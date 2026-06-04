Nemci otvárajú na Slovensku obriu fabriku. Hľadajú už prvých zamestnancov, naberú stovky ľudí

Na snímke výstavba priemyselného parku Winkelmann pri Rimavskej Sobote

Foto: TASR - Ján Krošlák

Martin Cucík
V regióne s najvyššou nezamestnanosťou na Slovensku sa už o pár dní otvorí nový závod.

Nemecká spoločnosť Winkelmann Building + Industry sa pripravuje na spustenie svojej novej fabriky v Rimavskej Sobote a nábor zamestnancov sa už naplno rozbehol. Firma, ktorá do regiónu prináša investíciu za približne 110 miliónov eur, začala zverejňovať prvé pracovné ponuky a hľadá desiatky pracovníkov na rôzne technické aj výrobné pozície.

Závod, ktorého otvorenie je naplánované na 17. júna, sa zameria na výrobu zásobníkov teplej vody určených pre vykurovacie systémy a tepelné čerpadlá. V prvej fáze má zamestnať viac ako 400 ľudí, pričom ďalšie pracovné príležitosti by mali vzniknúť aj u dodávateľov a partnerských firiem. Viac o závode sme informovali v samostatnom článku.

Hľadajú elektrikárov aj pracovníkov do výroby

Na portáli Profesia sa už objavili viaceré pracovné ponuky. Spoločnosť aktuálne obsadzuje napríklad pozíciu elektrikára, ktorý bude zabezpečovať údržbu výrobných technológií a odstraňovanie porúch na elektrických zariadeniach. Základná hodinová mzda počas skúšobnej doby je stanovená na 7,45 eura v hrubom.

Areál transformovne spoločnosti Stredoslovenská distribučná pre potreby firmy Winkelmann
Areál transformovne spoločnosti Stredoslovenská distribučná pre potreby nového priemyselného parku Winkelmann Group. Foto: TASR – Ján Krošlák

Firma zároveň hľadá aj operátorov predprípravy. Tí budú zodpovední za dodržiavanie výrobných postupov, kontrolu kvality produkcie a evidenciu výrobných procesov. Na tejto pozícii ponúka základnú hodinovú mzdu 7,05 eura.

Najvyššia z aktuálne zverejnených odmien patrí operátorom zvarovne. Spoločnosť ponúka nástupnú mzdu 8,25 eura za hodinu v hrubom. Náplňou práce bude najmä zváranie oceľových zásobníkov na teplú vodu, práca s technickou dokumentáciou a kontrola kvality zvarov.

Na Rimavskú Sobotu platy obstojné

Prvé zverejnené pracovné ponuky naznačujú, že mzdové podmienky v novej fabrike Winkelmann v Rimavskej Sobote budú vyššie ako v prípade niektorých nedávno oznámených priemyselných investícií. Ako sme informovali, baterkáreň GIB EnergyX v Šuranoch ponúka operátorom výroby základnú mzdu 1 050 eur mesačne v hrubom, ktorá sa po započítaní bonusov môže vyšplhať približne na 1 200 eur.

Vo Winkelmanne sa po prepočte zverejnených hodinových sadzieb pohybujú základné mesačné mzdy minimálne od 1 128 eur pri operátorovi predprípravy cez 1 192 eur pri elektrikárovi až po približne 1 320 eur pri operátorovi zvarovne. Ide o 160-hodinový pracovný mesiac bez bonusov.

Foto: TASR – Jaroslav Bublinec

Na druhej strane, nástupné platy v rimavskosobotskom závode zatiaľ zaostávajú za ponukou automobilky Jaguar Land Rover v Nitre, ktorá novým zamestnancom garantuje nástupnú mesačnú mzdu 1 584 eur vrátane osobného bonusu. Napriek tomu ide pre región s vysokou nezamestnanosťou o nadpriemerne atraktívne pracovné príležitosti, najmä vzhľadom na stovky plánovaných pracovných miest a stabilné zázemie nemeckého investora.

Winkelmann sa uchádzačom prezentuje ako novovznikajúci závod so silným nemeckým zázemím a viac ako 120-ročnou históriou. Pri niektorých pozíciách ponúka dochádzkové bonusy, príspevok na stravovanie nad rámec zákona či ďalšie finančné odmeny po skončení skúšobnej doby.

Nový závod vyrastá v priemyselnom parku v Rimavskej Sobote. Výrobná hala s rozlohou približne 44-tisíc štvorcových metrov bude po plnom rozbehu produkovať okolo 300-tisíc smaltovaných nádrží ročne, ktoré poputujú na trhy Európskej únie.

Príchod investora je považovaný za jednu z najvýznamnejších priemyselných investícií posledných rokov na strednom Slovensku. Okres Rimavská Sobota totiž dlhodobo patrí medzi regióny s najvyššou mierou nezamestnanosti v krajine a vznik stoviek nových pracovných miest by mohol výrazne pomôcť miestnemu trhu práce.

Projekt sprevádzali problémy a viaceré posuny termínov

Výstavba nového závodu neprebiehala bez komplikácií. Spoločnosť Winkelmann pôvodne plánovala spustiť výrobu už začiatkom roka 2025, no harmonogram sa v priebehu realizácie niekoľkokrát menil. Najskôr sa otvorenie posunulo na letné mesiace a neskôr až na záver roka.

Eduard Heger, majiteľ spoločnosti Heinrich Winkelmann a Karel Hirman pri podpise zmluvy.
Eduard Heger, majiteľ spoločnosti Heinrich Winkelmann a Karel Hirman pri podpise zmluvy. Foto: TASR – Ján Krošlák

Za oneskoreniami stáli najmä prieťahy pri výstavbe výrobného areálu a nedostatočne pripravené pozemky, ktorých zabezpečenie bolo v kompetencii štátu. Najvyšší kontrolný úrad SR v minulosti upozornil, že potrebná infraštruktúra a územie neboli pre investora pripravené v dohodnutých termínoch.

Situácia sa vyhrotila natoľko, že Slovensku hrozila pokuta vo výške viac ako desať miliónov eur. Nemecká spoločnosť si však napokon finančnú sankciu neuplatnila.

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