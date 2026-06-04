Karlos Vémola opísal situáciu po rozvode. Špekulácie vyvrátil, súdy ani drámy od nich s Lelou nečakajte

Rozchody známych párov bývajú často sprevádzané emóciami, špekuláciami aj otázkami, čo bude ďalej. V prípade Karlosa a Lely Vémolovcov však bývalý MMA zápasník naznačuje, že medzi nimi nejde o vyhrotený konflikt, ale skôr o obdobie, v ktorom si obaja nastavujú nový spôsob fungovania.
MMA zápasník Karlos Vémola prezradil magazínu Super, ako aktuálne vyzerá jeho vzťah s Lelou Vémolovou po tom, čo začiatkom apríla oznámili rozchod. Sú to takmer dva mesiace, odkedy sa známa blondínka odsťahovala z Vémolandu do nového bytu, no Karlos napriek tomu verí, že ich spoločný príbeh sa ešte nemusí definitívne skončiť. Z jeho slov vyplýva, že hoci už nebývajú pod jednou strechou, kontakt medzi nimi pokračuje najmä kvôli deťom, ktoré zostávajú ich najväčšou prioritou.
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Karlos Vémola je s deťmi denne
Rozchod Karlosa a Lely Vémolovcov prekvapil viacerých fanúšikov, keďže dlhé roky patrili k najsledovanejším párom česko-slovenského šoubiznisu. Ich vzťah bol často pod drobnohľadom verejnosti, no tentoraz sa Karlos snaží hovoriť o celej situácii bez zbytočnej drámy.
Po Lelinom odchode z Vémolandu sa podľa Karlosa zmenila najmä jedna vec – každý teraz býva inde. Kontakt s deťmi však zostal veľmi intenzívny a vída ich takmer každý deň. „Myslím si, že všetko robíme spoločne… U nás sa zmenilo len to, že každý bývame zvlášť. Deti vídam v podstate každý deň. Dnes boli u mňa, na víkend budú u mňa znova. Buď som ja u nich, alebo oni u mňa,“ vyjadril sa.
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Karlos zjavne nechce robiť z aktuálnej situácie definitívny koniec. Skôr ju berie ako obdobie, v ktorom sa s Lelou učia fungovať trochu inak. Aj keď už nebývajú spolu, rodičmi zostávajú naďalej a čas s deťmi je pre nich stále najdôležitejší.
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