Ďalší zlom v prípade Maddie McCannovej: Všetko sa zamotáva, Brückner vyvolal rozruch. Tvrdí, že vyrieši škandál storočia

Foto: TASR/ AP

Nina Malovcová
Maddie McCann
Hlavný podozrivý v prípade zmiznutia Maddie McCannovej tvrdí, že má dôležité dôkazy.

Christian Brückner, muž, ktorého polícia už roky považuje za hlavného podozrivého v prípade zmiznutia malej Maddie McCannovej, je opäť na slobode. Podľa britského denníka The Sun sa mal nedávno objaviť v obchode s elektronikou, kde predavačovi povedal, že disponuje zásadnými dôkazmi a pre informácie, ktoré má, sa obáva o svoj život.

Brückner bol len pred pár dňami prepustený z väzenia, kde si odpykával trest za znásilnenie. Ako uvádza The Sun, bezpečnostné kamery ho zachytili v obchode, kde mal hľadať nevystopovateľný mobilný telefón. Majiteľ predajne, 32-ročný Farouk Salah-Brahmin, opísal, že s ním viedol približne 90-minútový rozhovor.

„Povedal mi, že má nejaké informácie. Neviem, či sa to týka prípadu McCannovej, ale tvrdil, že má dôkazy, ktoré by mohli ukončiť škandál storočia a zbaviť ho všetkých obvinení,“ uviedol Salah-Brahmin pre The Sun.

„Vie toho oveľa viac, než povedal polícii“

Salah-Brahmin ďalej pre The Sun tvrdil, že Brückner pôsobil, akoby mal vedomosti o širšej sieti ľudí, ktorí mohli byť do prípadu zapletení. „Znel, akoby bol súčasťou niečoho väčšieho. Pomyslel som si, že možno vie o ďalších, ktorí do toho boli zapojení. Je jasné, že vie oveľa viac, než len to, čo povedal polícii,“ dodal.

Rodičia Maddie. Foto: SITA/AP

Podľa neho mal Brückner naznačiť, že disponuje špeciálnymi informáciami o niektorých ľuďoch a práve preto mu hrozí nebezpečenstvo. „Povedal mi, že tu nebude dlho, že ho možno niekto zavraždí,“ cituje majiteľa obchodu The Sun.

Pokus o maskovanie nevyšiel

Brückner sa po prepustení údajne ukázal aj v pizzerii Domino’s. Aby sa vyhol rozpoznaniu, nasadil si falošné fúzy. Zamestnanci ho však okamžite spoznali, píše Daily Mail.

Len nedávno ho prepustili

Ako sme vás už informovali, nemecký občan Christian Brückner (48), hlavný podozrivý v kauze zmiznutia britského dievčatka Madeleine McCannovej v Portugalsku v roku 2007, bol v stredu prepustený z väzenia, kde si odpykával trest za iný zločin. Prokuratúra nikdy nemala dostatok relevantných dôkazov na to, aby voči Brücknerovi vzniesla v kauze Maddie obvinenie.

Zmiznutie, ktoré šokovalo celý svet

Maddie McCannová zmizla v roku 2007 ako trojročná počas rodinnej dovolenky v portugalskom letovisku Praia da Luz. Spolu so súrodencami spala v apartmáne, zatiaľ čo jej rodičia Kate a Gerry večerali v neďalekej reštaurácii. Odvtedy sa tento prípad stal jedným z najznámejších nevyriešených zmiznutí detí na svete. Brückner je v ňom dlhodobo považovaný za hlavného podozrivého z únosu.

