Nemci otvárajú na Slovensku obriu fabriku. Hľadajú už prvých zamestnancov, naberú stovky ľudí

Nemecká spoločnosť Winkelmann Building + Industry sa pripravuje na spustenie svojej novej fabriky v Rimavskej Sobote a nábor zamestnancov sa už naplno rozbehol. Firma, ktorá do regiónu prináša investíciu za približne 110 miliónov eur, začala zverejňovať prvé pracovné ponuky a hľadá desiatky pracovníkov na rôzne technické aj výrobné pozície.
Závod, ktorého otvorenie je naplánované na 17. júna, sa zameria na výrobu zásobníkov teplej vody určených pre vykurovacie systémy a tepelné čerpadlá. V prvej fáze má zamestnať viac ako 400 ľudí, pričom ďalšie pracovné príležitosti by mali vzniknúť aj u dodávateľov a partnerských firiem. Viac o závode sme informovali v samostatnom článku.
Hľadajú elektrikárov aj pracovníkov do výroby
Na portáli Profesia sa už objavili viaceré pracovné ponuky. Spoločnosť aktuálne obsadzuje napríklad pozíciu elektrikára, ktorý bude zabezpečovať údržbu výrobných technológií a odstraňovanie porúch na elektrických zariadeniach. Základná hodinová mzda počas skúšobnej doby je stanovená na 7,45 eura v hrubom.
Firma zároveň hľadá aj operátorov predprípravy. Tí budú zodpovední za dodržiavanie výrobných postupov, kontrolu kvality produkcie a evidenciu výrobných procesov. Na tejto pozícii ponúka základnú hodinovú mzdu 7,05 eura.
Najvyššia z aktuálne zverejnených odmien patrí operátorom zvarovne. Spoločnosť ponúka nástupnú mzdu 8,25 eura za hodinu v hrubom. Náplňou práce bude najmä zváranie oceľových zásobníkov na teplú vodu, práca s technickou dokumentáciou a kontrola kvality zvarov.
Na Rimavskú Sobotu platy obstojné
Prvé zverejnené pracovné ponuky naznačujú, že mzdové podmienky v novej fabrike Winkelmann v Rimavskej Sobote budú vyššie ako v prípade niektorých nedávno oznámených priemyselných investícií. Ako sme informovali, baterkáreň GIB EnergyX v Šuranoch ponúka operátorom výroby základnú mzdu 1 050 eur mesačne v hrubom, ktorá sa po započítaní bonusov môže vyšplhať približne na 1 200 eur.
Vo Winkelmanne sa po prepočte zverejnených hodinových sadzieb pohybujú základné mesačné mzdy minimálne od 1 128 eur pri operátorovi predprípravy cez 1 192 eur pri elektrikárovi až po približne 1 320 eur pri operátorovi zvarovne. Ide o 160-hodinový pracovný mesiac bez bonusov.
Na druhej strane, nástupné platy v rimavskosobotskom závode zatiaľ zaostávajú za ponukou automobilky Jaguar Land Rover v Nitre, ktorá novým zamestnancom garantuje nástupnú mesačnú mzdu 1 584 eur vrátane osobného bonusu. Napriek tomu ide pre región s vysokou nezamestnanosťou o nadpriemerne atraktívne pracovné príležitosti, najmä vzhľadom na stovky plánovaných pracovných miest a stabilné zázemie nemeckého investora.
Nový závod vyrastá v priemyselnom parku v Rimavskej Sobote. Výrobná hala s rozlohou približne 44-tisíc štvorcových metrov bude po plnom rozbehu produkovať okolo 300-tisíc smaltovaných nádrží ročne, ktoré poputujú na trhy Európskej únie.
Príchod investora je považovaný za jednu z najvýznamnejších priemyselných investícií posledných rokov na strednom Slovensku. Okres Rimavská Sobota totiž dlhodobo patrí medzi regióny s najvyššou mierou nezamestnanosti v krajine a vznik stoviek nových pracovných miest by mohol výrazne pomôcť miestnemu trhu práce.
Projekt sprevádzali problémy a viaceré posuny termínov
Výstavba nového závodu neprebiehala bez komplikácií. Spoločnosť Winkelmann pôvodne plánovala spustiť výrobu už začiatkom roka 2025, no harmonogram sa v priebehu realizácie niekoľkokrát menil. Najskôr sa otvorenie posunulo na letné mesiace a neskôr až na záver roka.
Za oneskoreniami stáli najmä prieťahy pri výstavbe výrobného areálu a nedostatočne pripravené pozemky, ktorých zabezpečenie bolo v kompetencii štátu. Najvyšší kontrolný úrad SR v minulosti upozornil, že potrebná infraštruktúra a územie neboli pre investora pripravené v dohodnutých termínoch.
Situácia sa vyhrotila natoľko, že Slovensku hrozila pokuta vo výške viac ako desať miliónov eur. Nemecká spoločnosť si však napokon finančnú sankciu neuplatnila.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku