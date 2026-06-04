Ľudia nedostali energopomoc: Na pošte v Banskej Bystrici nemali na vyplácanie dostatok hotovosti

Pošta v Banskej Bystrici v stredu (3. 6.) evidovala dočasné obmedzenie pri výplate energopoukazov na pobočke Pošta Banská Bystrica 1. Dôvodom bol nedostatok hotovosti. Podľa Slovenskej pošty (SP) došlo k problémom pre zvýšený nápor na pobočke v centre mesta. Pošta garantuje, že je na vyplácanie energopomoci pripravená a klientom sa za vzniknuté komplikácie ospravedlňuje.
„Zdôrazňujeme, že nešlo o zlyhanie systému ani nepripravenosť SP, ale o výnimočnú situáciu spôsobenú kombináciou náporu klientov a interných pravidiel pre objem hotovosti na jednotlivých pobočkách. Klientom garantujeme, že pobočky SP, vrátane Pošty BB 1, sú na vyplácanie energopomoci pripravené a disponujú dostatočným objemom hotovosti vrátane potrebnej skladby mincí,“ uviedla hovorkyňa pošty Eva Peterová.
Energopomoc má aj nové pravidlá, informovali sme vás o nich v našom článku. Rezort hospodárstva ubezpečuje, že pomoc pokračuje aj v roku 2026 a jej zrušenie nie je na stole.
Krátkodobý problém s vyplácaním
Skonštatovala tiež, že zvýšený nápor na banskobystrickej pobočke v centre mesta pošta očakávala už začiatkom pracovného týždňa a pobočka bola preto dostatočne zásobená vyšším objemom hotovosti. „Keďže reálna návštevnosť v daný deň bola nižšia než očakávaná, nevyužitá hotovosť musela byť v zmysle interných predpisov vrátená. Následne včera v popoludňajších hodinách došlo k enormnému náporu klientov s energošekmi, čo spôsobilo krátkodobý problém s ich vyplácaním,“ vysvetlila hovorkyňa.
S generovaním a distribúciou ďalšej vlny energopoukazov začala SP v uplynulých dňoch. Pošta poukážky doručuje občanom, ktorí majú na energopomoc nárok, do poštových schránok ako obyčajný list. Pripomína, že poukaz si je možné nechať vyplatiť na ktorejkoľvek pobočke pošty na Slovensku. Platnosť energopoukazu je 45 dní.
Pre možný zvýšený nápor, ktorý sa v súvislosti s vyplácaním energopoukazov môže objaviť, pošta odporúča navštíviť pobočky v dopoludňajších hodinách alebo v skoršom popoludní a vyhnúť sa tak najfrekventovanejším časom.
Klienti tiež môžu navštíviť menej vyťaženú pobočku v okolí alebo využiť na výplatu poukazu úvod mesiaca či posledný týždeň v mesiaci, kedy býva návštevnosť pôšt nižšia. Na pobočkách s vyvolávacím systémom je tiež možné prostredníctvom mobilnej aplikácie sledovať počet práve čakajúcich klientov či vybrať si poradové číslo už cestou na poštu.
Nové energošeky už dorazili
Do slovenských schránok už začali prichádzať nové energopoukážky. Viaceré domácnosti pritom môžu zostať zaskočené tým, že suma na šeku je vyššia ako pri prvom kole pomoci. Ministerstvo hospodárstva však upozorňuje, že nejde o zvýšenie príspevku.
Rezort hospodárstva informoval, že po ukončení procesu prehodnocovania nárokov odovzdal údaje Slovenskej pošte, ktorá už zabezpečuje distribúciu energopoukážok. Pomoc sa podľa ministerstva poskytuje bez zmien a pokračuje podľa aktuálne platných pravidiel.
„Proces priebežného prehodnocovania nároku na adresnú energopomoc prebehol v súlade s nastavenými pravidlami a platnou legislatívou. Domácnostiam, ktorým nárok na energopomoc naďalej trvá, je pomoc poskytovaná kontinuálne bez akýchkoľvek zmien,“ uviedlo ministerstvo. Domácnosti si môžu svoj nárok overiť na stránke energopomoc.sk.
Energopoukážky prichádzajú poštou na adresu trvalého pobytu vo forme poštového poukazu. Vyplatiť ich možno na všetkých pobočkách Slovenskej pošty. Platnosť poukážky zostáva 45 dní.
Ministerstvo zároveň pripomenulo, že energopoukážky sú určené len pre domácnosti využívajúce centrálne zásobovanie teplom a teplou vodou. Pri elektrine a plyne sa pomoc poskytuje priamo cez zvýhodnené ceny vo vyúčtovaniach a faktúrach.
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