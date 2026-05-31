Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil

Opozícia odmietla pozvanie ruského veľvyslanca – bolo to jasné hodnotové gesto, alebo premárnená šanca priamo konfrontovať režim, ktorý nesie zodpovednosť za zabíjanie civilistov na Ukrajine? Kde je dnes hranica medzi nevyhnutnou diplomaciou a politickou normalizáciou Putinovho režimu, keď vládni predstavitelia bez problémov pózujú na recepcii ruskej ambasády? Otázky vyvoláva aj ministerstvo obrany, ktoré poslalo peniaze Hlavným správam – má sa tým zaoberať Vojenské spravodajstvo, a je Slovensko pripravené v budúcnosti riešiť proruskú propagandu na alternatívnych weboch tvrdšie? Aj na tieto otázky odpovedal Juraj Šeliga moderátorke Karolíne Piliarovej.
Diskutovali aj o podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi, ktorý je obžalovaný v kauze Očistec. Podľa Šeligu by mal okamžite odstúpiť z funkcie a stiahnuť sa z verejného života. Dodal, že keby si Gašpar vykonával svoju prácu policajného prezidenta v roku 2018 poriadne, novinár Ján Kuciak by možno ešte žil.
Podpredseda Demokratov sa vyjadril aj k vzťahom v opozícii. Nerozumie, prečo sa strany SaS a KDH odmietajú spájať. Mrzí ho, že PS a Demokratov nepodporili ani v takej jednoduchej otázke, akou je letné referendum. Vzťahy v opozícii podľa neho nie sú jednoduché, boj opozície dokonca označil za miestami horší ako s koalíciou. Dodal, že vyhraňovanie sa Igora Matoviča voči ostatným stranám je len marketing, preto si v budúcnosti vie sadnúť za jeden rokovací stôl aj s ním.
