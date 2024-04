Boli sme v kontroverznej reštaurácii Pekidors z Na nože: Nálepku nedostala, počas obeda bola prázdna. Toto nás prekvapilo

Markizácka šou Na nože v hlavnej úlohe so šéfkuchárom Martinom Novákom naberá na popularite prakticky každým odvysielaným dielom. Návšteva gastroodborníka dokáže vo väčšine prípadov doslova zázraky a na to sa spoliehali aj v reštaurácii s názvom Pekidors. Z Michala na Ostrove sa však Martin porúčal skôr, ako sám plánoval.

Najnovšia časť populárnej relácie poriadne nahnevala aj mnohých divákov, ktorí v komentároch na sociálnych sieťach neskrývali svoje rozhorčenie. Poďme ale pekne poporiadku. Už od úvodu premiérovej epizódy boli jasné dve veci – za prvé, že ide o reštauráciu s nesporným potenciálom, lokalizovanú na romantickom mieste hneď pri jazierku a za druhé, že je s ňou evidentne niečo zlé.

Počas Martinovho príchodu bol podnik zatvorený, nakoľko v pondelok a utorok sa v Pekidors nevarí. Po kontaktovaní vedúceho Petra boli následne zmobilizovaní aj zamestnanci, ktorí sa ale do práce pustili len veľmi neochotne. Z komunikácie medzi Martinom a Petrom vyplynulo, že reštaurácia sa borí s nízkou návštevnosťou a niekedy sú počas týždňa aj také dni, kedy do nej nikto nezavíta.

Moment, ktorý všetko zmenil

Práve z tohto dôvodu sa známy šéfkuchár čudoval väčšiemu počtu pokrmov na jedálnom lístku. Ako následná kontrola kuchyne ukázala, mnoho surovín nebolo uskladnených správne, za klobúk si zamestnanci nedali ani zanedbanú hygienu. Čerešničkou na torte bol vlas hneď v prvom jedle, ktoré Martin chutnal. Vo všeobecnosti malo ísť o priemerné jedlá, pre ktoré sa ľudia skrátka nemajú prečo do Pekidors vrátiť.

Na rozdiel od niektorých iných majiteľov, Peter chyby prijal relatívne s pokorou a šéfkuchárove rady vzorne počúval, aj keď na jednej strane nenechal kuchára Lajoša pracovať autonómne. Pomerne hladká spolupráca trvala až do osudného momentu, ktorým bolo vyvrcholenie Martinovej návštevy počas tretieho večera. Vedúci podniku prijal objednávky na väčšie množstvo polievok, ako bola kuchyňa schopná vydať. Keď vysvitlo, že v hrnci ostali už len zvyšky, Peter kuchárovi nariadil, aby ich zriedil so smotanou a vytvoril ešte 6 porcií polievky.

„Tak na toto som zvedavý, vy idete oklamať zákazníka, Lajoš. Tá polievka nechutí tak, ako má chutiť,“ povedal na margo zúfalého pokusu šéfkuchár Martin Novák. Šéf Peter však tentoraz názor šéfkuchára nerešpektoval a tvrdohlavo chcel polievky vyniesť hosťom. „Ak tieto polievky vynesieš, ja odchádzam,“ vyjadril sa už značne nahnevaný Martin. Ani toto Petra nezastavilo, odborníka jednoducho poslal preč a jedlo naservíroval zákazníkom.

Tento krok nenahneval iba šéfkuchára, ale aj mnohých divákov obľúbenej šou. Situáciu zobral Martin natoľko vážne, že po odchode sa už do Pekidors nevrátil a reštaurácii dokonca neudelil ani nálepku. Takúto vyhrotenú epizódu si azda nepamätajú ani najskalnejší fanúšikovia a my sme sa v rámci našej série rozhodli navštíviť aj toto miesto. Vzalo si Pekidors niečo z Martinovej návštevy? Zlepšila sa kvalita jedál? Ako podnik funguje dnes? To sme zisťovali na vlastnej koži.

Nádherné prostredie, ale bez ľudí

