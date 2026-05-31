Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil

Juraj Šeliga Foto: Interez.sk

Karolína Piliarová
1 na 1
Hosťom relácie interezu 1 na 1 bol tentoraz podpredseda opozičnej mimoparlamentnej strany Demokrati Juraj Šeliga.

Opozícia odmietla pozvanie ruského veľvyslanca – bolo to jasné hodnotové gesto, alebo premárnená šanca priamo konfrontovať režim, ktorý nesie zodpovednosť za zabíjanie civilistov na Ukrajine? Kde je dnes hranica medzi nevyhnutnou diplomaciou a politickou normalizáciou Putinovho režimu, keď vládni predstavitelia bez problémov pózujú na recepcii ruskej ambasády? Otázky vyvoláva aj ministerstvo obrany, ktoré poslalo peniaze Hlavným správam – má sa tým zaoberať Vojenské spravodajstvo, a je Slovensko pripravené v budúcnosti riešiť proruskú propagandu na alternatívnych weboch tvrdšie? Aj na tieto otázky odpovedal Juraj Šeliga moderátorke Karolíne Piliarovej.

Diskutovali aj o podpredsedovi parlamentu Tiborovi Gašparovi, ktorý je obžalovaný v kauze Očistec. Podľa Šeligu by mal okamžite odstúpiť z funkcie a stiahnuť sa z verejného života. Dodal, že keby si Gašpar vykonával svoju prácu policajného prezidenta v roku 2018 poriadne, novinár Ján Kuciak by možno ešte žil.

Viac z témy 1 na 1:
1.
Michal Vašečka v 1 na 1: V politike sa nesmie vraždiť. Toto je červená čiara aj pre Slovensko
2.
Peter Bárdy v 1 na 1: Fico dal objednávku na nájdenie všetkého proti Šimečkovcom. Chce prekryť Očistec
3.
Beáta Jurík v 1 na 1: Zlu sa neustupuje. Šimečka za pochybenia nemôže, je pripravený poraziť Fica
Zobraziť všetky články (57)

Podpredseda Demokratov sa vyjadril aj k vzťahom v opozícii. Nerozumie, prečo sa strany SaS a KDH odmietajú spájať. Mrzí ho, že PS a Demokratov nepodporili ani v takej jednoduchej otázke, akou je letné referendum. Vzťahy v opozícii podľa neho nie sú jednoduché, boj opozície dokonca označil za miestami horší ako s koalíciou. Dodal, že vyhraňovanie sa Igora Matoviča voči ostatným stranám je len marketing, preto si v budúcnosti vie sadnúť za jeden rokovací stôl aj s ním.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach: Slováci sú prví na svete, ktorí to zvládli
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Nepôjde o zásadné opatrenia: Na rušenie rekreačných poukazov by doplatili domácnosti, hovorí expert
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov
Založil spoločnosť, ktorú poznajú všetci a stal sa miliardárom. Za sex s maloletými dievčatami zaplatil 10 miliónov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac