Peklo alebo raj na zemi? Obľúbená európska pláž musela zaviesť pravidlo, ktoré bojuje s poriadne nechutným správaním turistov

Na prvý pohľad vyzerá ako dokonalý kúsok raja, no za idylickou scenériou sa ukrýva nečakaný problém. Na pláži vás privíta značka s obrázkom muža, ktorý močí a vykonáva veľkú potrebu.
Portugalské Algarve je ideálnym miestom na bezstarostné letné chvíle. Medzi jeho poklady patrí aj pláž Santa Eulália, ktorá je veľmi obľúbená u turistov z celého sveta. Ponúka zlatý piesok, priezračné more a malebné skalnaté útesy. Táto pláž je bezpochyby miesto, kde sa okamžite prepnete do nálady „nula stresu“.
Napriek idylickému vzhľadu má tento raj na zemi aj svoju odvrátenú stránku, píše web Metro. Pretože niektorí turisti ho premenili na miesto, kde sa museli zaviesť pravidlá, ktoré by ste očakávali skôr v materskej škole než na pláži s modrou vlajkou.
Zákaz vykonávania potreby
Hneď pri vstupe na pláž vás totiž privíta tabuľa s piktogramami, ktoré hovoria jasne. Žiadne močenie a ani vykonávanie žiadnych iných potrieb priamo do piesku. Podľa miestnych je táto značka reakciou na nevychovaných návštevníkov, ktorí si z pláže urobili toaletu.
Samotná lokalita si však zaslúži úplne iný druh pozornosti. Čaká tu na vás jemný piesok, plytké vody, ktoré sú vhodné na kúpanie aj pre rodiny s deťmi, reštaurácie s čerstvými rybami a romantické západy slnka.
Počas hlavnej sezóny je tu síce rušno, ale aj tak tu nájdete zákutia, kde sa môžete stratiť davu dovolenkárov. Navyše, pláž Santa Eulália má modrú vlajku, čo znamená, že pláž je bezpečná a voda čistá.
