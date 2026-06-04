U dobytka objavili mäsožravé červy: Rozširujú sa do ďalších krajín, napadnúť môžu aj človeka

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
Po 60 rokoch sa do USA vrátil nebezpečný parazit.

V Spojených štátoch zaznamenali prvý prípad nebezpečného parazita od roku 1966. Ide o muchu známu ako „screwworm“ (lat. Cochliomyia hominivorax), ktorej larvy sa živia živým tkanivom teplokrvných živočíchov. Ak sa nákaza nelieči, môže byť pre zviera smrteľná.

Ako informuje BBC s odvolaním sa na americké ministerstvo poľnohospodárstva (USDA), parazit sa počas posledného roka šíril cez Mexiko a najnovšie ho objavili u trojtýždňového teľaťa v Texase. Nález potvrdili v meste La Pryor, približne 48 kilometrov od hranice medzi USA a Mexikom.

Larvy sa zavŕtavajú do živého mäsa a môžu zviera usmrtiť

Samice tejto muchy kladú vajíčka do otvorených rán alebo na sliznice zvierat. Po vyliahnutí sa objavia stovky lariev, ktoré sa začnú zavŕtavať do živého tkaniva. Bez liečby môže napadnuté zviera uhynúť.

V najnovšom prípade našli larvy v oblasti pupka trojtýždňového teľaťa. Práve mladé zvieratá patria medzi najzraniteľnejšie.

Americkí chovatelia hovädzieho dobytka sa obávajú, že prípadné rozšírenie parazita by mohlo znížiť počty zvierat v chovoch a zasiahnuť produkciu hovädzieho mäsa. Dôsledky by mohli pocítiť aj spotrebitelia vo forme vyšších cien.

Úrady vytvárajú karanténnu zónu, riziko pre ľudí je nízke

Parazit sa najčastejšie šíri presunom infikovaných zvierat. Americké úrady preto v okolí nálezu vytvárajú približne 20-kilometrovú monitorovaciu a karanténnu zónu. Hoci môže napadnúť aj domáce zvieratá a človeka, odborníci upozorňujú, že prípady u ľudí sú veľmi zriedkavé. Zároveň nepredstavuje riziko pre bezpečnosť potravín.

Prvý prípad po šiestich desaťročiach odhalili u trojtýždňového teľaťa. Larvy sa nachádzali v oblasti pupka, ktorá býva u mladých zvierat citlivým miestom na vznik infekcií.

Do prírody chcú vypustiť milióny sterilných múch

Americké ministerstvo poľnohospodárstva plánuje proti parazitovi bojovať vypúšťaním sterilných samcov muchy. Samice sa totiž pária iba raz za život. Ak sa spária so sterilným samcom, nakladené vajíčka zostanú neoplodnené a nevyliahnu sa z nich ďalšie larvy. Podľa USDA sa vďaka preventívnym opatreniam podarilo oddialiť príchod parazita do USA približne o jeden rok.

Foto: Profimedia

Brooke Rollinsová, ministerka poľnohospodárstva USA, uviedla, že federálni pracovníci už pôsobia v južnom Texase a pomáhajú zvládať situáciu. Chovateľov zároveň vyzvala, aby svoje zvieratá pravidelne kontrolovali.

Texaský komisár pre poľnohospodárstvo Sid Miller však kritizoval reakciu federálnych úradov. Podľa neho sa ministerstvo príliš spoliehalo na jednu metódu boja proti parazitovi. „Namiesto využitia všetkých dostupných nástrojov sa USDA pohybovalo príliš pomaly a spoliehalo sa len na čiastočné riešenie, ktorého úplná realizácia trvá roky,“ povedal pre agentúru Reuters.

Úrady vyslali do oblasti zásahový tím

Americké ministerstvo poľnohospodárstva zároveň vyslalo do oblasti špeciálny zásahový tím. Do južného Texasu smerovali aj zásoby prípravkov určených na liečbu zvierat napadnutých parazitom. Úrady sa snažia zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu a situáciu naďalej monitorujú.

Potvrdenie prvého prípadu na území USA vyvolalo reakciu aj na komoditných trhoch. Podľa agentúry Reuters klesli kontrakty na hovädzí dobytok na burze Chicago Mercantile Exchange o 1,7 percenta. Obchodníci sa obávajú, že prípadné rozšírenie parazita by mohlo zasiahnuť chovy hospodárskych zvierat a ovplyvniť produkciu hovädzieho mäsa.

Larvy sa zavŕtavajú do živého mäsa

Nebezpečenstvo tohto parazita spočíva najmä v jeho larvách. Samice muchy kladú vajíčka do otvorených rán zvierat alebo na sliznice. Po vyliahnutí sa larvy začnú zavŕtavať do živého tkaniva, ktorým sa živia.

Na rozdiel od mnohých iných druhov hmyzu sa neživia odumretým mäsom. Napádajú živé tkanivo a bez liečby môžu spôsobiť vážne zranenia, infekcie a v niektorých prípadoch aj smrť zvieraťa.

Odstránenie parazita je navyše náročné. Veterinári musia z rán odstrániť všetky larvy a poškodené miesto dôkladne ošetriť. Práve preto sa americké úrady snažia zabrániť ďalšiemu šíreniu muchy, ktorá v minulosti spôsobila chovateľom v USA miliónové škody.

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