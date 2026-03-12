Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €

Foto: interez.sk (Klaudia Oselská)

Klaudia Oselská
Na nože
Najedli sme sa ako králi.

Šéfkuchár Martin Novák sa v 7. epizóde 5. série mimoriadne úspešnej televíznej šou Na nože vybral na Hornú Oravu pomôcť rozbehnúť gastrobiznis svojmu kamarátovi. Reštaurácia, ktorá ešte donedávna zívala prázdnotou, dnes zažíva obrovský boom, o čom sme sa presvedčili na vlastnej koži.

Reštaurácia s názvom Oravský zrub sa nachádza na Hornej Orave v obci Nižná, v okrese Tvrdošín, na hlavnom ťahu smerom do Poľska. Vďaka naozaj výnimočnej polohe môže byť predurčená na úspech, keďže touto trasou denne prechádzajú stovky áut, ktoré sú plné hladných turistov.

Viac z témy Na nože:
1.
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
2.
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
3.
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Zobraziť všetky články (65)

Napriek tomu reštaurácia zápasila s nedostatkom zákazníkov. Novák ani majitelia a personál reštaurácie tomu nerozumeli, pretože ich jedlo bolo skutočne kvalitné a šéfkuchár pochválil jedlo aj prístup personálu. Pravdepodobne chybou však bol slabý marketing a nedostatočná reklama.

Pri vstupe do kuchyne Novák zistil, že za priam dokonalým jedlom sa ukrýva jeho kamarát – šéfkuchár Tomáš, ktorý v minulosti varil nielen so samotným Martinom Novákom, ale aj s uznávaným odborníkom v odbore gastronómie a vedení reštaurácie Zdenkom Pohlreichom, ktorého môžete poznať z českej šou Áno, šéfe!

Keďže Oravský zrub u Nováka obstál takmer bez jedinej výčitky, na návštevu sme sa veľmi tešili a boli sme zvedaví, či je ich jedlo skutočne také dobré, ako opisoval. Zaumienili sme si, že ochutnáme segedínsky guláš, ktorý v šou všetkým náramne chutil.

Pri našej prvej návšteve reštaurácie sme sa otočili na päte

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • prečo sme sa otočili na päte;
  • ako na nás pôsobila reštaurácia a personál;
  • aké jedlá sme ochutnali;
  • či nám chutilo;
  • koľko sme zaplatili za obed pre dvoch;
  • či vám odporúčame reštauráciu navštíviť;
  • koľko bodov by sme reštaurácii udelili my.

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

