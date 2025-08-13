V mori v Chorvátsku sa stalo niečo strašné: Miestnym obyvateľom sa podarilo vypátrať, čo túto tragédiu spôsobilo

V obľúbenej chorvátskej dovolenkovej destinácii more pred pár dňami vyplavilo tragický objav. Miestnym obyvateľom sa podarilo zistiť, čo sa stalo.
Ako sme vás už informovali, neďaleko od Pelješackého mosta, ktorý sa nachádza na juhu Chorvátska v blízkosti Dubrovníka, pred pár dňami objavili mŕtveho delfína. Správu prinieslo miestne rybárske združenie na svojej facebookovej stránke.
Rybárske združenie k príspevku o tejto tragickej správe pripojilo aj fotografie, ktoré zachytávajú mŕtve zviera v mori. „Často prinášame pekné príbehy a, žiaľ, niekedy narazíme na takéto ukážky mŕtveho delfína. Nemôžeme predpokladať, či bol zranený, ale je veľká pravdepodobnosť, že ide o ľudský faktor,“ napísali k fotografiám.
Na vine sú ľudia
Ľudia v komentároch pod príspevkom predpokladali, že delfín umrel na následky prejdenia motorovým člnom, prípadne v dôsledku chyby nezodpovedného rybára. Tieto teórie sa však aj potvrdili.
Ako informuje chorvátsky web Dnevnik, obyvatelia mesta Neum, ktorí mŕtveho delfína našli, zistili, čo mohlo byť príčinou jeho smrti. „V spolupráci s našimi rybármi sme preskúmali mŕtvolu delfína a zistili sme zranenia spôsobené ostrým predmetom alebo vrtuľou motora, čo potvrdzuje naše podozrenie na ľudský faktor,“ napísali na Facebooku.
Zároveň v reakcii na viaceré nepresné tvrdenia, ktoré sa šírili medzi ľuďmi na sociálnych sieťach, dodali, že delfín rozhodne nebol zabitý výbušninami.
Nahlásiť chybu v článku