Šokujúce rozhodnutie: Muža spájaného so zmiznutím Maddie prepustili z väzenia. Žalobcovia varujú, že je stále nebezpečný

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Maddie McCann
Hlavný žalobca v prípade povedal, že sa domnieva, že tento muž zostáva „zásadne nebezpečný“.

Nemecký občan Christian Brückner (48), hlavný podozrivý v kauze zmiznutia britského dievčatka Madeleine McCannovej v Portugalsku v roku 2007, bol v stredu prepustený z väzenia, kde si odpykával trest za iný zločin. Prokuratúra nikdy nemala dostatok relevantných dôkazov na to, aby voči Brücknerovi vzniesla v kauze Maddie obvinenie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Žalobcovia sa domnievajú, že Brückner vtedy trojročnú Madeleine zavraždil v máji 2007. Dievčatko zmizlo z dovolenkového apartmánu svojej rodiny v letovisku Praia da Luz na juhu Portugalska, kým jej rodičia večerali v neďalekej reštaurácii. Došlo k tomu deň pred jej štvrtými narodeninami. Brückner akékoľvek zapojenie v tomto prípade popiera.

Viac z témy Maddie McCann:
1.
Nové zistenia v prípade Madeleine McCann: Za jej zmiznutím môže byť omnoho desivejší scenár, než sa predpokladalo
2.
V prípade zmiznutej Maddie McCann panujú obavy: Ak by nastal tento zvrat, prípad by nemusel byť už nikdy vyriešený
3.
Obrovský zvrat v prípade Maddie McCann: Hľadáte na nesprávnom mieste, odkázal svedok, ktorý sa pozná s Brücknerom
Zobraziť všetky články (40)

Minulosť plná násilia

V minulosti sa dopustil viacerých zločinov sexuálneho násilia. Doteraz si vo väzení v nemeckom meste Sehnde odpykával sedemročný trest za znásilnenie 72-ročnej americkej turistky v roku 2005. Stalo sa to v rovnakom letovisku, kde sa o dva roky neskôr stratila Madeleine.

Foto: SITA/AP

V októbri 2024 ho súd v Nemecku zbavil všetkých obvinení v nesúvisiacom procese týkajúcom sa znásilnenia a sexuálneho zneužívania detí v Portugalsku. Nemecké orgány činné v trestnom konaní na začiatku septembra vyjadrili znepokojenie, že Brückner by mohol po prepustení z väzenia z krajiny ujsť.

Obavy z recidívy

Hlavný žalobca v prípade Madeleine Christian Wolters pre AFP vtedy povedal, že sa domnieva, že tento muž zostáva „zásadne nebezpečný“. Dodal, že podozrivý sa „vo väzení nepodrobil žiadnej terapii ani podobnému liečeniu, čo znamená, že z nášho pohľadu musíme predpokladať recidívu“.

Túto domnienku potvrdil aj expert v oblasti psychiatrie, ktorý Brücknera posudzoval. Prípad nezvestnej Maddie upútal pozornosť celého sveta a zostáva stále nevyriešený.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové zistenia v prípade Madeleine McCann: Za jej zmiznutím môže byť omnoho desivejší scenár, než…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac