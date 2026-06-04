Rok od smrti mamy si ju Jaro Bekr pripomenul dojemnou spomienkou. Nečakané „znamenie“ ho napokon rozosmialo

Choreograf Jaro Bekr si pripomenul rok od smrti svojej mamy osobnou návštevou miesta, ktoré bolo spojené s jej aj jeho detstvom. Po tom, čo ju v tichosti poprosil o znamenie, zažil nečakanú situáciu s novými okuliarmi, ktorú napokon opísal s humorom.
Choreograf a manžel herečky Moniky Hilmerovej, s ktorou má syna a dcéru, sa podelil na svojom Instagrame o veľmi milú príhodu, ktorá sa mu stala v spojitosti so spomienkami na svoju nebohú mamu. Jaro Bekr priznal, že uplynul rok od jej odchodu a celý deň bol preňho zvláštny.
Navštívil miesto, kde mama vyrastala a ktoré je zároveň späté aj s jeho vlastným detstvom. Tam zapálil sviečku, spomínal a v tichosti ju poprosil o znamenie. To podľa jeho slov prišlo už o polhodinu, len trochu inak, než si predstavoval.
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Rok od odchodu mamy priniesol návrat na miesto plné spomienok
Výročie smrti blízkeho človeka je deň, ktorý sa len tak nedá obísť. Život síce ide ďalej, no niektoré dátumy človeka aj po čase zastavia a vrátia k spomienkam, ktoré sú stále živé. Podobne to prežíval aj Jaro Bekr, ktorý sa so sledovateľmi podelil o osobný moment spojený so svojou mamou.
„Včera to bol rok, čo mama odišla,“ napísal v úvode svojho príspevku a súčasne aj priznal, že celý deň bol preňho zvláštny a niesol sa v znamení pocitov, spomienok a ticha, ktoré k podobným výročiam prirodzene patria. Bekr sa rozhodol zájsť na miesto, ktoré má preňho silný význam.
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Miesto, kam sa Jaro Bekr vrátil, je úzko späté s jeho mamou aj s jeho vlastným detstvom. Návrat na známe miesta často otvorí spomienky silnejšie ako čokoľvek iné a človek sa v nich na chvíľu priblíži k niekomu, kto mu veľmi chýba.
„Rád chodím na miesto, kde mama vyrastala, kde som vyrastal aj ja. Je tam kľud, zapálil som tam sviečku, pospomínal a poprosil mamu, že ak ma nejakým spôsobom vníma, nech mi dá znamenie,“ opísal choreograf.
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