Nové zistenia v prípade Madeleine McCann: Za jej zmiznutím môže byť omnoho desivejší scenár, než sa predpokladalo

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
Maddie McCann
V prípade zmiznutia Madeleine McCann sa objavila nová, desivá stopa.

Prípad nezvestnej Madeleine McCann, ktorý už takmer dve desaťročia šokuje svet, dostal nové rozmery. Objavila sa hypotéza, že trojročné dievčatko nemuselo zmiznúť náhodne, ale stalo sa obeťou obchodníckej siete, ktorá unášala deti na objednávku.

Na možnú súvislosť upozornil denník The Sun, ktorý cituje bývalého belgického ministra spravodlivosti Marca Verwilghena. Ten v 90. rokoch dohliadal na vyšetrovanie sériového vraha a pedofila Marca Dutrouxa. Polícia, ktorá sa stále zaoberá hlavným podozrivým, nemeckým páchateľom Christianom Bruecknerom, má tieto tvrdenia brať vážne.

Varovanie prišlo tri dni pred zmiznutím

Madeleine zmizla 3. mája 2007 počas dovolenky v portugalskom letovisku Praia da Luz. Len tri dni predtým belgická polícia rozposlala európskym kolegom varovanie, že istá pedofilná sieť si objednala únos malého dieťaťa.

Verwilghen priznal, že keď sa dozvedel o prípade, okamžite mu pripomenul Dutrouxa. „Je možné, že Madeleine bola unesená na objednávku. Belgické varovanie sa malo brať vážne,“ povedal pre The Sun.

Foto: SITA/AP

Podobnosti s prípadom Dutroux

Marc Dutroux v 90. rokoch uniesol, mučil a vraždil dievčatá v Belgicku. Dve jeho obete zomreli od hladu v podzemnej cele, kde ich držal pripútané. Aj v jeho prípade sa hovorilo o prepojení na širšie pedofilné siete, no vyšetrovanie ich nikdy naplno neodhalilo.

Podľa Verwilghena bolo jasné, že únosy detí vyžadovali plánovanie, organizáciu a viacero osôb. Objavili sa aj správy, že niekto spojený s belgickou sieťou ešte pred zmiznutím Madeleine odfotil dievčatko, poslal snímku do Belgicka a „kupujúci“ súhlasil, že je vhodná.

Foto: SITA/AP

Brueckner ostáva v centre vyšetrovania

Vyšetrovatelia sa aj naďalej sústreďujú na nemeckého pedofila Christiana Bruecknera, ktorý v čase zmiznutia žil v Algarve. Záznamy z mobilného telefónu dokazujú, že sa nachádzal v blízkosti apartmánov McCannovcov krátko predtým, ako dievčatko zmizlo.

Madeleine sa dodnes nenašla. Jej rodičia, Kate a Gerry McCannovci, stále hľadajú odpovede, no nové zistenia otvárajú desivú možnosť, že ich dcéra sa stala obeťou zločineckej siete, ktorá na únosoch detí zarábala.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk - Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.
