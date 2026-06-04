Nahnevaný slovenský poslanec poradil kolegovi, aby vyskočil von oknom. Zrejme z neho bude veľvyslanec

Miroslav Radačovský a budova Národnej rady.

Foto: TASR - Jaroslav Novák/tv.nrsr.sk (reprofoto)

Roland Brožkovič
SITA
TASR
K incidentu došlo počas vystúpenia Radačovského pred parlamentným zahraničným výborom.

V slovenskom parlamente sú ľudia zvyknutí na všeličo. Dlhé roky je táto inštitúcia, ktorá by mala byť výkladnou skriňou demokracie, dejiskom bizarných udalostí, ktoré pripomínajú skôr správanie detí v materskej škole, než ľudí rozhodujúcich o osude našej krajiny. Vždy sa však nájde niečo nové a dnes prekvapil poslanec Miroslav Radačovský, ktorý poslal svojho kolegu von oknom.

K incidentu došlo vo štvrtok počas vystúpenia tohto nezaradeného poslanca pred parlamentným zahraničným výborom. Radačovský je vládnym nominantom na post veľvyslanca na Cypre. Namiesto toho aby pred výborom hovoril o svojich víziách ako budúci zástupca Slovenskej republiky v tejto krajine, sa však rozhodol pre veľmi svojské vystúpenie a opozícii odkázal, že je mu jedno, čo si myslia.

„Mal by som takejto osobe napľuť do tváre“

V jeden moment dokonca poslal Tomáša Valáška z PS, aby vyšiel z miestnosti oknom. „Manželka mi povedala, že by som mal takejto osobe napľuť do tváre, ale syn mi zase povedal, že by som si pošpinil sliny,“ začal svoje vulgárne vystupovanie poslanec. Po chvíli sa postavil a vyzliekol si sako.

Poslanec Miroslav Radačovský
Foto: TASR – Jaroslav Novák

„Pán Eliáš, môžete otvoriť okno? Buďte taký láskavý a otvorte okno. Ja si vyzlečiem aj sako. A môžem požiadať niekoho, aby nie cez dvere opustil, ale odišiel von oknom? Bolo by to slušné a správne? Bolo by to diplomatické? A pritom to nie je veľká výška,“ povedal Radačovský a zrejme len on sám vie, čo tým myslel. „Ste suverénne najhoršou nomináciou na post veľvyslanca Slovenskej republiky,“ odkázal mu následne Valášek.

Výbor však nakoniec súhlasil s nomináciami poslancov parlamentu Petra Kmeca (Hlas-SD) a Miroslava Radačovského na veľvyslanecké posty. Na štvrtkovom zasadnutí totiž vzal na vedomie zameranie činnosti Zastupiteľského úradu SR v Cyperskej republike, ktoré predložil Radačovský. Rovnako odobril aj zameranie činnosti slovenského veľvyslanectva v Taliansku predložené Kmecom.

Opozícia oboch kritizovala. Nominácie označila za politické obchody a vyzvala prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby politikov na veľvyslanecké posty nevymenoval. Kmec kritiku odmietol. Upozornil, že jeho nomináciu schválila vláda, prijímajúci štát udelil súhlas s jeho pôsobením a absolvoval všetky zákonom predpísané procesy vrátane bezpečnostného preverenia. Radačovský tiež odmietol výhrady. Deklaroval, že ovláda situáciu na Cypre a vie, aké úlohy bude plniť.

Blanár dvojicu obhajuje

K veci sa vyjadril aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Ten odmieta kritiku opozície v súvislosti s nomináciami. Podľa neho je v slovenskej i zahraničnej diplomacii absolútne štandardné a normálne, že pozície veľvyslancov sú obsadzované kariérnymi diplomatmi, ako aj politickými nominantmi.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

„Hystéria, ktorú momentálne vyvoláva opozícia a jej protivládne médiá ohľadom aktuálnych nominácií na veľvyslancov Slovenskej republiky, je za hranicou súdnosti, a to, čo niektorí predvádzajú, je úprimne aj za hranicou príčetnosti,“ vyhlásil Blanár.

Pripomenul viaceré mená bývalých veľvyslancov, ktorí neprišli z radov kariérnej diplomacie. Spomenul Magdu Vášáryovú, Petra Weissa či Róberta Ondrejcsáka, ktorého podľa Blanára vyslal do Spojeného kráľovstva bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok napriek tomu, že predtým nepôsobil v štátnej službe ani nemal diplomatické skúsenosti.

Zároveň odmietol tvrdenia, že nominácie vznikajú bez odborného posúdenia alebo riadneho schvaľovania. Podľa ministra musí každý kandidát na post veľvyslanca splniť viacero podmienok vrátane schválenia vládou SR, absolvovania bezpečnostnej previerky, predloženia zamerania činnosti diplomatickej misie a ďalších procesov zo strany prijímajúcej krajiny.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ministerka Saková má byť politička obhajujúca Putina: Denník The Telegraph popísal stretnutie na ostrove Hainan

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Vláda sa masaker stále snaží ututlať. Pokojná manifestácia sa v Číne zmenila na peklo, o ktorom sa nehovorí
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Bežecký tréner Ďurica: Nebežec sa vie na 5 km preteky pripraviť za 3 mesiace. Polmaratón odporúčam až po viac ako pol roku
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Obchodné reťazce
Nové predajne rastú ako z vody. Lidla či Kauflandu sa dočkajú aj menšie mestá, nezaostáva ani Billa či Tesco
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
Konvertoval na islam, odmietol bojovať vo Vietname. Muhammad Ali je legendou v boxe aj dnes
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
V zamestnaní si musíme nastaviť hranice: Expertka na pracovné vzťahy radí, ako si pýtať vyšší plat
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Zelená míľa je podľa Slovákov 3. najlepší film vôbec. Dosiahol tržby 286 miliónov, sú v ňom historické nepresnosti
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Brand manažérka Birellu: Príchuť pomelo-grep je fenomén, predaj nám výrazne ovplyvňuje počasie
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Bola som na laserovej epilácii: Nahotu po chvíľke neriešite. Najviac ma prekvapila poloha, v akej som musela ležať
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj radia, ako na lacnejšiu dovolenku na Islande: Na 7 dní si pripravte 1 500 až 2 000 €
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
1 na 1
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac