Marek Vagovič v 1 na 1: Kauza Ficovho syna sa nedá porovnávať s kauzou matky Michala Šimečku

Marek Vagovič v 1 na 1

Foto: interez

Karolína Piliarová
1 na 1
Hosťom relácie interez 1 na 1 bol tentoraz investigatívny novinár Marek Vagovič.

Na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici zaznela prvýkrát verejne obžaloba v kauze Očistec – obžaloba jednej z najobludnejších káuz týkajúcich sa aj fungovania polície a bezpečnostných zložiek za éry vlád Smeru. Na lavici obžalovaných sú bývalý policajný prezident a dnešný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, podnikateľ Norbert Bödör, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik a ďalší. Prokuratúra tvrdí, že mala existovať organizovaná skupina, ktorá zneužívala políciu na ovplyvňovanie citlivých káuz. Obžalovaní vinu odmietajú a hovoria o nezákonnom, politicky motivovanom procese.

Moderátorka Karolína Piliarová sa svojho hosťa pýtala na to, čo sa teda reálne začalo – očista štátu alebo súdny proces s vážnymi trhlinami Marek Vagovič si myslí, že obhajoba bude robiť obštrukcie a súdny proces sa neskončí na jar 2027, kedy je vytýčené posledné hlavné pojednávanie. Podľa Vagoviča je pravdepodobné, že proces sa ukončí až po nasledujúcich parlamentných voľbách. Upozorňuje na to, že na základe zmien v trestných kódexoch, ktoré schválila súčasná vládna koalícia, môžu za rozsiahle korupčné činy skončiť obžalovaní len s podmienkou. Nevylučuje, že kauza pôjde dostratena.

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Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
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Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
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Investigatívny novinár sa vyjadril aj k aktuálnej kauze syna Roberta Fica. Portál Aktuality prišli tento týždeň s informáciou, že Michal Fico dostáva od štátu približne 5 000 eur mesačne ako šéf Agentúry Smer, straníckej eseročky, ktorá je financovaná aj zo štátneho príspevku za voľby. Michal Fico podľa účtovnej závierky dostal za minulý rok ako jediný štatutár odmenu 60-tisíc eur. Podľa Vagoviča to predstavuje vážny etický problém, aj keď právne je to zrejme čisté.

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