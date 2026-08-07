Požiar lesného porastu: V Trstíne zasahuje takmer 50 hasičov

Trstínsky požiar lesného porastu

Foto: Facebook (Hasičský a záchranný zbor - Trnavský kraj)

Michaela Olexová
TASR
„Situáciu komplikuje vietor, ktorý podporuje šírenie požiaru. Nasadení sú príslušníci modulu pozemného hasenia skupina západ.“

Pri požiari lesného porastu v Trstíne v okrese Trnava zasahuje takmer 50 hasičov.

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Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Šírenie požiaru podporuje vietor

„Situáciu komplikuje vietor, ktorý podporuje šírenie požiaru. Nasadení sú príslušníci modulu pozemného hasenia skupina západ. Na miesto smeruje aj vrtuľník,“ uviedli hasiči s tým, že miesto monitorujú dronmi.

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave spresnilo, že lesný požiar v Malých Karpatoch zasiahol približne 100 až 150 hektárov.

„Situáciu máme pod neustálym dohľadom. Na mieste zasahujú hasiči z Trnavy, Senice, Piešťan, Galanty a Záchrannej brigády v Malackách. Pomáhajú im aj dobrovoľní hasiči z Bíňoviec, Trstína, Bukovej, Plaveckého Petra, Chtelnice, Smoleníc, Cerovej, Jablonice, Horných Orešian a Smoleníc a Poľa,“ dodávajú.

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