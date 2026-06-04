Nahnevaný slovenský poslanec poradil kolegovi, aby vyskočil von oknom. Zrejme z neho bude veľvyslanec

V slovenskom parlamente sú ľudia zvyknutí na všeličo. Dlhé roky je táto inštitúcia, ktorá by mala byť výkladnou skriňou demokracie, dejiskom bizarných udalostí, ktoré pripomínajú skôr správanie detí v materskej škole, než ľudí rozhodujúcich o osude našej krajiny. Vždy sa však nájde niečo nové a dnes prekvapil poslanec Miroslav Radačovský, ktorý poslal svojho kolegu von oknom.
K incidentu došlo vo štvrtok počas vystúpenia tohto nezaradeného poslanca pred parlamentným zahraničným výborom. Radačovský je vládnym nominantom na post veľvyslanca na Cypre. Namiesto toho aby pred výborom hovoril o svojich víziách ako budúci zástupca Slovenskej republiky v tejto krajine, sa však rozhodol pre veľmi svojské vystúpenie a opozícii odkázal, že je mu jedno, čo si myslia.
„Mal by som takejto osobe napľuť do tváre“
V jeden moment dokonca poslal Tomáša Valáška z PS, aby vyšiel z miestnosti oknom. „Manželka mi povedala, že by som mal takejto osobe napľuť do tváre, ale syn mi zase povedal, že by som si pošpinil sliny,“ začal svoje vulgárne vystupovanie poslanec. Po chvíli sa postavil a vyzliekol si sako.
„Pán Eliáš, môžete otvoriť okno? Buďte taký láskavý a otvorte okno. Ja si vyzlečiem aj sako. A môžem požiadať niekoho, aby nie cez dvere opustil, ale odišiel von oknom? Bolo by to slušné a správne? Bolo by to diplomatické? A pritom to nie je veľká výška,“ povedal Radačovský a zrejme len on sám vie, čo tým myslel. „Ste suverénne najhoršou nomináciou na post veľvyslanca Slovenskej republiky,“ odkázal mu následne Valášek.
Výbor však nakoniec súhlasil s nomináciami poslancov parlamentu Petra Kmeca (Hlas-SD) a Miroslava Radačovského na veľvyslanecké posty. Na štvrtkovom zasadnutí totiž vzal na vedomie zameranie činnosti Zastupiteľského úradu SR v Cyperskej republike, ktoré predložil Radačovský. Rovnako odobril aj zameranie činnosti slovenského veľvyslanectva v Taliansku predložené Kmecom.
Opozícia oboch kritizovala. Nominácie označila za politické obchody a vyzvala prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby politikov na veľvyslanecké posty nevymenoval. Kmec kritiku odmietol. Upozornil, že jeho nomináciu schválila vláda, prijímajúci štát udelil súhlas s jeho pôsobením a absolvoval všetky zákonom predpísané procesy vrátane bezpečnostného preverenia. Radačovský tiež odmietol výhrady. Deklaroval, že ovláda situáciu na Cypre a vie, aké úlohy bude plniť.
Blanár dvojicu obhajuje
K veci sa vyjadril aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Ten odmieta kritiku opozície v súvislosti s nomináciami. Podľa neho je v slovenskej i zahraničnej diplomacii absolútne štandardné a normálne, že pozície veľvyslancov sú obsadzované kariérnymi diplomatmi, ako aj politickými nominantmi.
„Hystéria, ktorú momentálne vyvoláva opozícia a jej protivládne médiá ohľadom aktuálnych nominácií na veľvyslancov Slovenskej republiky, je za hranicou súdnosti, a to, čo niektorí predvádzajú, je úprimne aj za hranicou príčetnosti,“ vyhlásil Blanár.
Pripomenul viaceré mená bývalých veľvyslancov, ktorí neprišli z radov kariérnej diplomacie. Spomenul Magdu Vášáryovú, Petra Weissa či Róberta Ondrejcsáka, ktorého podľa Blanára vyslal do Spojeného kráľovstva bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok napriek tomu, že predtým nepôsobil v štátnej službe ani nemal diplomatické skúsenosti.
Zároveň odmietol tvrdenia, že nominácie vznikajú bez odborného posúdenia alebo riadneho schvaľovania. Podľa ministra musí každý kandidát na post veľvyslanca splniť viacero podmienok vrátane schválenia vládou SR, absolvovania bezpečnostnej previerky, predloženia zamerania činnosti diplomatickej misie a ďalších procesov zo strany prijímajúcej krajiny.
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