Veľmi smutná správa pre slovenskú hudbu: Zomrel obľúbený spevák, jeho hity pozná úplne každý

Fanúšikov slovenskej a najmä rómskej hudby dnes zasiahla veľmi smutná správa. Nečakane totiž zomrel spevák Jozef Kuky, frontman a zakladateľ obľúbenej hudobnej skupiny Kuky Band.
Smutnú správu o jeho odchode potvrdili na sociálnych sieťach kolegovia z kapely Terne Band Zvolen. „Jožko môj, odpočívaj v pokoji. Kamarát môj, bol si jeden z mála, ktorí ma vedeli usmerniť, poradiť. Veľmi som si to vážil od teba, ten tvoj ľudský prístup a slová. Naozaj si bol výnimočný človek s veľkým srdcom. Budeš nám veľmi chýbať,“ napísala kapela.
Populárna kapela
Kapela Kuky Band, ktorej bol zosnulý zakladateľom, si v posledných rokoch získala množstvo fanúšikov a ich hudba hrala na nejednej oslave. Kapela mala vystúpenia po celom Slovensku a na internete mala stovky tisíc pozretí. Zrejme najpopulárnejšími piesňami kapely sú skladby Cigáni volajú a cover verzia megahitu Zatancuj si so mnou od Adama Ďuricu.
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