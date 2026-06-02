Môžu začať plánovať, čo urobia s peniazmi: Jackpot padol hneď dvom hráčom, sú z rovnakého kraja

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris), Pexels

Nina Malovcová
Šťastní hráči trafili všetkých päť čísel.

Nedeľné žrebovanie LOTO 5 z 35 prinieslo situáciu, ktorá sa nevidí často. Jackpot totiž nevyhral len jeden človek, ale hneď dvaja hráči, pričom obaja pochádzajú z Trenčianskeho kraja. Každý z nich získal 89 491,66 eura.

Podľa informácií spoločnosti TIPOS pritom išlo o dve úplne odlišné stávky. Prvý výherca podal tiket ešte v piatok 29. mája 2026 a čísla si nechal vygenerovať náhodne. Za stávku zaplatil 4,80 eura. Druhý hráč si naopak vybral vlastné čísla, tiket podal v sobotu 30. mája a za stávku zaplatil 18 eur.

O výhre rozhodla jediná kombinácia

Výhernými číslami boli 2, 9, 13, 20 a 31. Obaja hráči si zároveň pridali aj doplnkovú hru Joker. Hra LOTO 5 z 35 patrí medzi lotérie, kde je šanca na hlavnú výhru vyššia než pri klasickom lote.

Ilustračná foto: Unsplash

Takzvané malé loto láka hráčov aj nižšou cenou stávok. Jeden tip stojí 0,60 eura, preto ide o dostupnejšiu lotériu aj pre ľudí, ktorí nechcú míňať desiatky eur. Výherné čísla sa žrebujú trikrát do týždňa, v stredu, piatok a v nedeľu. Tentoraz však nedeľné žrebovanie prinieslo šťastie hneď dvom hráčom z rovnakého kraja.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej…

