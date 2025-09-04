Žiadali nezvyčajné výkupné: Skupina osôb uniesla 22-ročného mladíka, za jeho návrat rodina neplatila klasickými peniazmi

Foto: Unsplash

Monika Šuchová
TASR
Francúzske úrady riešili v poslednom období sériu únosov a vydieračských pokusov zameraných na rodiny solventných osôb, ktoré pôsobia v oblasti kryptomien.

Bezpečnostné zložky vo Francúzsku zadržali sedem osôb podozrivých z únosu a väznenia 22-ročného švajčiarskeho občana. Výmenou za jeho prepustenie na slobodu únoscovia požadovali výkupné v kryptomene, informovala agentúra AFP, píše TASR.

Zadržanie podozrivých je výsledkom spoločnej operácie elitných jednotiek GIGN, žandarmérie a jednotky kriminálnej polície departementu Drôme ležiaceho v regióne Auvergne-Rhône-Alpes na juhovýchode Francúzska.

Uniesli mladého muža

Celkovo sa na operácii podieľalo približne 150 príslušníkov bezpečnostných zložiek a ich úlohou bolo čo najrýchlejšie identifikovať únoscov.

Operácia sa skončila v nedeľu 31. augusta oslobodením obete a zadržaním troch mužov. Štyria ďalší boli zadržaní neskôr. Podľa informácií miestnych médií polícia uskutočnila niekoľko bytových prehliadok a zadržaní v oblasti mesta Valence na juhovýchode Francúzska.

Podľa regionálneho denníka Dauphiné Libéré bol unesený mladík nájdený priviazaný v dome neďaleko vysokorýchlostnej železničnej stanice vo Valence.

Prokuratúra mesta Lyon začala vo veci vyšetrovanie pre podozrenie z únosu, zadržiavania, vydierania s použitím zbrane a z účasti na zločineckom spolčovaní s cieľom spáchať trestný čin.

Nejde o prvý prípad

Francúzske úrady riešili v poslednom období sériu únosov a vydieračských pokusov zameraných na rodiny solventných osôb, ktoré pôsobia v oblasti kryptomien.

V januári únoscovia zadržali Davida Ballanda, ktorý je spoluzakladateľom firmy Ledger – jej majetok mal v tom čase trhovú hodnotu viac než miliardu dolárov. Únoscovia Ballandovi odrezali prst a požadovali za prepustenie vysoké výkupné. Balland sa dostal na slobodu nasledujúci deň a jeho priateľku, ktorá bola tiež obeťou únosu, našli zviazanú v kufri auta neďaleko Paríža.

V máji uniesli štyria maskovaní muži otca muža, ktorý prevádzkoval maltskú kryptofirmu. Obeti odrezali prst a požadovali za jeho prepustenie niekoľkomiliónové výkupné. Na slobodu sa dostal po 58 hodinách, počas razie bezpečnostných síl.

