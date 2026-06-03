Slováci sa tu cez leto neokúpu. Zanedbané plážové kúpalisko bude zatvorené, čaká ho obnova

Foto: Bojnice

Martin Cucík
Plážové kúpalisko, ktoré je dlhodobo v zlom stave, sa konečne dočká obnovy. Tento rok sa jeho brány neotvoria.

Plážové kúpalisko v Bojniciach prejde dlho avizovanou revitalizáciou. Mesto, ktoré areál spravuje, pripravuje projekt jeho komplexnej obnovy už niekoľko rokov. Koncom minulého roka sa mu podarilo získať dotáciu z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Z dôvodu plánovaných stavebných a revitalizačných zásahov bude areál počas tohtoročnej letnej sezóny pre verejnosť uzavretý. Výnimku majú tvoriť len vybrané jednorazové podujatia, ktoré nezasiahnu do priebehu prác, napríklad výlov rýb, letný koncert či využitie areálu na cvičenie hasičského zboru. Informoval o tom portál My Horná Nitra.

Ekologická obnova areálu

Cieľom projektu je podľa mesta najmä ekologická revitalizácia celého priestoru. Ako v minulosti uviedol vedúci oddelenia výstavby a regionálneho rozvoja Mestského úradu v Bojniciach Andrej Pršo, ide o komplexnú obnovu prírodno-technického systému, ktorý spája krajinárske, vodohospodárske a architektonické riešenia.

Foto: Bojnice

Súčasťou projektu je aj výrazná úprava vodnej nádrže. Tá sa najskôr vypustí a odstráni sa z nej približne 530 kubických metrov sedimentov. Po vysušení dôjde k reprofilácii dna so sklonom smerom k stredu a k stabilizácii brehov pomocou štrkového vstupného pásu. Na mieste prítoku rieky Nitry vznikne biologická koreňová čistiareň, ktorá bude fungovať bez elektrickej energie na princípe prirodzeného gravitačného prietoku.

Na hladine bude osadených šesť plávajúcich filtračných ostrovov, ktoré majú zlepšiť kvalitu vody, slúžiť ako biotop pre vtáctvo a hmyz a zároveň podporiť samočistiacu schopnosť jazera. Po dokončení úprav bude nádrž opäť napustená prirodzeným prítokom z rieky Nitry a má fungovať ako prírodné jazero s vysokou mierou samočistenia. Revitalizáciou prejde aj okolie areálu. Vzniknú pobytové lúky, chodníky, oddychové zóny a rekreačné plochy. Priestor bude rozdelený na spoločenskú časť, tichú relaxačnú zónu a prechod do brehového pásma.

Dlhodobo chátra

Plážové kúpalisko na rozhraní Bojníc a Prievidze sa nachádza v prírodnom prostredí v blízkosti rieky Nitry, na spojnici oboch miest. Areál je situovaný medzi stromami, vďaka čomu ponúka návštevníkom kombináciu slnečných plôch aj prirodzeného tieňa na oddych. Kúpalisko bolo za posledné desaťročie otvorené iba sporadicky.

Foto: Bojnice

Počas letnej sezóny kúpalisko poskytovalo viacero možností rekreácie. K dispozícii bol detský bazén s rozmermi 8 x 8 metrov, dva väčšie bazény s rozmermi 25 × 12,5 metra a rozsiahla vodná plocha určená na plávanie, člnkovanie či rôzne vodné športy. Bazény boli vybavené aj solárnym ohrevom vody a v areáli sa nachádzali šatne a občerstvenie.

Návštevníci mali zároveň možnosť využiť športoviská na plážový volejbal, basketbal, futbal či stolný tenis, pre deti bolo pripravené pieskovisko a ihrisko. Súčasťou areálu bola aj požičovňa športových potrieb, tanečné plochy a ďalšie zázemie pre letnú rekreáciu. Pokus o obnovenie kúpaliska bol aj minulý rok, nakoniec sa to však nepodarilo.

Ďalšia investícia na obzore

Plážové kúpalisko pritom nie je jediným veľkým projektom, ktorý sa v Bojniciach chystá. Ako sme informovali, mesto aktuálne rieši aj zámer majiteľa bojnických kúpeľov Slavomíra Eliáša vybudovať nový kúpeľný a apartmánový komplex za viac ako 100 miliónov eur.

Zdroj: EIA/Kúpele Bojnice

Projekt počíta s výstavbou liečebného domu Terezka, apartmánového domu s približne 120 apartmánmi a s ďalšou občianskou vybavenosťou. Nový areál by mohol ponúknuť približne tisíc lôžok a výrazne rozšíriť turistické kapacity mesta. Návrh však vyvolal kritiku pamiatkarov a časti verejnosti, ktorí upozorňujú, že rozsiahle stavby by mohli narušiť panorámu Bojníc a oslabiť dominantné postavenie Bojnického zámku.

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