Boli sme v popradskej reštaurácii VEG zo šou Na nože: Po návšteve vegetariánskeho podniku nás toto nemilo prekvapilo

Po Veľkej noci máme za sebou ďalšiu návštevu reštaurácie z epizódy populárnej šou Na nože. Vybrali sme sa do vegetariánskej reštaurácie VEG v Poprade. Tá sa topí v masívnych finančných problémoch. Môže jej nový jedálniček a zmena interiéru pomôcť postaviť sa na nohy?

Majiteľ reštaurácie sa topí v dlhoch

Ak ste videli poslednú epizódu šou Na nože, viete, že šéfkuchár Martin Novák počas svojej prvej návštevy v popradskej vegetariánskej reštaurácii vôbec nebol nadšený. Po ochutnaní polievky znechutene konštatoval, že horšiu ešte nejedol. Vraj musel prísť až do Popradu, aby ochutnal najhoršiu polievku vôbec. Prirovnal ju k vode z práčky. Podobný postoj zaujal aj k ďalším pokrmom. Tie podľa neho chutili a vyzerali, ako keď študent na večierkoch minie všetky svoje peniaze a navarí si zo zvyškov, ktoré spolubývajúci vyhrabú z mrazničky.

Jedlo bolo podľa neho nedochutené, mdlé a nevýrazné. Zaujala ho len miska s čerstvým šalátom. Na nálade šéfkuchárovi nepridalo ani ponuré prostredie reštaurácie, ktorá sa nachádza v pivničných priestoroch bez okien. Aj personál a majiteľ reštaurácie podľa neho pôsobili, akoby stratili iskru a chuť do života. Majiteľ reštaurácie, Denis, priznal, že sa topí v dlhoch. Obdobie covidu a zvyšujúce sa účty za energie spôsobili, že suma sa vyšplhala až k 100 000 eurám. Priznal, že po odchode z IT investoval do podniku už 6 rokov času, energie a množstvo peňazí, no akosi to nejde. Niet sa teda čo čudovať, že nemá na tvári úsmev od ucha k uchu.

Šéfkuchár Martin sa rozhodol, že urobí, čo je v jeho silách, aby Denisovi a jeho biznisu pomohol. Začal tým, že zariadil úpravu interiéru tak, aby reštaurácia pôsobila o niečo lákavejšie a útulnejšie. Odstránil zo stien maľby zvierat a nahradili ich falošné, no celkom realistické okná s výhľadom na hory. Denisa, ale aj kuchárku, vzal do Tatier a na wellness procedúry, aby si trochu prevetrali hlavu a nabrali nový dych. Následne zostavil nové menu, ktoré malo prilákať nových stravníkov.

Večer nešiel podľa predstáv šéfkuchára

Ako ste mali možnosť vidieť v šou, nedá sa povedať, že by prvý večer po príchode šéfkuchára šiel ako po masle. Personál akosi nevedel, čo robí. Ľudia netrpezlivo čakali na svoje objednávky. Vo vynovenej reštaurácii ich chceli privítať teplým čajom, no aj ten prišiel akosi s meškaním. Napokon sa po menšom chaose podarilo ľudí usadiť k stolom.

Kým niektorí odchádzali po dlhom čakaní vcelku spokojní, iní konštatovali, že sa jedlo nedalo jesť. Šéfkuchár Martin vyzeral, že stráca trpezlivosť, keď videl, ako si jeden zo zamestnancov počas pracovnej doby nalial pohárik alkoholu a pripil si (a to napriek upozorneniu, aby to nerobil).

V utorok v čase obeda sme sa do reštaurácie vybrali aj my. Okrem nás tam bolo len pár ľudí, no videli sme, že niektorí si jedlo odnášajú zabalené so sebou, alebo si ho objednávajú cez telefón. V súčasnosti VEG ponúka len obedové menu. V rámci toho sme sa rozhodli pre zeleninový vývar. Ako konštatoval Martin, tak aj my sme smutne zhodnotili, že vlastne nechutil nijak. Aj keď na prvý pohľad vyzeral celkom lákavo. Jedinou chuťou v ňom boli kúsky mrkvy. Výhodou ale bolo, že sme na jedlo v podstate nemuseli čakať. Obsluha bola pri nás takmer okamžite a bola milá.

