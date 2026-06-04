Leoš Mareš nedosiahol úspech ihneď. Od paneláka v Beroune sa dopracoval až k luxusnému životu

Leoš Mareš.

Foto: Instagram.com/leosmares, Profimedia

Jana Petrejová
Bol outsider, dnes patrí medzi elitu šoubiznisu.

Nie každý príbeh úspechu sa začína v honosnej vile či v rodine milionárov. Niektoré z tých najinšpiratívnejších sa rodia v obyčajných panelákoch, kde mladí ľudia snívajú o veľkej budúcnosti. Presne taký je aj príbeh českého moderátora Leoša Mareša, ktorého dnes verejnosť pozná ako jednu z najúspešnejších osobností šoubiznisu. 

Málokto si uvedomuje, že pred rokmi vyrastal v skromných podmienkach a jeho život sa od dnešného luxusu diametrálne líšil, ako naznačil portál Médium.cz. Z chlapca z Berouna sa postupne stal muž, ktorého meno poznajú milióny ľudí. S rastúcou popularitou prichádzali nielen pracovné úspechy, ale aj možnosť dopriať si bývanie, o akom väčšina ľudí len sníva. Jeho cesta od detskej izby v paneláku až po luxusné nehnuteľnosti je dôkazom toho, že tvrdá práca a vytrvalosť dokážu človeku otvoriť dvere do úplne iného sveta.

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Bol triednym šašom

Hoci je dnes synonymom úspechu a luxusu, Mareš sa nikdy netajil tým, že vyrastal v obyčajnom paneláku v Beroune. Práve tam prežil svoje detstvo a podľa vlastných slov na toto obdobie spomína veľmi rád. V malej izbe vznikali jeho prvé sny o kariére a práve tam sa začal rodiť príbeh budúcej televíznej a rozhlasovej hviezdy.

Leoš Mareš si nedával servítku pred ústa a zaspomínal si na časy, keď chodil na matematické gymnázium. “Bol som taký ten klasický triedny šašo. Tajtrlík je to slovo, presne to som bol,” citoval portál iDnes.cz moderátora z dokumentu s názvom Leoš. Jeho spolužiak dokonca prezradil, že Leoš nemal dlho priateľku. Chodieval stále za ním a pýtal sa ho, aké to je. “Nikto nechce chodiť s tajtrlíkom, že,” zareagoval Leoš.

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Písal sa rok 1994, kedy sa to všetko začalo, a Leoš Mareš pôsobil na diskotéke v Beroune ako DJ. “Tá prirodzená motivácia robiť DJ-a je tá najpríjemnejšia. A to, aby vás chceli všetky dievčatá. Aj tie najkrajšie,” uviedol Leoš, ktorého prvou priateľkou bola Simona. Chodili spolu rok. Akonáhle sa z neho stal DJ, situácia sa otočila a mnohí ho brali inak. A tak sa v osemnástich rokoch stal okresnou hviezdou.

Kožuch, ktorý sa stal jeho poznávacím znamením

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