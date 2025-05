Našli sme najhoršiu a najlepšiu reštauráciu z Na nože podľa hodnotení Slovákov: Ľuďom ulahodilo niečo iné než Novákovi

Na obrazovkách Markízy sme mohli vidieť už kompletnú celú štvrtú sériu šou Na nože so šéfkuchárom Martinom Novákom v hlavnej úlohe. Celkovo počas nej zavítal do 11 reštaurácií naprieč celým Slovenskom. My sme jeho stopy nasledovali a navštívili sme ich tiež. Z viacerých sme odchádzali dobre najedení a s príjemným dojmom. No tak ako Novák udeľuje reštauráciám „nože“, môžu ich hodnotiť aj spokojní či menej spokojní zákazníci. Pozreli sme sa, ktoré obstáli najhoršie a najlepšie na základe recenzií verejnosti a zostavili rebríček.

Keď zoradíme reštaurácie z najnovšej série Na nože podľa hodnotení Martina Nováka, víťazom sa stali nitrianska Brasserka, banskobystrická orientálna reštaurácia Yalla Habibi a Koliba pod Vlkolíncom, ktoré dostali po štyri nože z piatich.

Pozreli sme sa na hodnotenia týchto podnikov na googli, vychádzajúce z recenzií Slovákov, ktorí ich navštívili. A víťaz vás možno prekvapí, nie je to totiž žiadna zo spomínaných reštaurácií.

Reštaurácie v rebríčku, ktorý sme zostavili, sú zoradené na základe recenzií návštevníkov. Niektoré z nich obsadili rovnakú priečku, pretože dosiahli identické hodnotenia. Vynechali sme podniky Javorina Pub 21 Koliba Burger & Pizza Rica , ktorých situácia sa po nakrútení Na nože zmenila.

6. Pizza Italy (11. epizóda)

Hodnotenie Martina Nováka: 3 nože z 5 Hodnotenie na základe recenzií návštevníkov: 3,7 hviezdičiek z 5 (51 recenzií)

Začnime od konca. Nielen od konca 4. série Na nože, ktorú uzavrela práve táto reštaurácia, ale aj posledným miestom v našom rebríčku. Najslabšie hodnotenie spomedzi jedenástich podnikov aktuálne svieti pizzérii Pizza Italy, ktorá sa nachádza v Želiezovciach. Treba však dodať, že zatiaľ dostala aj takmer najmenej recenzií spomedzi týchto reštaurácií, čo môže mať vplyv na výsledné hodnotenie, ktoré sa preto môže rýchlo meniť.

V recenziách viacerí návštevníci chvália pizzu a spomínajú, že jej nemajú čo vytknúť. My sme sa o tom presvedčili na vlastnej koži, keď sme reštauráciu Pizza Italy len pred pár dňami navštívili. V negatívnych reakciách návštevníkov sa rieši predovšetkým kritika personálu.

Martin Novák tu ale videl progres, a preto jej udelil chvályhodné tri nože z piatich.

5. Rybárska bašta Nitra/Brasserka (1. epizóda)

Hodnotenie Martina Nováka: 4 nože z 5 Hodnotenie na základe recenzií návštevníkov: 4,1 hviezdičky z 5 (1304 recenzií)

Predposledné miesto patrí reštaurácii z otváracej epizódy tejto série, a to aj napriek tomu, že jej obľúbený šéfkuchár udelil až štyri nože, čím sa stala jednou z najlepších vôbec. Na druhej strane musíme podotknúť, že hodnotenie 4,1 hviezdičky z 5 na základe vyše 1300 recenzií nie je vôbec márne. Práve naopak. Brasserka v Nitre má smolu len v tom, že ostatné z týchto reštaurácií na tom neboli o nič horšie, pretože ak bežne vidíme pri reštaurácii takéto hodnotenie, povieme si, že je dobrá a chceme ju navštíviť.

Zaujímali nás predovšetkým najnovšie recenzie návštevníkov. Viacerí, ktorí túto reštauráciu navštívili len v uplynulých týždňoch, jej udelili až štyri alebo plných päť hviezdičiek. No našlo sa aj pár zákazníkov, ktorí neodchádzali domov spokojní.

„Objednali sme si z menu rybu s majonézovým šalátom a karfiolovou polievkou, ale to sa nedalo jesť,“ stojí v jednej z nich. „Obsluha milá, aj nám rezervovali miesto ako sme chceli, no s jedlom sme spokojní neboli,“ ohodnotila iná zákazníčka. V pozitívnych recenziách však nechýba chvála ani na jedlo, ani na príjemnú obsluhu alebo veľké porcie denného menu.

5. Heydučka (6. epizóda)

Hodnotenie Martina Nováka: 2 nože z 5 Hodnotenie na základe recenzií návštevníkov: 4,1 hviezdičky z 5 (36 recenzií)

Totožné hodnotenie od návštevníkov svieti reštaurácii Heydučka, ktorá sa nachádza v centre Bratislavy, no vychádza len zo vzorky ani nie 40 recenzií. V tomto prípade sa medzi nimi nachádzajú prakticky takmer iba dva druhy hodnotení — mimoriadne pozitívne a potom tie od ľudí, ktorí podniku udelili iba jednu hviezdičku.

„Výborné jedlo, fajn obsluha,“ zhodnotil spokojný zákazník. Viacerí pochválili aj atmosféru, ktorá v reštaurácii vládne.

Medzi negatívnymi recenziami sme našli jednu, ktorej autorka priznala, že ju udelila len na základe toho, čo videla v šou na Markíze. „Pozerám Na nože, v chladničke mali po záruke suroviny,“ uviedla a dodala, že sa čuduje týmto „úžasným recenziám“. Martin Novák totiž Heydučke udelil len dva nože z piatich.

5. Zoraya (9. epizóda)

Hodnotenie Martina Nováka: 3 nože z 5 Hodnotenie na základe recenzií návštevníkov: 4,1 hviezdičky z 5 (392 recenzií)

O jeden nôž naviac dostala reštaurácia Zoraya v Rimavskej Sobote, ktorá na základe recenzií návštevníkov taktiež neobstála najhoršie. No ako sme si všimli, rozchádzajú sa v nich názory na obsluhu.

„Obsluha bola veľmi milá,“ stojí v jednej z nich. „Čašníčky sú vysmiate,“ vyzdvihol ďalší zo spokojných návštevníkov. No nie každý odchádzal s týmto dojmom.

„Obsluha má čo doháňať. Po desiatich minútach som si išla po jedálny lístok, lebo ma obsluha len obchádzala,“ opísala svoju skúsenosť zákazníčka, ktorá podľa jej slov po tomto ešte aj dlho čakala na svoju objednávku. „Absolútna neprofesionalita personálu,“ stojí v ďalšej z recenzií. Celkovo ale reštaurácia na základe takmer 400 hodnotení obstála viac než dobre a ocitla sa na rovnakej priečke ako Brasserka a Heydučka.

4. Bufet Jahodná (2. epizóda)

Hodnotenie Martina Nováka: Neudelené Hodnotenie na základe recenzií návštevníkov: 4,2 hviezdičky z 5 (65 recenzií)

Hodnotenie Martina Nováka: Neudelené Hodnotenie na základe recenzií návštevníkov: 4,2 hviezdičky z 5 (65 recenzií)