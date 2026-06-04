V Chorvátsku spadlo lietadlo, zomrelo viacero ľudí. K nešťastiu došlo pri polostrove Istria

Reprofoto: X/Balkan Postası

Nina Malovcová
TASR
Chorvátsko
Tragická nehoda sa tento týždeň stala aj v Česku.

Štyria ľudia zahynuli vo štvrtok po páde malého lietadla neďaleko obľúbeného prímorského letoviska Medulin na južnom cípe polostrova Istria v Chorvátsku. Dve osoby sú stále nezvestné. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a portálu Večernji.hr.

Istrijská polícia prijala hlásenie o páde lietadla menších rozmerov v oblasti Medulinu o 11.25 h. Na miesto boli okamžite vyslané jednotky záchranárov, hasičov i polície, uviedol policajný hovorca Alen Pačič. Ten potvrdil, že došlo k niekoľkým obetiam na životoch.

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Na palube mali byť štyria ľudia

Podľa neoficiálnych informácií portálu 24sata zahynuli dovedna štyria ľudia. Všetci sa nachádzali na palube malého lietadla smerujúceho na mesto Pula. Stroj sa však z doposiaľ neznámych príčin zrútil do neobývanej oblasti na administratívnej línii medzi mestom Pula a okresom Medulin. Po dvoch osobách sa podľa chorvátskych médií stále pátra.

V Meduline sa nachádza športové letisko a podľa vyjadrení pilota Nijaza Deliča mal stroj pristáť práve na spomínanom letisku. Pilot, ktorý lietadlo riadil, bol podľa médií skúsený, z doposiaľ neznámych dôvodov však pred haváriou uskutočnil špirálovitý manéver, po ktorom sa lietadlo strmhlav zrútilo.

Médiá priniesli informácie, podľa ktorých lietadlo priletelo z Rakúska a let nebol nahlásený, píše Večernji. Podľa niektorých správ bolo lietadlo z Nemecka. Stroj sa po náraze prelomil na polovicu, dodáva portál.

Tragická nehoda sa tento týždeň stala aj v Česku

Letecké nešťastie pritom v tomto týždni zasiahlo aj susednú Českú republiku. V pondelok popoludní sa pri pražskom letisku Točná zrútilo malé športové lietadlo. Stroj dopadol do poľa neďaleko letiska, pričom na jeho palube sa nachádzali dve osoby. Na miesto okamžite smerovali záchranné zložky vrátane policajtov, hasičov a zdravotníkov.

Napriek rýchlemu zásahu sa posádku nepodarilo zachrániť. České úrady krátko po nehode potvrdili, že obe osoby na palube utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom. Tragédia sa odohrala krátko po 16. hodine a vyvolala rozsiahle vyšetrovanie, ktoré má objasniť, čo presne pádu lietadla predchádzalo.

Okolnosťami nehody sa zaoberajú kriminalisti v spolupráci s odborníkmi z Úradu pre civilné letectvo. Vyšetrovatelia budú analyzovať technický stav lietadla, jeho letovú dokumentáciu aj priebeh letu pred haváriou. České úrady zatiaľ nezverejnili totožnosť obetí ani ďalšie podrobnosti o lete.

Po pondelkovej tragédii v Česku tak ide už o druhé vážne letecké nešťastie v regióne v priebehu niekoľkých dní. Kým pri Prahe zahynuli dvaja ľudia, pri štvrtkovom páde lietadla v Chorvátsku si nehoda podľa doterajších informácií vyžiadala najmenej štyri obete a po ďalších osobách záchranári stále pátrajú.

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