliska.
Aj keby však boli tieto podmienky splnené, bude „v podstate slobodný muž“, povedal Wolters. „Predpokladám, že opustí Nemecko. Kvôli všetkému tomu mediálnemu cirkusu, aby tomu nemusel neustále čeliť,“ dodal. Brückner poprel akúkoľvek účasť na prípade Maddie, dodáva AFP s tým, že sa tento týždeň neúspešne pokúšala kontaktovať jeho obhajcu.
