Karlos Vémola opísal situáciu po rozvode. Špekulácie vyvrátil, súdy ani drámy od nich s Lelou nečakajte

Karlos Vémola, Lela Vémolová a deti

Foto: Instagram (lela_ceterova_official)

Frederika Lyžičiar
Karlos Vémola po rozchode stále necháva dvere otvorené.

Rozchody známych párov bývajú často sprevádzané emóciami, špekuláciami aj otázkami, čo bude ďalej. V prípade Karlosa a Lely Vémolovcov však bývalý MMA zápasník naznačuje, že medzi nimi nejde o vyhrotený konflikt, ale skôr o obdobie, v ktorom si obaja nastavujú nový spôsob fungovania.

MMA zápasník Karlos Vémola prezradil magazínu Super, ako aktuálne vyzerá jeho vzťah s Lelou Vémolovou po tom, čo začiatkom apríla oznámili rozchod. Sú to takmer dva mesiace, odkedy sa známa blondínka odsťahovala z Vémolandu do nového bytu, no Karlos napriek tomu verí, že ich spoločný príbeh sa ešte nemusí definitívne skončiť. Z jeho slov vyplýva, že hoci už nebývajú pod jednou strechou, kontakt medzi nimi pokračuje najmä kvôli deťom, ktoré zostávajú ich najväčšou prioritou.

Karlos Vémola je s deťmi denne

Rozchod Karlosa a Lely Vémolovcov prekvapil viacerých fanúšikov, keďže dlhé roky patrili k najsledovanejším párom česko-slovenského šoubiznisu. Ich vzťah bol často pod drobnohľadom verejnosti, no tentoraz sa Karlos snaží hovoriť o celej situácii bez zbytočnej drámy.

Po Lelinom odchode z Vémolandu sa podľa Karlosa zmenila najmä jedna vec – každý teraz býva inde. Kontakt s deťmi však zostal veľmi intenzívny a vída ich takmer každý deň. „Myslím si, že všetko robíme spoločne… U nás sa zmenilo len to, že každý bývame zvlášť. Deti vídam v podstate každý deň. Dnes boli u mňa, na víkend budú u mňa znova. Buď som ja u nich, alebo oni u mňa,“ vyjadril sa.


Karlos zjavne nechce robiť z aktuálnej situácie definitívny koniec. Skôr ju berie ako obdobie, v ktorom sa s Lelou učia fungovať trochu inak. Aj keď už nebývajú spolu, rodičmi zostávajú naďalej a čas s deťmi je pre nich stále najdôležitejší.

Žiadne spory ani drámy sa nedejú

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Obchodné reťazce
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
1 na 1
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac