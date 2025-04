Za obed sme zaplatili 52 eur, odchádzali sme nespokojní: Boli sme vo vegánskej reštaurácii z Na nože a dostali mokrú žemľu

Šéfkuchár Martin Novák v najnovšej časti Na nože opäť zavítal do Banskej Bystrice. Kým nedávno na televíznych obrazovkách pomáhal orientálnej reštaurácii s názvom Yalla Habibi, tentoraz v srdci Slovenska na neho znova čakal netradičný podnik — vegánsky, s príznačným názvom Veganaf. Znova sme sa teda vydali v jeho stopách a tešili sa, že konečne ochutnáme aj niečo bez mäsa.

Ako spomenul Martin Novák, podnik Veganaf sa nachádza v blízkosti Múzea SNP a z hlavného námestia to sem majú ľudia iba na skok. Napriek tomu zíval prázdnotou. Podľa šéfkuchára mohol problém tkvieť v úzkej cieľovke, a taktiež aj v samotnom jedle, ktoré mu prišlo málo chuťovo zaujímavé.

„Zachránením jedného zvieraťa sa svet nezmení. Ale zmení to svet pre to jedno zviera,“ prečítal si Novák hneď po príchode do reštaurácie na jednom z nápisov, ktoré svietili na farebnej stene. Priznal, že ho ruší, keď je vo vegánskych reštauráciách imitácia pôvodných jedál, ako napríklad parížskeho šalátu, kotlíkového guláša alebo hamburgeru, pretože do nich jednoducho mäso patrí. Dodal však, že si rád pochutí na vegánskych „šmakocinách“, no tieto nápisy dal odstrániť.

Spomínaný parížsky šalát a prísadu použitú namiesto salámy nazval „hmotou medzi gumou a špongiou“, navyše bez chuti. Hamburger mal podľa jeho slov „rozmočenú žemľu“ a dal si aj ramen, pričom na polievku povedal, že chutí „ako keď umyjete hrniec po varení“. Ukázal reštaurácii alternatívnu cestu, ktorou by sa mohla uberať, napríklad keď zaradí do ponuky jedál vyprážaný karfiol, ktorý je jednoducho prirodzene bez mäsa a ľudia si ho radi dajú.

Po dopozeraní ôsmej epizódy 4. série Na nože sme boli veľmi zvedaví na chute, ktoré v podniku Veganaf okúsime. Pretože, aj keď nie sme vegáni alebo vegetariáni, máme radi aj tento typ jedál.

Majiteľ nás šokoval hneď po príchode

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného