Po rokoch raketového rastu prišla strata. Slovenská firma prerobila takmer milión eur

Slovenská značka Puellavone, ktorá sa presadila parfumami na pranie, prešla za krátky čas od malého e-shopu k medzinárodnému úspechu s tržbami v desiatkach miliónov eur. Rýchla expanzia však firme priniesla aj výrazné zvýšenie nákladov a pokles ziskovosti.
Puella vznikla v roku 2020 ako internetový obchod zameraný na parfumované produkty na pranie. Zakladateľ Martin Švenk vybudoval značku počas pandémie, keď online predaj prudko rástol. Firma sa veľmi rýchlo presadila na trhu a rozšírila svoje pôsobenie aj do zahraničia. Dnes však bojuje s vysokými nákladmi a nižšou ziskovosťou. Informoval o tom Denník E.
V priebehu niekoľkých rokov dosiahli jej tržby desiatky miliónov eur a značka expandovala do viacerých európskych krajín vrátane Česka, Poľska, Maďarska či Nemecka.
Firmu ťahajú dolu vysoké náklady
Napriek rastúcim tržbám sa finančné výsledky začali zhoršovať. Kým v predchádzajúcich rokoch firma generovala zisk v miliónoch, postupne došlo k jeho výraznému poklesu.
Podľa účtovných výkazov rástli náklady rýchlejšie ako výnosy, najmä v oblasti marketingu, logistiky a personálnych výdavkov. To sa naplno prejavilo v roku 2025, keď spoločnosť skončila v strate takmer jedného milióna eur.
V období rastu Puella rozšírila tím na viac ako sto zamestnancov. V poslednom období však došlo k jeho zoštíhľovaniu a počet pracovníkov sa znížil.
Expanzia, ktorá zvýšila tlak na náklady
Kľúčovým faktorom zhoršených výsledkov je práve medzinárodná expanzia. Vstup na nové trhy si vyžaduje vysoké investície do reklamy, skladových zásob a lokálnych kampaní. Samotné vedenie firmy v minulosti uviedlo, že návratnosť nových trhov môže trvať približne dva roky, počas ktorých sú krajiny pre firmu stratové alebo na nule. Zároveň firma rozšírila aj sortiment a začala otvárať kamenné predajne na Slovensku, čo ďalej zvýšilo prevádzkové náklady.
„Vlastný retail sme plánovali dlhšie, no vtedy to nemalo zmysel. Ako značka rástla, otvorili sme obchod. Reakcie zákazníkov nás presvedčili o význame kamenných predajní,“ vyjadril sa Švenk na sociálnej sieti X.
Vlastný retail sme plánovali dlhšie, no vtedy to nemalo zmysel. Ako značka rástla, otvorili sme obchod. Reakcie zákazníkov nás presvedčili o význame kamenných predajní.
Prevádzky:
Košice (OC Optima)
Prešov (OC Novum)
Bratislava (OC Nivy a OC Bory Mall)
Poprad (OC Forum) pic.twitter.com/0zu1FhftCJ
— Martin Švenk (@MartinSvenk) February 13, 2025
Trh parfumov na pranie patrí do širšieho segmentu pracích a vonných produktov, ktorý je v Európe dlhodobo stabilný a počíta sa v desiatkach miliárd eur. Len samotný európsky trh s pracími prostriedkami má podľa portálu Market Data Forecast hodnotu približne 20 miliárd eur a ďalej rastie najmä vďaka e-commerce a dopytu po prémiových a ekologických produktoch. Do roku 2035 by sa podľa portálu mal tento trh dostať na úroveň 29 miliárd eur.
V rámci užšieho segmentu parfumov do prania ide o omnoho menší, ale rýchlo rastúci „niche“ trh, teda tovar pre úzku skupinu spotrebiteľov. Globálne ide o stovky miliónov až pár miliárd eur, pričom rast je ťahaný najmä sociálnymi sieťami, influencer marketingom a trendom dlhšie voňajúcej bielizne.
Nízke náklady, väčší marketing
V praxi to znamená, že ide o vysokokonkurenčný spotrebný produkt s relatívne nízkymi výrobnými nákladmi, ale vysokými marketingovými výdavkami, kde úspech značiek ako Puella stojí viac na schopnosti rýchlo získavať zákazníkov než na samotnej technológii produktu.
Puella nepôsobí na trhu s parfumami na pranie osamote. Ide o rýchlo rastúci, ale čoraz viac preplnený segment e-commerce značiek. Najbližším priamym konkurentom je značka Giovani, ktorá ponúka veľmi podobné koncentrované parfumy do prania a funguje na rovnakom modeli online predaja a marketingu cez sociálne siete.
Okrem toho sa v tomto priestore pohybujú aj menšie e-shopy ako Asenco či rôzne lokálne značky s vlastnými produktmi, ktoré cielia na rovnakého zákazníka. Nepriamu konkurenciu tvoria aj veľké tradičné značky ako Lenor, Coccolino alebo Perwoll, ktoré síce nefungujú ako moderné e-commerce brandy, ale dominujú trhu s vôňou bielizne v bežných drogériách a supermarketoch.
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