Môžu začať plánovať, čo urobia s peniazmi: Jackpot padol hneď dvom hráčom, sú z rovnakého kraja

Nedeľné žrebovanie LOTO 5 z 35 prinieslo situáciu, ktorá sa nevidí často. Jackpot totiž nevyhral len jeden človek, ale hneď dvaja hráči, pričom obaja pochádzajú z Trenčianskeho kraja. Každý z nich získal 89 491,66 eura.
Podľa informácií spoločnosti TIPOS pritom išlo o dve úplne odlišné stávky. Prvý výherca podal tiket ešte v piatok 29. mája 2026 a čísla si nechal vygenerovať náhodne. Za stávku zaplatil 4,80 eura. Druhý hráč si naopak vybral vlastné čísla, tiket podal v sobotu 30. mája a za stávku zaplatil 18 eur.
O výhre rozhodla jediná kombinácia
Výhernými číslami boli 2, 9, 13, 20 a 31. Obaja hráči si zároveň pridali aj doplnkovú hru Joker. Hra LOTO 5 z 35 patrí medzi lotérie, kde je šanca na hlavnú výhru vyššia než pri klasickom lote.
Takzvané malé loto láka hráčov aj nižšou cenou stávok. Jeden tip stojí 0,60 eura, preto ide o dostupnejšiu lotériu aj pre ľudí, ktorí nechcú míňať desiatky eur. Výherné čísla sa žrebujú trikrát do týždňa, v stredu, piatok a v nedeľu. Tentoraz však nedeľné žrebovanie prinieslo šťastie hneď dvom hráčom z rovnakého kraja.
