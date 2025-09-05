V prípade zmiznutej Maddie McCann panujú obavy: Ak by nastal tento zvrat, prípad by nemusel byť už nikdy vyriešený

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Maddie McCann
Prípad Maddie McCannovej zostáva nevyriešený.

Nemecké orgány činné v trestnom konaní vyjadrili znepokojenie, že „nebezpečný“ hlavný podozrivý v prípade zmiznutia britského dievčatka Madeleine McCanovej z roku 2007 čoskoro opustí svoju väzenskú celu a mohol by z krajiny ujsť, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Žalobcovia sa domnievajú, že vtedy trojročnú Maddie zavraždil v portugalskom dovolenkovom rezorte Algarve práve podozrivý Christian Brückner (48). Prípad nezvestnej Maddie upútal pozornosť celého sveta a zostáva stále nevyriešený.

Viac z témy Maddie McCann:
1.
Obrovský zvrat v prípade Maddie McCann: Hľadáte na nesprávnom mieste, odkázal svedok, ktorý sa pozná s Brücknerom
2.
Prvé stopy v pátraní po Maddie: Objavili opustenú chatu, môže to byť miesto činu. Prvýkrát prehľadávajú nové miesta
3.
V prípade Maddie McCann sa mali objaviť šokujúce nové dôkazy: Polícia objavila v opustenej továrni niečo ohavné
Zobraziť všetky články (38)

Nedostatok dôkazov proti Brücknerovi

Prokuratúra nemá dostatok relevantných dôkazov na to, aby voči Brücknerovi vzniesla obvinenie, a tak je bezmocná, konštatuje AFP. Podozrivý, ktorého z väzenia prepustia 17. septembra, sa pritom v minulosti dopustil viacerých zločinov sexuálneho násilia.

Rodičia Maddie. Foto: SITA/AP

Hlavný žalobca v prípade Christian Wolters pre AFP povedal, že sa domnieva, že tento muž, ktorého nemecké úrady označujú iba ako Christiana B., zostáva „zásadne nebezpečný“. Expert v oblasti psychiatrie, ktorý ho nedávno posudzoval, sa vyjadril, že u Brücknera „možno očakávať ďalšie sexuálne trestné činy“.

Riziko recidívy a návrhy prokurátorov

„Vo väzení sa nepodrobil žiadnej terapii alebo podobnému liečeniu, čo znamená, že z nášho pohľadu musíme predpokladať recidívu,“ upozornil Wolters. Prokurátori požiadali o podmienky pri prepustení Brücknera, ako napríklad nosenie monitorovacieho náramku na členku a informovanie o mieste jeho bydliska.

Aj keby však boli tieto podmienky splnené, bude „v podstate slobodný muž“, povedal Wolters. „Predpokladám, že opustí Nemecko. Kvôli všetkému tomu mediálnemu cirkusu, aby tomu nemusel neustále čeliť,“ dodal. Brückner poprel akúkoľvek účasť na prípade Maddie, dodáva AFP s tým, že sa tento týždeň neúspešne pokúšala kontaktovať jeho obhajcu.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Žiadali nezvyčajné výkupné: Skupina osôb uniesla 22-ročného mladíka, za jeho návrat rodina neplatila klasickými peniazmi

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac